2028 से लागू होगा नया नियम: गाड़ी में V2V सिस्टम होगा अनिवार्य; सड़क पर दौड़ रही हर गाड़ी की डिटेल मिलेगी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने मोटर वाहनों में V2V कम्युनिकेशन सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए 'केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989' में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है।

2028 से लागू होगा नया नियम

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देश के अंदर वाहन और चालक सुरक्षा को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है. अब भारत ऑटोमोटिव सुरक्षा में एक बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है, जिसमें सरकार नई गाड़ियों में 'व्हीकल-टू-व्हीकल' (V2V) कम्युनिकेशन सिस्टम को अनिवार्य करने का प्रस्ताव दे रही है। इस कदम का मकसद कारों, बसों, ट्रकों और दोपहिया वाहनों को रियल-टाइम जानकारी का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाना है, जिससे टक्करों को रोकने, ड्राइवरों को खतरों के दिखने से पहले ही चेतावनी देने और एक कनेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन इकोसिस्टम की नींव रखने में मदद मिल सके।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने मोटर वाहनों में V2V कम्युनिकेशन सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए 'केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989' में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है।

V2V कम्युनिकेशन क्या है?

'व्हीकल-टू-व्हीकल' (V2V) कम्युनिकेशन पास की गाड़ियों को वायरलेस तरीके से ज़रूरी जानकारी, जैसे कि स्पीड, लोकेशन, दिशा और एक्सीलरेशन का आदान-प्रदान करने की सुविधा देता है। इस डेटा को लगातार शेयर करके, गाड़ियां ड्राइवरों या गाड़ी में लगे सुरक्षा सिस्टम को संभावित खतरों के बारे में तब सचेत कर सकती हैं। खासकर जब वो दिखाई भी न दे रहे हों।

पारंपरिक सुरक्षा तकनीकों के अलग, जो मुख्य रूप से कैमरों, रडार और ड्राइवर की प्रतिक्रिया पर निर्भर करती हैं, V2V कम्युनिकेशन ड्राइवर की नजर की सीमा से आगे तक काम करता है। एक गाड़ी कई गाड़ियां आगे अचानक ब्रेक लगने, पास आती इमरजेंसी गाड़ी, गलत दिशा में चल रही गाड़ी या असुरक्षित तरीके से लेन बदलने के बारे में अलर्ट प्राप्त कर सकती है, भले ही ये खतरे ट्रैफिक या सड़क के घुमाव के कारण छिपे हों।

उम्मीद है कि यह टेक्नोलॉजी 'एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम' (ADAS) की पूरक बनेगी और कनेक्टेड और इंटेलिजेंट मोबिलिटी की अगली पीढ़ी को सपोर्ट करेगी। मंत्रालय ने L, M और N कैटेगरी की गाड़ियों, जिनमें टू-व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल शामिल हैं उनके लिए दो चरणों वाला कार्यान्वयन रोडमैप प्रस्तावित किया है। मंत्रालय के अनुसार, इस चरणबद्ध समय-सीमा का मकसद ऑटोमोबाइल निर्माताओं और अन्य संबंधित पक्षों को इस बदलाव की तैयारी के लिए पर्याप्त समय देना है। इस प्रस्ताव के तहत...

1 अक्टूबर, 2027 से V2V कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस गाड़ियों को AIS-230 स्टैंडर्ड का पालन करना होगा।

1 अक्टूबर, 2028 से इन कैटेगरी में बनने वाली सभी नई गाड़ियों में AIS-230 के अनुरूप V2V कम्युनिकेशन सिस्टम लगा होना चाहिए।

AIS-230 क्या है?

AIS-230, गाड़ी-से-गाड़ी (V2V) कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए भारत का नया टेक्निकल स्टैंडर्ड है। यह भारतीय सड़कों पर चलने वाली V2V टेक्नोलॉजी के लिए कम से कम टेक्निकल, फंक्शनल, एनवायरनमेंटल, परफॉर्मेंस और साइबरसिक्योरिटी से जुड़ी जरूरतों को तय करता है। यह स्टैंडर्ड फैक्ट्री में लगी 'ऑन-बोर्ड यूनिट्स' के लिए बनाया गया है, जो 5.875 GHz से 5.925 GHz फ्रीक्वेंसी बैंड में सेल्युलर व्हीकल-टू-एवरीथिंग (C-V2X) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने पहले ही 10 जून, 2026 के G.S.R. 466(E) के जरिए इस स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल को लाइसेंस की जरूरतों से छूट दे दी थी, जिससे इसके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल का रास्ता साफ हो गया। AIS-230 इन चीजों के लिए जरूरतें बताता है:...

रेडियो परफॉर्मेंस और फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी

रिसीवर सेंसिटिविटी और सेलेक्टिविटी

ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) पोजिशनिंग

इलेक्ट्रिकल और पावर-सप्लाई परफॉर्मेंस

इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्पैटिबिलिटी

साइबरसिक्योरिटी और सेफ्टी कम्युनिकेशन

रोड सेफ्टी एप्लीकेशन के लिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड

स्टैंडर्ड के तहत प्लान किए गए सेफ्टी फीचर्स

इनमें इमरजेंसी ब्रेक अलर्ट, आगे से टक्कर की चेतावनी, गलत दिशा में गाड़ी चलाने का अलर्ट और इमरजेंसी गाड़ी का अलर्ट जैसे फीचर्स भी शामिल रहेंगे। कुल मिलाकर, इन फीचर्स का मकसद हालात की समझ को बेहतर बनाना और सेफ्टी के लिए अहम स्थितियों में ड्राइवरों को पहले से चेतावनी देना है।

यह प्रस्ताव इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम (ITS) पर सरकार की बनाई टास्क फोर्स की सिफारिशों पर आधारित है। इस टास्क फोर्स ने देशभर में सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए 5.9 GHz ITS/V2X फ्रीक्वेंसी रेंज को अपनाने की वकालत की थी। इसके बाद, AIS-230 पर सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स-टेक्निकल स्टैंडिंग कमेटी ने 7 मई, 2026 को हुई अपनी 56वीं बैठक में विचार किया और इसे देश भर में लागू करने के लिए टेक्निकल आधार के तौर पर प्रस्तावित किया।