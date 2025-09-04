सरकार का तोहफा... फ्रोंक्स, पंच जैसी कारों के साथ रॉयल एनफील्ड खरीदना भी सस्ता हुआ; सिर्फ 18% लगेगा GST
GST का नया स्लैब 22 सितंबर, 2025 से लागू होगा। यानी नवरात्रि के पहले दिन से देशभर के ग्राहकों को इसका फायदा मिलेगा। हालांकि, GST काउंसिल ने इसे लेकर कुछ पैमाने भी तय किए हैं। ऐसे में आप भी अपने लिए नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब एक बार इस लिस्ट को देख लीजिए।
भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऑटोमोबाइल पर GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। GST काउंसिल ने इस देश में बिकने वाली छोटी कारों के साथ मोटरसाइकिलों पर भी टैक्स को घटाया है। इसमें थ्री-व्हीलर्स और कमर्शियली इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां बी शामिल हैं। यानी अब इन व्हीकल को खरीदना सस्ता हो जाएगा। GST का नया स्लैब 22 सितंबर, 2025 से लागू होगा। यानी नवरात्रि के पहले दिन से देशभर के ग्राहकों को इसका फायदा मिलेगा। हालांकि, GST काउंसिल ने इसे लेकर कुछ पैमाने भी तय किए हैं। ऐसे में आप भी अपने लिए नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब एक बार इस लिस्ट को देख लीजिए।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Yamaha MT 15 Version 2.0
₹ 1.7 - 1.8 लाख
Mahindra Thar
₹ 11.5 - 17.62 लाख
Royal Enfield Hunter 350
₹ 1.5 - 1.82 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.99 - 25.42 लाख
Hero Splendor Plus XTEC
₹ 83,251 - 86,551
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.99 - 23.09 लाख
कारों को लेकर नया GST स्लैब
पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।
350cc तक की मोटरसाइकिल भी सस्ती
टू-व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो मोटरसाइकिल को खरीदना भी सस्ता हो गया है। खासकर 350cc और उससे कम कैपेसिटी इंजन वाले मॉडल पर अब 10% GST कम देना होगा। इन पर पहले 28% GST लगता था, जो 22 सितंबर से 18% हो जाएगा। इसका बड़ा फायदा रॉयल एनफील्ड को हो सकता है। कंपनी के पोर्टफोलियो में 350cc वाले कई मॉडल जैसे बुलेट, हंटर, क्लासिक शामिल हैं। अगस्त में कंपनी ने 1 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल बेचीं। जिसमें लगभग 80% मार्केट शेयर 350cc वाले मॉडल का ही रहा।
लग्जरी कार और मोटरसाइकिल हुईं महंगी
सरकार ने एक तरफ जहां छोटी कारों और मोटरसाइकिल की GST में रियायत दी है। तो दूसरी तरफ, लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।
थ्री-व्हीलर और ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी सस्ते
सरकार ने थ्री-व्हीलर पर भी GST की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। इसी तरह सामान ढोने वाले ट्रांसपोर्ट मोटर वाहनों पर भी GST घटाकर 18% कर दिया गया है। बस, ट्रक और एंबुलेंस जैसे व्हीकल को भी टैक्स में रियायत दी गई है। इसके अलावा ऑटो पार्ट्स पर भी 18% का ही GST लगेगा। सरकार के इस कदम से गाड़ियों की बिक्री में तेजी से इजाफा होने की उम्मीद है।
फ्रोंक्स और पंच जैसे मॉडल को फायदा
एस एंड पी ग्लोबल मोबिलिटी के एसोसिएट डायरेक्टर गौरव वंगाल ने कहा, "छोटी कारों पर GST घटाकर 18% करना ऑटो उद्योग के लिए एक बड़ा बढ़ावा है, खासकर त्योहारों के मौसम को देखते हुए। इससे एंट्री-लेवल कारों की मांग में फिर से वृद्धि होने और कॉम्पैक्ट मॉडल खरीदारों के लिए अधिक किफायती होने की उम्मीद है।" मारुति, टाटा और महिंद्रा जैसे ब्रांडों को सबसे ज्यादा फायदा होने की संभावना है, खासकर फ्रोंक्स और पंच जैसी लोकप्रिय छोटी क्रॉसओवर कारों की बढ़ती लोकप्रियता के साथ।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।