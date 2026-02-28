इस कंपनी के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर को खरीदने की मच गई लूट, ओला छूटी पीछे; ये TVS, बजाज, एथर या हीरो नहीं

Feb 28, 2026 07:10 pm IST

देश का इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट तेजी से बदल रहा है। इस सेगमेंट में एक तरफ जहां हर साल कई कंपनियों की एंट्री हो रही है। तो दूसरी तरफ, कंपनियों के बीच उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। फरवरी 2026 का सेल्स चार्ज ऐसा ही कुछ देखने को मिला।

देश का इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट तेजी से बदल रहा है। इस सेगमेंट में एक तरफ जहां हर साल कई कंपनियों की एंट्री हो रही है। तो दूसरी तरफ, कंपनियों के बीच उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। फरवरी 2026 का सेल्स चार्ज ऐसा ही कुछ देखने को मिला। दरअसल, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (GEM), जो अलग-अलग तरह के इंजीनियरिंग वाले बड़े ब्रांड ग्रीव्स कॉटन की EV ब्रांच है, उसने घरेलू बाजार में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की 270,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है।

रिटेल बिक्री का डेटा, जो वाहन पोर्टल से लिया गया है और जिसमें ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और एम्पीयर व्हीकल्स दोनों की e-2W डिलीवरी शामिल हैं, इनका कुल आंकड़ा 270,892 यूनिट्स (मई 2019 से 27 फरवरी, 2026) बताता है।

टॉप-10 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर OEMs फरवरी 2026 रैंक कंपनी यूनिट 1 TVS मोटर कंपनी 30,511 2 बजाज ऑटो 24,239 3 एथर एनर्जी 19,737 4 हीरो मोटोकॉर्प विडा 11,958 5 ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 4,478 6 ओला इलेक्ट्रिक 3,891 7 रिवर मोबिलिटी 2,122 8 बगॉस ऑटो 1,977 9 सिंपल एनर्जी 741 10 रिवोल्ट मोटर्स 639 डेटा: वाहन, 28 फरवरी (7am)

28 फरवरी तक वाहन से लिए गए डेटा के मुताबिक, TVS मोटर कंपनी ने 30,511 यूनिट बेचीं। बजाज ऑटो ने 24,239 यूनिट बेचीं। एथर एनर्जी ने 19,737 यूनिट बेचीं। हीरो मोटोकॉर्प विडा ने 11,958 यूनिट बेचीं। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने 4,478 यूनिट बेचीं। ओला इलेक्ट्रिक ने 3,891 यूनिट बेचीं। रिवर मोबिलिटी ने 2,122 यूनिट बेचीं। बगॉस ऑटो ने 1,977 यूनिट बेचीं। सिंपल एनर्जी ने 741 यूनिट बेचीं। रिवोल्ट मोटर्स ने 639 यूनिट बेचीं।

GEM, जिसने नवंबर 2019 में कोयंबटूर की EV स्टार्ट-अप एम्पीयर व्हीकल्स का एक्विजिशन पूरा किया था, उसने अक्टूबर 2025 के आखिर में 250,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार कर लिया था। अब इसे 275,000 का माइलस्टोन पाने के लिए 4,108 यूनिट्स और बेचने की जरूरत है, जो इसे मार्च 2026 के आखिर तक हासिल कर लेना चाहिए।

GEM की अब तक की सबसे अच्छी कैलेंडर ईयर सेल्स CY2022 में 82,657 यूनिट्स के साथ हुई थी। हालांकि, इसके बाद के दो सालों में सेल्स में क्रमशः 19% (CY2023: 66,962 यूनिट्स) और 46% (CY2024: 36,152 यूनिट्स) की गिरावट आई। हालांकि, CY2025 में ई-स्कूटर मैन्युफैक्चरर की डिमांड में सुधार देखा गया, जिसमें 56,649 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले 57% ज्यादा थीं।