GST 2.0 car prices applicable from tomorrow, These 11 popular hatchbacks to be significantly affordable GST 2.0 का धमाका! कल से ये 11 बजट कारें होंगी इतनी सस्ती कि यकीन नहीं करेंगे आप, मारुति, टाटा, हुंडई के टॉप सेलिंग मॉडल, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़GST 2.0 car prices applicable from tomorrow, These 11 popular hatchbacks to be significantly affordable

GST 2.0 का धमाका! कल से ये 11 बजट कारें होंगी इतनी सस्ती कि यकीन नहीं करेंगे आप, मारुति, टाटा, हुंडई के टॉप सेलिंग मॉडल

अगर आप पहली बार कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो यही सही समय है, क्योंकि कल से शोरूम में जाने पर आपकी पसंदीदा हैचबैक और भी सस्ती मिलेगी। आइए ऐसे 11 हैचबैक कारों के बारे में जानते हैं, जिनकी कीमतें 22 सितंबर 2025 से घटने वाली हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 21 Sep 2025 12:27 PM
share Share
Follow Us on
GST 2.0 का धमाका! कल से ये 11 बजट कारें होंगी इतनी सस्ती कि यकीन नहीं करेंगे आप, मारुति, टाटा, हुंडई के टॉप सेलिंग मॉडल

भारत में कल से GST 2.0 लागू हो रहा है और इसका सबसे बड़ा फायदा हैचबैक कार खरीदने वालों को मिलेगा। छोटे कारों पर टैक्स अब 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसके अलावा कंपनसेशन सेस (compensation cess) भी हटा दिया गया है। यानी अब मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki), टाटा मोटर्स (Tata Motors) और हुंडई (Hyundai) जैसी कंपनियों की पॉपुलर हैचबैक कारें काफी सस्ती हो गई हैं। फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ इस टैक्स कटौती और कंपनियों के ऑफर्स से छोटे कारों की डिमांड में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है। खासकर फर्स्ट-टाइम कार बायर्स के लिए यह गोल्डन मौका है, तो आइए जानते हैं उन 11 हैचबैक कारों के बारे में जो अब काफी किफायती हो गई हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Yamaha MT 15 Version 2.0

Yamaha MT 15 Version 2.0

₹ 1.7 - 1.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar

Mahindra Thar

₹ 11.5 - 17.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Hunter 350

Royal Enfield Hunter 350

₹ 1.5 - 1.82 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.99 - 25.42 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Splendor Plus XTEC

Hero Splendor Plus XTEC

₹ 83,251 - 86,551

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar ROXX

Mahindra Thar ROXX

₹ 12.99 - 23.09 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

1- मारुति सुजुकी की 7 कारें

1- ऑल्टो K10 (Alto K10) – 1,07,600 तक सस्ती, नई कीमत 3.69 लाख से शुरू

2- एस-प्रेसो (S-Presso) – 1,29,600 तक की कटौती, नई कीमत 3.49 लाख से शुरू

3- सेलेरियो (Celerio) – 94,100 तक की कटौती, नई कीमत 4.69 लाख से शुरू

4- वैगनआर (WagonR) – 79,600 तक सस्ती, नई कीमत 4.98 लाख से शुरू

5- स्विफ्ट (Swift) – 84,600 तक सस्ती, नई कीमत 5.78 लाख से शुरू

6- बलेनो (Baleno) – 86,100 तक की कटौती, नई कीमत 5.98 लाख से शुरू

7- इग्निस (Ignis) – 71,300 तक सस्ती, नई कीमत 5.35 लाख से शुरू

टाटा मोटर्स के 2 मॉडल

1-टियागो (Tiago) – 75,000 तक की कटौती, नई कीमत और भी आकर्षक

2- अल्ट्रोज (Altroz) – 1,10,000 तक सस्ती, नई कीमत 6.30 लाख से शुरू

हुंडई के 2 हैचबैक कारें

1- ग्रैंड i10 नियोस (Grand i10 Nios) – 73,800 तक सस्ती, नई कीमत 5.47 लाख से शुरू

2- i20 – 86,796 तक की कटौती, नई कीमत 6.86 लाख से शुरू

SUVs और क्रॉसओवर की बढ़ती डिमांड के चलते हैचबैक सेगमेंट दबाव में था, लेकिन अब GST 2.0 और फेस्टिव डिस्काउंट्स के चलते ये कारें फिर से धमाल मचाने को तैयार हैं। अगर आप पहली बार कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो यही सही समय है, क्योंकि कल से शोरूम में जाने पर आपकी पसंदीदा हैचबैक और भी सस्ती मिलेगी।

Auto News Hindi Maruti Suzuki India

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।