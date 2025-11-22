सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल करने में कारों का 'छूटेगा पसीना'! BNCAP 2.0 में चेंजेस का प्रपोजल आया

Hindustan Hindi News
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज (MoRTH) ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) में बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इसमें भारत के पैसेंजर व्हीकल सेफ्टी रेटिंग फ्रेमवर्क को एक्टिव, पैसिव और पोस्ट-क्रैश सेफ्टी टेक्नोलॉजी के बड़े स्पेक्ट्रम को कवर करने के लिए बढ़ाया गया है।

मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज (MoRTH) ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) में बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इसमें भारत के पैसेंजर व्हीकल सेफ्टी रेटिंग फ्रेमवर्क को एक्टिव, पैसिव और पोस्ट-क्रैश सेफ्टी टेक्नोलॉजी के बड़े स्पेक्ट्रम को कवर करने के लिए बढ़ाया गया है। AIS-197 रिविजन 1 या भारत NCAP 2.0 के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन शुक्रवार को जारी किया गया। बदले हुए फ्रेमवर्क के तहत, किसी गाड़ी की स्टार रेटिंग 5 असेसमेंट एरिया, क्रैश प्रोटेक्शन, वल्नरेबल रोड यूजर (VRU) प्रोटेक्शन, सेफ ड्राइविंग, एक्सीडेंट अवॉइडेंस और पोस्ट-क्रैश सेफ्टी में उसके मिले-जुले परफॉर्मेंस पर आधारित होगी।

ड्राफ्ट के मुताबिक, क्रैश परफॉर्मेंस स्कोर का सबसे बड़ा हिस्सा बना रहेगा, जो कुल स्कोर का 55% होगा। हालांकि, मैन्युफैक्चरर्स अब हाई रेटिंग पाने के लिए सिर्फ क्रैश-वर्दीनेस पर डिपेंड नहीं रह पाएंगे, VRU प्रोटेक्शन को 20% वेटेज, सेफ ड्राइविंग टेक्नोलॉजीज और एक्सीडेंट अवॉइडेंस सिस्टम्स को 10-10% और पोस्ट-क्रैश सेफ्टी को बाकी 5% वेटेज दिया जाएगा। ड्राफ्ट में कहा गया है कि सेफ्टी रेटिंग कभी भी असल दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी को पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर सकती है, लेकिन हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स से गाड़ी में आए इम्प्रूवमेंट्स में कंज्यूमर्स और पूरे समाज को फायदा पहुंचाने की पोटेंशियल है।

5 जरूरी क्रैश टेस्ट का प्रस्ताव
भारत NCAP 2.0 जरूरी क्रैश टेस्ट की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 कर देता है। इनमें 64Kmph का ऑफसेट फ्रंटल इम्पैक्ट, 50Kmph का फुल-विड्थ फ्रंटल इम्पैक्ट, 50Kmph का लैटरल मोबाइल बैरियर टेस्ट, 32Kmph का ऑब्लिक पोल साइड इम्पैक्ट और 50Kmph का मोबाइल रिजिड रियर इम्पैक्ट टेस्ट शामिल हैं। बड़ों और बच्चों के लिए चोट का असेसमेंट एडवांस्ड क्रैश-टेस्ट डमी का इस्तेमाल करके किया जाएगा।

पैदल चलने वालों, टू-व्हीलर पर फोकस
20% वेटेज के साथ, ड्राफ्ट में कमजोर सड़क इस्तेमाल करने वालों की सुरक्षा पर खास जोर दिया गया है। जरूरी टेस्ट में बड़ों और बच्चों दोनों के लिए पैदल चलने वालों के पैरों की सुरक्षा और सिर के इम्पैक्ट को कम करने के लिए गाड़ी के अगले हिस्से का असेसमेंट किया जाएगा। ऑप्शनल इवैल्यूएशन में पैदल चलने वालों और मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB) रिस्पॉन्स शामिल हैं।

भारत NCAP 2.0 के अब तक की डिटेल
एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि नेक्स्ट जनरेशन के भारत NCAP में मौजूदा फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट के अलावा एक फुल-फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट भी शामिल किया जाएगा, जिसमें कार की 40% आगे की चौड़ाई (ड्राइवर की तरफ से) को क्रैश के लिए बनाया जाता है। उन्होंने आगे बताया कि रियर क्रैश इम्पैक्ट टेस्ट भी शुरू किया जाएगा और व्यापक क्रैश सुरक्षा डेटा के लिए साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में तकनीकी रूप से बेहतर डमी का इस्तेमाल किया जाएगा।

ADAS फीचर्स का भी एनालिसिस होगा
BNCAP 2.0 पर फरवरी 2025 की रिपोर्ट में कहा गया है कि परीक्षण क्षमताओं का विस्तार एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) तक किया जाएगा, क्योंकि ये सुविधाएं कारों में ज्यादा आम होती जा रही हैं। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) की सीनियर उप निदेशक उज्ज्वला कार्ले ने तब कहा था, "हम (भारत NCAP) के इस नए वर्जन को बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिस पर काम पहले से ही चल रहा है। हम नहीं चाहते कि ये सिस्टम सिर्फ उपलब्धता के लिए मौजूद रहें और जरूरत पड़ने पर ही बंद कर दिए जाएं। इसके बजाय, इन्हें भारतीय ड्राइविंग परिस्थितियों और उपयोगकर्ता की अपेक्षाओं के अनुरूप बेहतर बनाया जाना चाहिए।"

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
