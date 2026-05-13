अब धड़ल्ले से खरीदो ई-व्हीकल, सरकार देशभर में लगाएगी 4874 नए चार्जर; इसमें 2W, 3W, 4W शामिल

ये चार्जर पूरे देश भर में लगाए जाएंगे। इसमें राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल हैं। सरकारी तेल एजेंसियों, जिनमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम शामिल हैं, इन सभी को इन EV चार्जर को लगाने की हरी झंडी दे दी गई है।

देश के अंदर इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर की डिमांड में इजाफा हो रहा है। हालांकि, इसकी रफ्तार काफी सुस्त है। इसकी बड़ी वजह देश के अंदर कमोजर इलेक्ट्रिक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को माना जाता है। लोग आज भी इलेक्ट्रिक कार से घर के बाहर का सफर करने से डरते हैं, क्योंकि कार की बैटरी खत्म होने पर हाईवे पर उन्हें चार्जिंग का डर सताता है। इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर से जुड़े इस डर को लोगों के मन से दूर करने के लिए भारत सरकार ने 4,874 नए EV चार्जर लगाने के लिए 503.86 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है।

ये चार्जर पूरे देश भर में लगाए जाएंगे। इसमें राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल हैं। सरकारी तेल एजेंसियों, जिनमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL), इंडियन ऑयल (IOCL) और भारत पेट्रोलियम (BPCL) शामिल हैं, इन सभी को इन EV चार्जर को लगाने की हरी झंडी दे दी गई है।

बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय EV चार्जिंग सम्मेलन में बोलते हुए, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने घोषणा की कि कुल प्रस्तावों में कर्नाटक में 1,243 चार्जर लगाने का आवंटन शामिल है, जिसकी लागत 123.26 करोड़ रुपए है। कुमारस्वामी ने आगे कहा कि आने वाले चार्जर सभी तरह के EV को सपोर्ट करेंगे, जिनमें टू-व्हीलर (2W), थ्री-व्हीकल (3W) और फोर-व्हीलर (4W) के साथ ही बसें और ट्रक शामिल हैं।

PM ई-ड्राइव योजना का हिस्सा

यह चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर PM ई-ड्राइव योजना का हिस्सा है, जिसके तहत भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने और EV ईकोसिस्टम को विकसित करने के लिए कुल 10,900 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन किया गया है। कुल आवंटन में से 3,679 करोड़ रुपए EV खरीदने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर, 2,000 करोड़ रुपए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए और 780 करोड़ रुपए व्हीकल टेस्टिंग एजेंसियों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए रखे गए हैं। देश भर में 14,000 से ज्यादा नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए 4,391 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।