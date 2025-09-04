GST 2.0 का असर... मर्सिडीज से ऑडी तक, लग्जरी कारों की कीमतों में होगी लाखों रुपए की कटौती; देखें लिस्ट

सरकार के इस नए टैक्स स्लैब से महंगे और लग्जरी व्हीकल को खरीदना आसान हो जाएगा, क्योंकि लग्जरी कारों पर पहले लगने वाला 20 से 22% मुआवजा सेस हटा दिया गया है। पहले, मर्सिडीज-बेंज, ऑडी और BMW जैसे ब्रांडों की प्रीमियम कारों के खरीदार कुल कर का 50% तक चुकाते थे।

इस बार की दीवाली देशभर में खास होने वाली है। या यूं कहा जाए की नवरात्रि की शुरुआत बेहद शानदार होगी। दरअसल, सरकार ने GST 2.0 का एलान कर दिया है। जिसका फायदा देश के 1.4 अरब उपभोक्ताओं को मिलेगा। सरकार द्वारा बनाई गई GST काउंसिल ने बुधवार को एक बड़े टैक्स बदलाव की घोषणा की। इसमें केवल दो स्लैब रखे गए और 400 से ज्यादा वस्तुओं की कीमतें कम कर दी गईं। एक तरफ जहां छोटी कारों पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। तो दूसरी तरफ, लग्जरी कारों को एक 'स्पेशल स्लैब' तैयार किया गया, जिसमें 40% टैक्स ही देना होगा।

सरकार के इस नए टैक्स स्लैब से महंगे और लग्जरी व्हीकल को खरीदना आसान हो जाएगा, क्योंकि लग्जरी कारों पर पहले लगने वाला 20 से 22% मुआवजा सेस हटा दिया गया है। पहले, मर्सिडीज-बेंज, ऑडी और BMW जैसे ब्रांडों की प्रीमियम कारों के खरीदार कुल कर का 50% तक चुकाते थे। ऐसे में नए GST 2.0 से इन व्हीकल पर अब एक समान 40% टैक्स लगेगा। ये ग्राहकों के लिए और भी अट्रैक्टिव हो जाएंगे।

GST में ये चेंजेस "GST 2.0" की ओर बढ़ने का हिस्सा हैं, जो 5% और 18% की एक सिंपलीफाइड टू-स्लैब सिस्टम है, जिसमें सिन और लग्जरी आइटम के लिए एक विशेष 40% स्लैब आरक्षित है। इस सुधार में 31 अक्टूबर तक अपेक्षित कंपनसेशन सेस को समाप्त करने की योजना भी शामिल है, जिससे निर्माताओं और डीलरों के लिए अनुपालन आसान हो जाएगा। लग्जरी कारों पर पहले उनके वर्गीकरण के आधार पर 28% GST के अलावा 20-22% का कंपनसेशन सेस लगता था। नए ढांचे के तहत, इन व्हीकल पर अब एक समान 40% टैक्स लगेगा। यानी 8-10% की बचत होगी।

टॉप मॉडल्स की कीमतों में संभावित बदलाव कार मॉडल पुरानी कीमत नई कीमत (एक्सपेक्टेड) BMW X1 ₹51.5 लाख ₹46.3 लाख मर्सिडीज-बेंज GLA ₹50.5 लाख ₹45.45 लाख पोर्शे 911 ₹2.0 करोड़ ₹1.8 करोड़ BMW X7 ₹1.3 करोड़ ₹1.2 करोड़ ऑडी Q5 ₹66.9 लाख ₹59.85 लाख लैंड रोवर डिफेंडर ₹2.27 करोड़ ₹2.51 करोड़ BMW XM ₹2.6 करोड़ ₹2.34 करोड़