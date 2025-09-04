अब आपका भी बुलेट से चलने का सपना होगा साकार, सरकार ने घटाया टैक्स; जानिए किस बाइक की कीमत पर होगा कितना असर?

सरकार ने 350cc से कम पावरफुल बाइक्स पर GST घटाने और 350cc से ज्यादा पावरफुल बाइक्स पर GST बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, जिससे अब आपका भी बुलेट से चलने का सपना साकार हो सकता है। हालांकि, हिमालयन समेत रॉयल एनफील्ड, बजाज, ट्रॉयम्फ और KTM की कई बाइक्स की कीमतों पर बड़ा असर देखने को मिलेगा।

त्योहारी सीजन से ठीक पहले सरकार ने टू-व्हीलर पर GST दरों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब 350cc से बड़ी इंजन क्षमता वाली बाइक्स पर GST 31% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। यानी आने वाले दिनों में प्रीमियम और हाई-परफॉर्मेंस बाइक्स की कीमतें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। दूसरी ओर 350cc से छोटी बाइक्स पर ग्राहकों को राहत मिली है। इन पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका सीधा असर रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield), बजाज (Bajaj) और KTM जैसी कंपनियों की सेल्स पर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि आने वाले समय में कौन सी बाइक्स की कीमतें घटेंगी और बढ़ेंगी?

रॉयल एनफील्ड 350cc के नीचे राहत

अब रॉयल एनफील्ड 350cc से कम इंजन वाली बाइक्स की कीमतें कम हो जाएंगी। जी हां, क्योंकि ये मॉडल्स अब 18% GST स्लैब में आ गए हैं। जीएसटी कम होने से हंटर 350 (Hunter 350), क्लासिक 350 (Classic 350), मेट्योर 350 (Meteor 350), बुलेट 350 (Bullet 350), गॉन क्लासिक (Goan Classic) जैसे मॉडल सस्ते हो जाएंगे।

महंगी होंगी ये RE की ये बाइक्स

रॉयल एनफील्ड 350cc के ऊपर के मॉडल अब 40% GST स्लैब में आएंगे, जिससे ग्राहकों को इन पावरफुल बाइक्स को घर लाने के लिए अब पहले से ज्यादा पैसा देना होगा। कंपनी की एडवेंचर बाइक हिमालयन 450 (Himalayan 450), गुरिल्ला 450 (Guerrilla 450), स्क्रैम 440 (Scram 440), इंटरसेप्टर 650 (Interceptor 650), कॉन्टिनेंटल GT 650 (Continental GT 650), सुपर मेट्योर 650 (Super Meteor 650) और शॉटगन 650 (Shotgun 650) की कीमत पर असर देखने को मिलेगा। इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं।

खासकर हिमालयन (Himalayan) और गुरिल्ला (Guerrilla) जैसे एडवेंचर-टूरर सेगमेंट में हिट हो रही बाइक्स अब महंगी होने से उनकी डिमांड प्रभावित हो सकती है।

बजाज और ट्रॉयम्फ की बाइक्स पर मार

डॉमिनॉर 400 (Dominar 400) और पल्सर NS400Z (Pulsar NS400Z) अब 40% टैक्स स्लैब में आ गई हैं। बजाज-ट्रॉयम्फ (Bajaj-Triumph) की को-डेवलप की गई मोटरसाइकिलें जैसे Speed 400, Scrambler 400X और Thruxton 400 भी अब महंगी हो जाएंगी। इन बाइक्स को अब तक किफायती मिड-कैपेसिटी सेगमेंट के विकल्प के तौर पर देखा जाता था, लेकिन टैक्स बढ़ने से इनकी वैल्यू-फॉर-मनी इमेज को झटका लग सकता है।

KTM की पूरी रेंज महंगी

KTM अपने हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स बाइक्स के लिए जानी जाती है, लेकिन अब जीएसटी बढ़ने से इसकी पूरी रेंज बुरी तरह से प्रभावित होगी। इससे Duke सीरीज, RC सीरीज और एडवेंचर सीरीज की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सभी 350cc से ऊपर की बाइक्स पर कीमतें बढ़ेंगी, जिससे फेस्टिव सीजन में इनकी बिक्री पर असर पड़ सकता है।

खरीदारों के लिए क्या मायने रखता है ये बदलाव?

अगर आप 350cc से कम इंजन वाली बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब यह पहले से सस्ती होंगी। लेकिन, अगर आपका सपना रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 (Royal Enfield Himalayan 450, KTM एडवेंचर (KTM Adventure) या बजाज डॉमिनॉर 400 (Bajaj Dominar 400) जैसी मिड और हाई-रेंज बाइक खरीदने का है, तो आपको ज्यादा बजट तैयार रखना पड़ेगा।