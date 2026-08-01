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मरीज को फटाफट अस्पताल पहुंचाने आ रही टू-व्हीलर एंबुलेंस, गलियों से भी निकल जाएगी; सेफ्टी नियम हो रहे तैयार

By Narendra Jijhontiya
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ड्राफ्ट के तहत, टू-व्हीलर सड़क एम्बुलेंस की खास फिटनेस जांच होगी। इसमें पेशेंट यूनिट की बनावट की मजबूती, टायर और पहिए, इमरजेंसी वॉर्निंग लाइट, स्ट्रेचर लगाने और लॉक करने का सिस्टम, मरीज को सुरक्षित रखने वाली बेल्ट, स्ट्रेचर लोड करने का सिस्टम और सही फायर एक्सटिंग्विशर की मौजूदगी की जांच शामिल होगी।

Government proposes new safety norms for two-wheeled ambulances
मरीज को फटाफट अस्पताल पहुंचाने आ रही टू-व्हीलर एंबुलेंस
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने टू-व्हीलर सड़क एम्बुलेंस के लिए नियमों का एक नया सेट प्रस्तावित किया है। इसमें सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 के तहत सुरक्षा, उपकरण और समय-समय पर फिटनेस जांच के खास स्टैंडर्ड तय किए गए हैं। इन नए नियमों में हर 2 साल में फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही, 1 अक्टूबर, 2027 से नए व्हीकल के लिए AIS:209 का पूरी तरह पालन करना जरूरी हो जाएगा। चलिए सरकार के इस प्रस्ताव के बारे में डिटेल से जानते हैं।

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ड्राफ्ट नियमों में क्या प्रस्ताव हैं?
संशोधन के ड्राफ्ट के तहत, टू-व्हीलर सड़क एम्बुलेंस की खास फिटनेस जांच होगी। इसमें पेशेंट यूनिट की बनावट की मजबूती, टायर और पहिए, इमरजेंसी वॉर्निंग लाइट, स्ट्रेचर लगाने और लॉक करने का सिस्टम, मरीज को सुरक्षित रखने वाली बेल्ट, स्ट्रेचर लोड करने का सिस्टम और सही फायर एक्सटिंग्विशर की मौजूदगी की जांच शामिल होगी। इस प्रस्ताव में इन व्हीकल के लिए रिन्यू किए गए फिटनेस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी भी 2 साल तय की गई है।

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टू-व्हीलर एम्बुलेंस से जुड़ीं 8 मुख्य बातें

1. टू-व्हीलर एंबुलेंस से पेशेंट यूनिट या साइड यूनिट मजबूती से जुड़ी होनी चाहिए।
2. टायर सही हवा और अच्छी स्थिति में हों, उनमें कोई कट या घिसाव न हो।
3. एंबुलेंस पर लगी इमरजेंसी वॉर्निंग लाइट्स जैसे फ्लैशर या बीकन लैंप सही ढंग से काम कर रहे हों।
4. स्ट्रैचर सुरक्षित रूप से लगा हो और मजबूत हो।
5. सफर के दौरान स्ट्रेचर हिले नहीं, इसके लिए लॉकिंग मैकेनिज्म सही होना चाहिए।
6. मरीज को बांधने वाली सेफ्टी बेल्ट्स चालू हालत में होनी चाहिए।
7. मरीज को चढ़ाने-उतारने का सिस्टम सही तरह से काम करता हुआ होना चाहिए।
8. एंबुलेंस में चालू हालत का अग्निशामक यंत्र भी लगा होना चाहिए।

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नियम लागू होने की समय-सीमा
MoRTH ने प्रस्ताव दिया है कि टू-व्हीकल एम्बुलेंस पर लगी टॉप-माउंटेड वॉर्निंग लाइट 1 अक्टूबर, 2026 से AIS:209 (पार्ट 1) के नियमों का पालन करें। 1 अक्टूबर, 2027 से नई बनी सभी L2-कैटेगरी की टू-व्हीलर एम्बुलेंस को AIS:209 के सभी स्टैंडर्ड को पूरा करना होगा। इन व्हीकल को सिर्फ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नोटिफाई किए गए इलाकों में ही चलाने की इजाजत होगी।

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टू-व्हीलर एंबुलेंस क्या है?
टू-व्हीलर एंबुलेंस एक खास तौर से मोटरसाइकिल के साथ तैयार की गई एंबुलेंस है। जिसमें पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर, फर्स्ट-एड किट और लाइफ सेफ्टी इक्युपमेंट लगे होते हैं। यह भारी ट्रैफिक या संकरी गलियों में फंसे मरीज तक तुरंत पहुंचकर शुरुआती इलाज (फर्स्ट-एड) देने का काम करती है। उम्मीद है कि इस तरह की एंबुलेंस से मरीज को जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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