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सरकार की ऑटो इंडस्ट्री से बातचीत शुरू, अगले 2 से 3 साल में स्टैंडर्ड तौर पर बिकने लगेगा E25 पेट्रोल

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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ये चर्चा BIS द्वारा E22, E25, E27 और E30 पेट्रोल जैसे ज्यादा इथेनॉल वाले फ्यूल ब्लेंड के लिए फ्यूल स्पेसिफिकेशन्स जारी करने के कुछ ही दिनों बाद शुरू हुई हैं। हालांकि, इस नोटिफिकेशन में इन फ्यूल को तुरंत लागू करने की कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन यह फ्यूचर में इन्हें अपनाने की नींव रखता है।

सरकार की ऑटो इंडस्ट्री से बातचीत शुरू, अगले 2 से 3 साल में स्टैंडर्ड तौर पर बिकने लगेगा E25 पेट्रोल

सरकार ऑप्शनल फ्यूल पर लगातार जोर दे रही है। इस कड़ी में इथेनॉल सबसे असरदार साबित हो रहा है। दरअसल, देश भर में E20 यानी 20% इथेनॉल मिक्स पेट्रोल बेचा जा रहा है। अब इसका प्रतिशत बढ़ाकर 25% तक किया जाना है। CNBC-TV18 के सूत्रों के अनुसार, सरकार देश के अगले स्टैंडर्ड फ्यूल ब्लेंड के तौर पर E25 पेट्रोल लाने के लिए एक रोडमैप पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रही है। सरकार और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बीच अभी बातचीत चल रही है, जिसमें मौजूदा E20 पेट्रोल से E25 पर जाने के लिए 2से 3 साल की संभावित समय-सीमा पर विचार किया जा रहा है।

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ये चर्चा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) द्वारा E22, E25, E27 और E30 पेट्रोल जैसे ज्यादा इथेनॉल वाले फ्यूल ब्लेंड के लिए फ्यूल स्पेसिफिकेशन्स जारी करने के कुछ ही दिनों बाद शुरू हुई हैं। हालांकि, इस नोटिफिकेशन में इन फ्यूल को तुरंत लागू करने की कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन यह फ्यूचर में इन्हें अपनाने की नींव रखता है। साथ ही, E20 से आगे बढ़ने के सरकार के इरादे का संकेत देता है।

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सूत्रों का कहना है कि सरकार पूरे देश में E25 को भारत के स्टैंडर्ड पेट्रोल ब्लेंड के तौर पर अपनाने की संभावनाएं तलाश रही है। इसके तहत, E25 धीरे-धीरे सभी फ्यूल स्टेशनों पर उपलब्ध होने वाला डिफॉल्ट पेट्रोल बन सकता है, जो मौजूदा E20 ब्लेंड की जगह ले लेगा। समझा जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री इस बदलाव के संबंध में व्हीकल मैन्युफैक्चरर और इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत कर रहा है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 साल की समय-सीमा पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।

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भारत का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हाल के सालों में तेजी से आगे बढ़ा है, जिसका मुख्य कारण इम्पोर्टेड कच्चे तेल पर डिपेंडेंसी कम करने और ऊर्जा सुरक्षा को बेहतर बनाने के प्रयास हैं। ग्लोबल तेल बाजारों में उतार-चढ़ाव और कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित करने वाली जियो-पोलिटिकल अनिश्चितताओं के बीच, ज्यादा इथेनॉल के इस्तेमाल पर जोर देने की मुहिम को और भी ज्यादा गति मिली है।

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हालांकि, व्हीकल मैन्युफैक्चरर इथेनॉल के व्यापक रोडमैप का समर्थन करते हैं, लेकिन वे व्हीकल की कम्पेटिबिलिटी का मूल्यांकन करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग कर रहे हैं। CNBC-TV18 के सूत्रों के अनुसार, इंडस्ट्री ने E25 को पेश करने से पहले टेस्टिंग और सत्यापन के लिए लगभग 6 महीने का समय मांगा है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) अभी ज्यादा इथेनॉल वाले फ्यूल पर चलने वाले व्हीकल के लिए टेस्टिंग प्रोटोकॉल और मूल्यांकन स्टैंडर्ड पर काम कर रहा है। पूरे देश में इस फ्यूल को लागू करने से पहले, व्हीकल मैन्युफैक्चरर को इंजन के परफॉर्मेंस, उत्सर्जन, फ्यूल सिस्टम की मजबूती और लंबे समय तक चलने की क्रेडिबिलिटी पर E25 के प्रभाव का आकलन करना होगा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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