जीएसटी 2.0: इन 5 कॉम्पैक्ट SUV पर होगी सबसे ज्यादा ₹1.50 लाख की बचत; इनमें नेक्सन, ब्रेजा भी शामिल

जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। अब मारुति सुजुकी ब्रेजा से लेकर हुंडई वेन्यू, किया सोनेट, टाटा नेक्सन और महिंद्रा XUV 3XO तक पहले से सस्ती हो गई है। बता दें कि पहले जहां इन गाड़ियों पर 28 पर्सेंट तक जीएसटी लगता था। हालांकि, अब सबको 18 पर्सेंट वाले स्लैब में डाल दिया गया है। इस ऐलान के बाद इन एसयूवी की कीमतों में 30 हजार से लेकर करीब 1.50 लाख रुपये तक की कमी आ गई है। आइए जानते हैं 5 ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में जहां सबसे ज्यादा जीएसटी कट का फायदा मिल रहा है।

मारुति सुजुकी ब्रेज़ा मारुति सुजुकी ब्रेजा को GST 2.0 से थोड़ा फायदा हुआ है क्योंकि इसमें 1.5L का बड़ा इंजन है। पहले इस पर 45 पर्सेंट टैक्स लगता था। अब 40 पर्सेंट कर दिया गया है। नतीजा ये कि ब्रेजा 30,000 से 48,000 रुपये तक सस्ती हो गई है। नई एक्स-शोरूम कीमत अब 8.39 लाख से 13.50 लाख रुपये के बीच होगी।

हुंडई वेन्यू वेन्यू को GST 2.0 से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। पहले पेट्रोल पर 29 पर्सेंट और डीजल पर 31 पर्सेंट टैक्स लगता था। अब सबको 18 पर्सेंट GST स्लैब में डाल दिया गया है। इसके बाद इसकी कीमत अब 68 हजार से लेकर 1.32 लाख रुपये तक घट गई है। नई रेंज की एक्स-शोरूम कीमत 7.26 लाख से 12.05 लाख रुपये के बीच होगी।

किआ सोनेट किआ सोनेट को भी वेन्यू जैसा ही फायदा मिला है। इसकी कीमत 70 हजार से लेकर 1.64 लाख रुपये तक कम हुई है। पहले कीमत 8 लाख से 15.74 लाख रुपये थी लेकिन अब GST कट के बाद 7.30 लाख से 14.10 लाख रुपये के बीच मिलेगी।

टाटा नेक्सन टाटा नेक्सन पर भी बड़ा असर पड़ा है। पहले इसमें पेट्रोल और डीजल पर अलग-अलग टैक्स लगता था लेकिन अब सब पर 18 पर्सेंट स्लैब लागू है। यानी अब नेक्सन 68 हजार से 1.55 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है। नई कीमतें 7.32 लाख से 13.88 लाख रुपये तक होंगी।