सरकार ने दूर की बड़ी टेंशन, E20 फ्यूल को बताया सेफ, इंश्योरेंस क्लेम में नहीं होगी परेशानी
सरकार ने E20 फ्यूल को लेकर चिंतित वीइकल ओनर्स को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कहा कि E20 फ्यूल के इस्तेमाल के बाद से इंजन फेल होने या गाड़ी खराब होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। यह गाड़ियों के लिए सेफ है।
E20 पेट्रोल को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर आए दिन इससे गाड़ी को होने वाले नुकसान के पोस्ट और वीडियो देखने को मिल रहे हैं। साथ ही E20 पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों के इंश्योरेंस क्लेम को लेकर भी वीइकल ओनर्स के मन में काफी कन्फ्यूजन है। हालांकि, अब सरकार की तरफ से एक बयान आया है, जिससे वीइकल ओनर्स को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। सरकार ने कहा कि भारत का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम सेफ है, ग्राहकों के लिए किफायती है और आर्थिक रूप से फायदेमंद है। सरकार ने उन चिंताओं को भी खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि E20 फ्यूल के इस्तेमाल से गाड़ी का इंश्योरेंस इनवैलिड हो सकता है।
पुराने फोटोज और वीडियोज को फिर से किया जा रहा शेयर
मिनिस्ट्री और पेट्रोलियम और नैचुरल गैस ने कहा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और सरकार इसे रेग्युलरली मॉनिटर भी करती है। मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि सनसनीखेज कॉन्टेंट के जरिए ज्यादा व्यूज पाने और इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल को लेकर बिना वजह चिंता पैदा करने के लिए पुराने फोटोज और वीडियोज को ऑनलाइन फिर से शेयर किया जा रहा है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Bajaj Pulsar NS200
₹ 1.32 लाख
Ducati Multistrada V4
₹ 24.56 - 43.47 लाख
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.85 - 2.21 लाख
Honda SP 125
₹ 88,528 - 96,116
Royal Enfield Bullet 350
₹ 1.64 - 2.08 लाख
इंजन फेल होने या गाड़ी खराब होने की कोई रिपोर्ट नहीं
सोशल मीडिया पर उठाई गई चिंताओं का जवाब देते हुए, मंत्रालय ने साफ किया कि E20 फ्यूल के इस्तेमाल के बाद से इंजन फेल होने या गाड़ी खराब होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। एक क्लेम यह भी है कि इथेनॉल की हवा से नमी सोख लेता है । मंत्रालय ने कहा कि इथेनॉल की नमी सोखने की प्रकृति (हाइग्रोस्कोपिक नेचर) से जुड़ी है। यह आम बात है कि किसी भी फ्यूल के टैंक में पानी का जाना ठीक नहीं होता, चाहे वह इथेनॉल-ब्लेंडेड फ़्यूल हो या कोई और। मॉडर्न गाड़ियों में ऐसे डिजाइन फीचर और सेफ्टी के तरीके होते हैं जो फ्यूल टैंक में पानी को जाने से रोकते हैं।
सीधे पेट्रोल में नहीं मिलाया जाता गन्ने का रस
मंत्रालय ने उन वीडियो को भी खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल बनाने के लिए गन्ने के रस को सीधे पेट्रोल में मिलाया जाता है। मंत्रालय ने ऐसी बातों को 'गुमराह करने वाला और बेबुनियाद' बताया। मंत्रालय के अनुसार, फ्यूल-ग्रेड इथेनॉल 'एस्टैब्लिश्ड यानी स्थापित इंडस्ट्रियल प्रोसेस' से बनाया जाता है और पेट्रोल में मिलाने से पहले कड़े क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है।
इंश्योरेंस से जुड़े दावे भी गलत पाए गए
मंत्रालय ने उन दावों पर भी बात की जिनमें कहा गया था कि E20 फ्यूल के इस्तेमाल से गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी इनवैलिड हो सकती है। PIB की रिलीज में कहा गया, 'E20 फ्यूल के इस्तेमाल से गाड़ी की इंश्योरेंस वैलिडिटी पर असर पड़ने के कई दावों को संबंधित स्टेकहोल्डर्स ने स्पष्ट किया और वे गलत पाए गए। इथेनॉल ब्लेंडिंग दुनिया भर में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है और इसे अमेरिका, ब्राजील और जापान सहित कई देशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। ब्राजील लंबे समय से इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊंचे स्तर को अपना रहा है, जहां E27 स्टैंडर्ड पेट्रोल ब्लेंड है।'
(Photo: autocar pro)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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