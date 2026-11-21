ग्रीव्स मोबिलिटी के इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड एम्पीयर ने अक्टूबर, 2026 में हुई मॉडल-वाइज बिक्री का आंकड़ा जारी कर दिया है। बिक्री की रेस में एम्पीयर मैग्नस (Ampere Magnus) ने टॉप पोजिशन हासिल किया है।

ग्रीव्स मोबिलिटी के इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड एम्पीयर ने अक्टूबर, 2026 में हुई मॉडल-वाइज बिक्री का आंकड़ा जारी कर दिया है। बिक्री की रेस में एम्पीयर मैग्नस (Ampere Magnus) ने टॉप पोजिशन हासिल किया है। इस दौरान एम्पीयर मैग्नस ने 98 पर्सेंट की धमाकेदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 13,022 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अक्टूबर, 2025 में यह आंकड़ा 6,571 यूनिट्स का था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रही रियो बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर एम्पीयर रियो का कब्जा रहा। एम्पीयर रियो ने इस दौरान 381 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी दर्ज करते हुए कुल 1,839 यूनिट्स स्कूटर की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में एम्पीयर नेक्सस रही। नेक्सस ने इस दौरान 57 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,024 यूनिट्स की बिक्री हासिल की। बता दें कि अक्टूबर, 2026 में कंपनी की कुल बिक्री 109 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ 15,885 यूनिट्स रही।

दमदार फीचर्स और मॉडर्न लुक बिक्री में टॉप पर रहने वाली एम्पीयर मैग्नस EX और LT सीरीज अपने फैमिली-फ्रेंडली डिजाइन और बेहतरीन फीचर्स के लिए भारतीय ग्राहकों के बीच खूब पसंद की जाती है। इसमें कंपनी ने डिजिटल स्पीडोमीटर, कीलेस एंट्री, एंटी-थेफ्ट अलार्म, रिवर्स मोड, USB चार्जिंग पोर्ट और कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) जैसे आधुनिक फीचर्स दिए हैं। इसके अलावा, स्कूटर में बड़ा अंडर-सीट स्टोरेज और आरामदायक राइडिंग के लिए टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का कॉम्बिनेशन मिलता है, जो रोजमर्रा के सफर को बेहद आरामदायक बनाता है।

बैटरी पैक, चार्जिंग और रेंज पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो एम्पीयर मैग्नस में 2.29 kWh कैपेसिटी वाली डिटैचेबल लिथियम-आयन/LFP बैटरी दी गई है। अगर ARAI प्रमाणित ड्राइविंग रेंज की बात करें तो यह स्कूटर सिंगल चार्ज में 142 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। जबकि रियल-वर्ल्ड में यह आसानी से 80 से 100 किमी की रेंज देता है। इसकी बैटरी को स्टैंडर्ड चार्जर से फुल चार्ज होने में करीब 4.5 से 5 घंटे का समय लगता है। इसमें दी गई 2.1 kW की BLDC हब मोटर इसे 53 किमी/घंटा की टॉप स्पीड ऑफर करती है।

कीमत और वारंटी