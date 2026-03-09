वाहन मालिकों को बड़ी राहत! अब दूसरे राज्य में गाड़ी ट्रांसफर करना होगा आसान, सरकार खत्म कर सकती है NOC की झंझट
सरकार वाहन ट्रांसफर के लिए NOC (No Objection Certificate) की अनिवार्यता खत्म करने पर विचार कर रही है। अगर यह फैसला लागू हो जाता है, तो दूसरे राज्य में गाड़ी ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
अगर आप नौकरी, बिजनेस या किसी अन्य वजह से एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होते हैं और अपनी कार या बाइक साथ ले जाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बड़ी राहत लेकर आ सकती है। केंद्र सरकार इंटर-स्टेट व्हीकल ट्रांसफर के नियमों को आसान बनाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार वाहन ट्रांसफर के लिए NOC (No Objection Certificate) की अनिवार्यता खत्म करने पर विचार कर रही है। अगर यह फैसला लागू हो जाता है तो दूसरे राज्य में गाड़ी ट्रांसफर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा।
NITI आयोग की कमेटी ने दिया सुझाव
यह सुझाव NITI आयोग की एक हाई-लेवल कमेटी ने दिया है, जो नॉन-फाइनेंशियल रेगुलेटरी सुधारों पर काम कर रही है। कमेटी का कहना है कि वाहन ट्रांसफर की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऑटोमेटेड क्लियरेंस सिस्टम लागू किया जा सकता है। फिलहाल, इस प्रस्ताव की जांच मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज (Ministry of Road Transport and Highways) द्वारा की जा रही है।
अभी क्या है नियम?
अभी अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले RTO से NOC लेना जरूरी होता है। यह NOC इस बात की पुष्टि करता है कि वाहन पर कोई रोड टैक्स बकाया नहीं है, कोई चालान पेंडिंग नहीं है और वाहन से जुड़ा कोई अन्य बकाया नहीं है। इसके लिए वाहन मालिक को कई दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं। जैसे कि इसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), फिटनेस सर्टिफिकेट और टैक्स की रसीदें जरूरी होती हैं। यह प्रक्रिया ऑनलाइन परिवहन (Parivahan) पोर्टल के जरिए या सीधे RTO जाकर पूरा करना पड़ता है।
नया सिस्टम कैसे करेगा काम ?
अगर सरकार नया नियम लागू करती है, तो वाहन ट्रांसफर के लिए फिजिकल NOC की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल, भारत में लगभग सभी वाहनों का डेटा पहले से ही सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में मौजूद है, जिसे VAHAN कहा जाता है। इस डिजिटल सिस्टम की मदद से अधिकारी सीधे यह जांच कर सकेंगे कि वाहन पर कोई बकाया है या नहीं, चालान लंबित हैं या नहीं और वाहन का मालिक कौन है? इस तरह ऑनलाइन ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन से ही ट्रांसफर की मंजूरी मिल सकती है।
पुराने वाहनों के लिए भी मिल सकती है राहत
कमेटी ने एक और अहम सुझाव दिया है कि अभी कई परमिट और एग्रीगेटर लाइसेंस नियमों में वाहनों की उम्र के आधार पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, यानी गाड़ी एक निश्चित उम्र के बाद कमर्शियल इस्तेमाल के लिए अनुपयोगी मानी जाती है। कमेटी का कहना है कि वाहन की उम्र नहीं बल्कि उसकी फिटनेस के आधार पर फैसला होना चाहिए। दुनिया के कई देशों में यही सिस्टम अपनाया जाता है, जहां नियमित फिटनेस टेस्ट के जरिए तय किया जाता है कि वाहन सड़क पर चलने के लायक है या नहीं।
वाहन मालिकों को क्या फायदा होगा?
अगर यह प्रस्ताव लागू हो जाता है, तो वाहन मालिकों को कई फायदे मिलेंगे। जैसे कि दूसरे राज्य में गाड़ी ट्रांसफर करना आसान होगा, RTO के चक्कर कम लगाने होंगे। समय और कागजी प्रक्रिया दोनों कम होंगी। इससे डिजिटल सिस्टम से प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी हो जाएगी।
अगर सरकार NOC की अनिवार्यता खत्म कर देती है, तो भारत में वाहन ट्रांसफर की प्रक्रिया काफी आसान हो सकती है। डिजिटल सिस्टम और VAHAN जैसे प्लेटफॉर्म की मदद से यह सुधार लाखों वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।
