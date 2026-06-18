बजाज, TVS, ओला या एथर नहीं, बल्कि 3 लाख से ज्यादा लोगों ने इस कंपनी के ई-स्कूटर खरीद डाले
GEM, जिसने नवंबर 2019 में कोयंबटूर स्थित ईवी स्टार्ट-अप एम्पीयर व्हीकल्स का अधिग्रहण पूरा किया, अक्टूबर 2025 के आखिर तक 250,000 यूनिट का आंकड़ा पार कर गया था। 300,000 मील का पत्थर हासिल करने के लिए आखिरी 50,000 एम्पीयर ई-स्कूटर 8 महीने से थोड़ा कम समय में बेचे।
ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (GEM) ने भारतीय बाजार में एक शानदार माइलस्टोन पार कर लिया है। दरअसल, कंपनी ने घरेलू बाजार में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों के लिए 300,000 यूनिट की रिटेल सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया है। वाहन पोर्टल से मिले डेटा के मुताबिक, जिसमें ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और एम्पीयर व्हीकल्स दोनों की e-2W डिलीवरी शामिल है। ये आंकड़ा कुल मिलाकर 300,293 यूनिट का है। बता दें कि डेटा मई 2019 से 17 जून, 2026 तक का है।
GEM, जिसने नवंबर 2019 में कोयंबटूर स्थित ईवी स्टार्ट-अप एम्पीयर व्हीकल्स का अधिग्रहण पूरा किया, अक्टूबर 2025 के आखिर तक 250,000 यूनिट का आंकड़ा पार कर गया था। 300,000 मील का पत्थर हासिल करने के लिए आखिरी 50,000 एम्पीयर ई-स्कूटर 8 महीने से थोड़ा कम समय में बेचे गए हैं, जिसमें मार्च 2026 से मजबूत मासिक आंकड़े आ रहे हैं।
|जेम एंड एम्पीयर की भारत में सेल
|साल
|यूनिट
|चेंज % YoY
|CY2019
|1,213
|-
|CY2020
|4,733
|290%
|CY2021
|13,352
|182%
|CY2022
|80,266
|501%
|CY2023
|67,366
|-16%
|CY2024
|37,070
|-45%
|CY2025
|57,863
|56%
|CY2026*
|38,430
|58%
|टोटल
|3,00,293
|डेटा सोर्स: वाहन
रिटेल डेटा से पता चलता है, GEM की अब तक की सबसे अच्छी कैलेंडर ईयर बिक्री CY2022 में 80,266 यूनिट के साथ हुई थी। हालांकि, बाद के दो सालों में बिक्री में क्रमशः 16% (CY2023: 67,366 यूनिट) और 45% (CY2024: 37,070 यूनिट) की गिरावट आई। हालांकि, CY2025 में 57,851 यूनिट के साथ ई-स्कूटर निर्माता की डिमांड देखा गया, जो सालाना आधार पर 56% अधिक है। कंपनी के लिए पिछले साल का एक मुख्य आकर्षण फरवरी में आया था, जब GEM ने ओला इलेक्ट्रिक को पछाड़ दिया था और पहली बार मासिक शीर्ष 10 सूची में 5वें स्थान पर पहुंच गया था।
कंपनी अपनी IPO) के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद शेयर बाजारों में लिस्टेड होने की तैयारी कर रहा है। वर्तमान में CY2026 में समान मजबूत दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज कर रहा है। CY2026 के पहले साढ़े पांच महीनों में, ई-स्कूटर निर्माता ने 38,430 यूनिट की डिलीवरी की है, जो 58% सालाना वृद्धि का प्रतीक है और इसे 1 जनवरी से 17 जून के बीच भारत में बेची गई कुल 876,328 e-2W का 4% हिस्सा देता है। यह टीवीएस मोटर कंपनी, बजाज ऑटो, एथर एनर्जी, हीरो विदा और ओला इलेक्ट्रिक के बाद एम्पीयर ई-स्कूटर और GEM को इंडस्ट्री में नंबर 6 रैंक देता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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