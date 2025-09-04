₹67000 सस्ती हो जाएगी मारुति वैगनआर, कंपनी ने खुद बताई कारों की नई कीमतें; ऑल्टो बस इतने में मिलेगी
GST कटौती का असर मारुति कारों पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इसकी वजह कंपनी के पास ऐसे कई मॉडल का होना है जो नए GST 2.0 में फिट बैठते हैं। सरकार के गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) को कम करने को मंजूरी मिलने के बाद मारुति सुजुकी के चेयरमैन आर सी भार्गव ने अपना रिएक्शन दिया है।
मोदी सरकार ने बुधवार, 3 सिंतबर की रात नए GST 2.0 को मंजूरी दे दी। जिसके बाद कारों पर लगने वाले GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। GST का नया स्लैब 22 सितंबर से लागू किया जाएगा। खास बात ये है कि इस GST कटौती का असर मारुति कारों पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इसकी वजह कंपनी के पास ऐसे कई मॉडल का होना है जो नए GST 2.0 में फिट बैठते हैं। सरकार के गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) को कम करने को मंजूरी मिलने के बाद मारुति सुजुकी के चेयरमैन आर सी भार्गव ने अपना रिएक्शन दिया है। उनके मुताबिक, कंपनी की पॉपुलर कार ऑल्टो 40,000 से 50,000 रुपए और वैगनआर 60,000 से 67,000 रुपए तक सस्ती हो सकती हैं। बता दें कि वैगनआर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी है।
GST काउंसिल के इस फैसले से अब पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।
भार्गव ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, "GST में हालिया कटौती के साथ, हमारा अनुमान है कि छोटी कारों के बाजार का आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। जो पिछले कुछ समय से लगातर संघर्ष कर रहा है। साथ ही, इसके विकास में भी कमी देखने को मिल रही है। अब इस साल 10% से अधिक की वृद्धि करेगा। इसके परिणामस्वरूप, कुल पैसेंजर कार मार्केट में 6 से 8% की वृद्धि होनी चाहिए। ब्याज दरों में कमी, आयकर लाभ और अब GST से आम तौर पर उत्साह का माहौल है, जिससे उपभोक्ताओं के पास खपत बढ़ाने के लिए अधिक पैसा होगा।"
कार की कीमतों में 9% की कमी आ सकती है, क्योंकि काउंसिल के इस फैसले से व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स की परिवहन लागत और डीलर मार्जिन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि लग्जरी कारों पर भी उपकर के बाद GST 43% से 50% तक होता था, लेकिन अब इसे 40% पर सीमित कर दिया जाएगा। एक करोड़ रुपए की कार के लिए 5% का अंतर बहुत ज्यादा है। परिषद ने बुधवार को छोटी कारों पर GST 28% से घटाकर 18% करने की घोषणा की। 1200cc से ज्यादा इंजन और 4 मीटर से ज्यादा लंबी कारों पर GST 40% होगा।
