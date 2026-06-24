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सरकार ने दूर की बड़ी टेंशन, E20 फ्यूल को बताया सेफ, इंश्योरेंस क्लेम में नहीं होगी परेशानी

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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सरकार ने E20 फ्यूल को लेकर चिंतित वीइकल ओनर्स को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कहा कि E20 फ्यूल के इस्तेमाल के बाद से इंजन फेल होने या गाड़ी खराब होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। यह गाड़ियों के लिए सेफ है।

सरकार ने दूर की बड़ी टेंशन, E20 फ्यूल को बताया सेफ, इंश्योरेंस क्लेम में नहीं होगी परेशानी
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E20 पेट्रोल को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर आए दिन इससे गाड़ी को होने वाले नुकसान के पोस्ट और वीडियो देखने को मिल रहे हैं। साथ ही E20 पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों के इंश्योरेंस क्लेम को लेकर भी वीइकल ओनर्स के मन में काफी कन्फ्यूजन है। हालांकि, अब सरकार की तरफ से एक बयान आया है, जिससे वीइकल ओनर्स को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। सरकार ने कहा कि भारत का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम सेफ है, ग्राहकों के लिए किफायती है और आर्थिक रूप से फायदेमंद है। सरकार ने उन चिंताओं को भी खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि E20 फ्यूल के इस्तेमाल से गाड़ी का इंश्योरेंस इनवैलिड हो सकता है।

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पुराने फोटोज और वीडियोज को फिर से किया जा रहा शेयर

मिनिस्ट्री और पेट्रोलियम और नैचुरल गैस ने कहा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और सरकार इसे रेग्युलरली मॉनिटर भी करती है। मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि सनसनीखेज कॉन्टेंट के जरिए ज्यादा व्यूज पाने और इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल को लेकर बिना वजह चिंता पैदा करने के लिए पुराने फोटोज और वीडियोज को ऑनलाइन फिर से शेयर किया जा रहा है।

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इंजन फेल होने या गाड़ी खराब होने की कोई रिपोर्ट नहीं

सोशल मीडिया पर उठाई गई चिंताओं का जवाब देते हुए, मंत्रालय ने साफ किया कि E20 फ्यूल के इस्तेमाल के बाद से इंजन फेल होने या गाड़ी खराब होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। एक क्लेम यह भी है कि इथेनॉल की हवा से नमी सोख लेता है । मंत्रालय ने कहा कि इथेनॉल की नमी सोखने की प्रकृति (हाइग्रोस्कोपिक नेचर) से जुड़ी है। यह आम बात है कि किसी भी फ्यूल के टैंक में पानी का जाना ठीक नहीं होता, चाहे वह इथेनॉल-ब्लेंडेड फ़्यूल हो या कोई और। मॉडर्न गाड़ियों में ऐसे डिजाइन फीचर और सेफ्टी के तरीके होते हैं जो फ्यूल टैंक में पानी को जाने से रोकते हैं।

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सीधे पेट्रोल में नहीं मिलाया जाता गन्ने का रस

मंत्रालय ने उन वीडियो को भी खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल बनाने के लिए गन्ने के रस को सीधे पेट्रोल में मिलाया जाता है। मंत्रालय ने ऐसी बातों को 'गुमराह करने वाला और बेबुनियाद' बताया। मंत्रालय के अनुसार, फ्यूल-ग्रेड इथेनॉल 'एस्टैब्लिश्ड यानी स्थापित इंडस्ट्रियल प्रोसेस' से बनाया जाता है और पेट्रोल में मिलाने से पहले कड़े क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है।

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इंश्योरेंस से जुड़े दावे भी गलत पाए गए

मंत्रालय ने उन दावों पर भी बात की जिनमें कहा गया था कि E20 फ्यूल के इस्तेमाल से गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी इनवैलिड हो सकती है। PIB की रिलीज में कहा गया, 'E20 फ्यूल के इस्तेमाल से गाड़ी की इंश्योरेंस वैलिडिटी पर असर पड़ने के कई दावों को संबंधित स्टेकहोल्डर्स ने स्पष्ट किया और वे गलत पाए गए। इथेनॉल ब्लेंडिंग दुनिया भर में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है और इसे अमेरिका, ब्राजील और जापान सहित कई देशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। ब्राजील लंबे समय से इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊंचे स्तर को अपना रहा है, जहां E27 स्टैंडर्ड पेट्रोल ब्लेंड है।'

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(Photo: autocar pro)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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