सरकार की ऑटो इंडस्ट्री से बातचीत शुरू, अगले 2 से 3 साल में स्टैंडर्ड तौर पर बिकने लगेगा E25 पेट्रोल

ये चर्चा BIS द्वारा E22, E25, E27 और E30 पेट्रोल जैसे ज्यादा इथेनॉल वाले फ्यूल ब्लेंड के लिए फ्यूल स्पेसिफिकेशन्स जारी करने के कुछ ही दिनों बाद शुरू हुई हैं। हालांकि, इस नोटिफिकेशन में इन फ्यूल को तुरंत लागू करने की कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन यह फ्यूचर में इन्हें अपनाने की नींव रखता है।

सरकार ऑप्शनल फ्यूल पर लगातार जोर दे रही है। इस कड़ी में इथेनॉल सबसे असरदार साबित हो रहा है। दरअसल, देश भर में E20 यानी 20% इथेनॉल मिक्स पेट्रोल बेचा जा रहा है। अब इसका प्रतिशत बढ़ाकर 25% तक किया जाना है। CNBC-TV18 के सूत्रों के अनुसार, सरकार देश के अगले स्टैंडर्ड फ्यूल ब्लेंड के तौर पर E25 पेट्रोल लाने के लिए एक रोडमैप पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रही है। सरकार और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बीच अभी बातचीत चल रही है, जिसमें मौजूदा E20 पेट्रोल से E25 पर जाने के लिए 2से 3 साल की संभावित समय-सीमा पर विचार किया जा रहा है।

ये चर्चा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) द्वारा E22, E25, E27 और E30 पेट्रोल जैसे ज्यादा इथेनॉल वाले फ्यूल ब्लेंड के लिए फ्यूल स्पेसिफिकेशन्स जारी करने के कुछ ही दिनों बाद शुरू हुई हैं। हालांकि, इस नोटिफिकेशन में इन फ्यूल को तुरंत लागू करने की कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन यह फ्यूचर में इन्हें अपनाने की नींव रखता है। साथ ही, E20 से आगे बढ़ने के सरकार के इरादे का संकेत देता है।

सूत्रों का कहना है कि सरकार पूरे देश में E25 को भारत के स्टैंडर्ड पेट्रोल ब्लेंड के तौर पर अपनाने की संभावनाएं तलाश रही है। इसके तहत, E25 धीरे-धीरे सभी फ्यूल स्टेशनों पर उपलब्ध होने वाला डिफॉल्ट पेट्रोल बन सकता है, जो मौजूदा E20 ब्लेंड की जगह ले लेगा। समझा जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री इस बदलाव के संबंध में व्हीकल मैन्युफैक्चरर और इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत कर रहा है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 साल की समय-सीमा पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।

भारत का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हाल के सालों में तेजी से आगे बढ़ा है, जिसका मुख्य कारण इम्पोर्टेड कच्चे तेल पर डिपेंडेंसी कम करने और ऊर्जा सुरक्षा को बेहतर बनाने के प्रयास हैं। ग्लोबल तेल बाजारों में उतार-चढ़ाव और कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित करने वाली जियो-पोलिटिकल अनिश्चितताओं के बीच, ज्यादा इथेनॉल के इस्तेमाल पर जोर देने की मुहिम को और भी ज्यादा गति मिली है।