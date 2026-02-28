इस कंपनी के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर को खरीदने की मच गई लूट, ओला छूटी पीछे; ये TVS, बजाज, एथर या हीरो नहीं
देश का इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट तेजी से बदल रहा है। इस सेगमेंट में एक तरफ जहां हर साल कई कंपनियों की एंट्री हो रही है। तो दूसरी तरफ, कंपनियों के बीच उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। फरवरी 2026 का सेल्स चार्ज ऐसा ही कुछ देखने को मिला।
देश का इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट तेजी से बदल रहा है। इस सेगमेंट में एक तरफ जहां हर साल कई कंपनियों की एंट्री हो रही है। तो दूसरी तरफ, कंपनियों के बीच उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। फरवरी 2026 का सेल्स चार्ज ऐसा ही कुछ देखने को मिला। दरअसल, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (GEM), जो अलग-अलग तरह के इंजीनियरिंग वाले बड़े ब्रांड ग्रीव्स कॉटन की EV ब्रांच है, उसने घरेलू बाजार में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की 270,000 यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है।
रिटेल बिक्री का डेटा, जो वाहन पोर्टल से लिया गया है और जिसमें ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और एम्पीयर व्हीकल्स दोनों की e-2W डिलीवरी शामिल हैं, इनका कुल आंकड़ा 270,892 यूनिट्स (मई 2019 से 27 फरवरी, 2026) बताता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
|टॉप-10 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर OEMs फरवरी 2026
|रैंक
|कंपनी
|यूनिट
|1
|TVS मोटर कंपनी
|30,511
|2
|बजाज ऑटो
|24,239
|3
|एथर एनर्जी
|19,737
|4
|हीरो मोटोकॉर्प विडा
|11,958
|5
|ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी
|4,478
|6
|ओला इलेक्ट्रिक
|3,891
|7
|रिवर मोबिलिटी
|2,122
|8
|बगॉस ऑटो
|1,977
|9
|सिंपल एनर्जी
|741
|10
|रिवोल्ट मोटर्स
|639
|डेटा: वाहन, 28 फरवरी (7am)
28 फरवरी तक वाहन से लिए गए डेटा के मुताबिक, TVS मोटर कंपनी ने 30,511 यूनिट बेचीं। बजाज ऑटो ने 24,239 यूनिट बेचीं। एथर एनर्जी ने 19,737 यूनिट बेचीं। हीरो मोटोकॉर्प विडा ने 11,958 यूनिट बेचीं। ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने 4,478 यूनिट बेचीं। ओला इलेक्ट्रिक ने 3,891 यूनिट बेचीं। रिवर मोबिलिटी ने 2,122 यूनिट बेचीं। बगॉस ऑटो ने 1,977 यूनिट बेचीं। सिंपल एनर्जी ने 741 यूनिट बेचीं। रिवोल्ट मोटर्स ने 639 यूनिट बेचीं।
GEM, जिसने नवंबर 2019 में कोयंबटूर की EV स्टार्ट-अप एम्पीयर व्हीकल्स का एक्विजिशन पूरा किया था, उसने अक्टूबर 2025 के आखिर में 250,000 यूनिट्स का आंकड़ा पार कर लिया था। अब इसे 275,000 का माइलस्टोन पाने के लिए 4,108 यूनिट्स और बेचने की जरूरत है, जो इसे मार्च 2026 के आखिर तक हासिल कर लेना चाहिए।
GEM की अब तक की सबसे अच्छी कैलेंडर ईयर सेल्स CY2022 में 82,657 यूनिट्स के साथ हुई थी। हालांकि, इसके बाद के दो सालों में सेल्स में क्रमशः 19% (CY2023: 66,962 यूनिट्स) और 46% (CY2024: 36,152 यूनिट्स) की गिरावट आई। हालांकि, CY2025 में ई-स्कूटर मैन्युफैक्चरर की डिमांड में सुधार देखा गया, जिसमें 56,649 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले 57% ज्यादा थीं।
CY2026 के पहले दो महीनों में (अभी एक दिन और बाकी है), GEM ने अपने कस्टमर्स को 9,820 ई-स्कूटर डिलीवर किए हैं, जो YoY (जनवरी-फरवरी 2025: 7,368 यूनिट्स) से 33% ज़्यादा है। इससे कंपनी को TVS (65,252 यूनिट्स), बजाज ऑटो (49,953 यूनिट्स), एथर एनर्जी (41,865 यूनिट्स), हीरो विडा (25,305 यूनिट्स) और ओला इलेक्ट्रिक (11,421 यूनिट्स) नंबर 6 रैंक पर रही।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।