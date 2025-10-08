GST Navratri push drive 5.2 Percent rise in September auto retail sales GST और नवरात्रि ने ऑटो सेक्टर को संभाला, ब्रिकी में आया जबरदस्त उछाल; कार-बाइक खरीदने टूटे ग्राहक, Auto Hindi News - Hindustan
GST और नवरात्रि ने ऑटो सेक्टर को संभाला, ब्रिकी में आया जबरदस्त उछाल; कार-बाइक खरीदने टूटे ग्राहक

कैटेगरी के हिसाब से वृद्धि में टू-व्हीलर (2W) शामिल हैं, जिनकी बिक्री इस साल 6.5% बढ़कर 12,87,735 यूनिट हो गई, जबकि पिछले साल सितंबर में यह 12,08,996 यूनिट थी। पैसेंजर व्हीकल (PV) की बिक्री 2025 में 5.8% बढ़कर 2,99,369 यूनिट हो गई।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 09:54 AM
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, भारत में व्हीकल की रिटेल सेल्स सितंबर 2025 में सालाना 5.22% बढ़कर 18,27,337 यूनिट हो गई। ये एक साल पहले समान अवधि में 17,36,760 यूनिट की थी। GST सुधारों के बीच पहले तीन हफ्तों में डिमांड में सुस्ती के बावजूद यह वृद्धि दर्ज की गई। GST 2.0 लागू होने और 22 सितंबर को नवरात्रि की शुरुआत के बाद बिक्री में तेजी से वृद्धि हुई। पैसेंजर वाहनों के लिए इन्वेंट्री का स्तर लगभग 60 दिनों तक बढ़ गया, जो अपकमिंग फेस्टिव सीजन के लिए तैयारी का संकेत है।

कैटेगरी के हिसाब से वृद्धि में टू-व्हीलर (2W) शामिल हैं, जिनकी बिक्री इस साल 6.5% बढ़कर 12,87,735 यूनिट हो गई, जबकि पिछले साल सितंबर में यह 12,08,996 यूनिट थी। पैसेंजर व्हीकल (PV) की बिक्री 2025 में 5.8% बढ़कर 2,99,369 यूनिट हो गई। ट्रैक्टर जैसे भारी व्हीकल की बिक्री 2025 के पिछले महीने में 3.6% बढ़कर 64,785 यूनिट हो गई। वहीं, कमर्शियल व्हीकल (CV) की बिक्री 2.6% बढ़कर 72,124 यूनिट हो गई। हालांकि, थ्री-व्हीकल (3W) की बिक्री 7.2% घटकर 98,866 यूनिट रह गई।

अलग-अलग व्हीकल सेगमेंट की बिक्री
कैटेगरीसितंबर 2025सितंबर 2024YoY %
2W12,87,73512,08,9966.51%
3W98,8661,06,534-7.20%
PV2,99,3692,82,9455.80%
TRAC64,78562,5273.61%
CE4,4585,504-19.00%
CV72,12470,2542.66%
अन्य6587-25.29%
टोटल18,27,33717,36,7605.22%
सोर्स: FADA

नवरात्रि के दौरान (22 सितंबर से 2 अक्टूबर) रिकॉर्ड तोड़ बिक्री दर्ज हुई और कुल रिटेल सेल्स में 34% की सालाना ग्रोथ दर्ज की गई। यह 'बचत उत्सव' GST कटौती, त्योहारी ऑफर्स और अधिकांश व्हीकल सेगमेंट में दबी हुई मांग के कारण संभव हुआ।

ये भी पढ़ें:एक्टिवा 125 Vs एक्सेस 125: नए GST 2.0 के बाद किसे खरीदना हुआ सस्ता?

प्रमुख सेगमेंट के शानदार प्रदर्शन के साथ, टू-व्हीलर की बिक्री में 36% की प्रभावशाली वृद्धि हुई और 8,35,364 यूनिट की बिक्री हुई, जबकि थ्री-व्हीलर की बिक्री में 24.5% की वृद्धि हुई और 46,204 यूनिट की बिक्री रही। इसका प्रमुख कारण शहरी परिवहन की मांग रही। यात्री वाहनों की बिक्री में 34.8% की वृद्धि हुई और 2,17,744 यूनिट की बिक्री हुई। कमर्शियल व्हीकल की बिक्री में 14.8% की वृद्धि हुई और 33,856 यूनिट की बिक्री हुई, जो बुनियादी ढांचे के प्रति आशावाद को दर्शाता है। ट्रैक्टरों की बिक्री में भी असमान मानसून के बावजूद 18.7% की वृद्धि हुई और 21,604 यूनिट की बिक्री हुई।

ये भी पढ़ें:टाटा मोटर्स के लिए राहत की खबर, एक दिन बार फिर से शुरू होगा JLR का प्रोडक्शन

अक्टूबर फेस्टिव सीजन सामान्य से बेहतर मानसून, अच्छी खरीफ फसल और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थिर ब्याज दरों के साथ मजबूत क्रय शक्ति के साथ शीर्ष प्रदर्शन के लिए तैयार है। FADA का अनुमान है कि GST 2.0 के लाभों, आक्रामक मूल उपकरण निर्माता (OEM) योजनाओं और आसान वित्तपोषण के संयोजन से नए खरीदार और अपग्रेड करने वाले दोनों ही आकर्षित होंगे। FADA के उपाध्यक्ष साईं गिरिधर ने कहा कि सितंबर 2025 भारत के ऑटोमोबाइल खुदरा उद्योग के लिए एक असाधारण रूप से अनोखा महीना था।

