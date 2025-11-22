सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग हासिल करने में कारों का 'छूटेगा पसीना'! BNCAP 2.0 में चेंजेस का प्रपोजल आया

संक्षेप: मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज (MoRTH) ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) में बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इसमें भारत के पैसेंजर व्हीकल सेफ्टी रेटिंग फ्रेमवर्क को एक्टिव, पैसिव और पोस्ट-क्रैश सेफ्टी टेक्नोलॉजी के बड़े स्पेक्ट्रम को कवर करने के लिए बढ़ाया गया है।

मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज (MoRTH) ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) में बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इसमें भारत के पैसेंजर व्हीकल सेफ्टी रेटिंग फ्रेमवर्क को एक्टिव, पैसिव और पोस्ट-क्रैश सेफ्टी टेक्नोलॉजी के बड़े स्पेक्ट्रम को कवर करने के लिए बढ़ाया गया है। AIS-197 रिविजन 1 या भारत NCAP 2.0 के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन शुक्रवार को जारी किया गया। बदले हुए फ्रेमवर्क के तहत, किसी गाड़ी की स्टार रेटिंग 5 असेसमेंट एरिया, क्रैश प्रोटेक्शन, वल्नरेबल रोड यूजर (VRU) प्रोटेक्शन, सेफ ड्राइविंग, एक्सीडेंट अवॉइडेंस और पोस्ट-क्रैश सेफ्टी में उसके मिले-जुले परफॉर्मेंस पर आधारित होगी।

यह मौजूदा सिस्टम से एक बदलाव है, जो मुख्य रूप से एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP), चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) और सेफ्टी असिस्ट फीचर्स के आधार पर मॉडल्स का मूल्यांकन करता है। सरकार ने अक्टूबर 2027 से अपडेटेड नॉर्म्स लागू करने का प्रपोजल दिया है, जब मौजूदा भारत NCAP गाइडलाइंस 20 सितंबर 2027 को खत्म हो जाएंगी।

ड्राफ्ट के मुताबिक, क्रैश परफॉर्मेंस स्कोर का सबसे बड़ा हिस्सा बना रहेगा, जो कुल स्कोर का 55% होगा। हालांकि, मैन्युफैक्चरर्स अब हाई रेटिंग पाने के लिए सिर्फ क्रैश-वर्दीनेस पर डिपेंड नहीं रह पाएंगे, VRU प्रोटेक्शन को 20% वेटेज, सेफ ड्राइविंग टेक्नोलॉजीज और एक्सीडेंट अवॉइडेंस सिस्टम्स को 10-10% और पोस्ट-क्रैश सेफ्टी को बाकी 5% वेटेज दिया जाएगा। ड्राफ्ट में कहा गया है कि सेफ्टी रेटिंग कभी भी असल दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी को पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर सकती है, लेकिन हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स से गाड़ी में आए इम्प्रूवमेंट्स में कंज्यूमर्स और पूरे समाज को फायदा पहुंचाने की पोटेंशियल है।

5 जरूरी क्रैश टेस्ट का प्रस्ताव

भारत NCAP 2.0 जरूरी क्रैश टेस्ट की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 कर देता है। इनमें 64Kmph का ऑफसेट फ्रंटल इम्पैक्ट, 50Kmph का फुल-विड्थ फ्रंटल इम्पैक्ट, 50Kmph का लैटरल मोबाइल बैरियर टेस्ट, 32Kmph का ऑब्लिक पोल साइड इम्पैक्ट और 50Kmph का मोबाइल रिजिड रियर इम्पैक्ट टेस्ट शामिल हैं। बड़ों और बच्चों के लिए चोट का असेसमेंट एडवांस्ड क्रैश-टेस्ट डमी का इस्तेमाल करके किया जाएगा।

पैदल चलने वालों, टू-व्हीलर पर फोकस

20% वेटेज के साथ, ड्राफ्ट में कमजोर सड़क इस्तेमाल करने वालों की सुरक्षा पर खास जोर दिया गया है। जरूरी टेस्ट में बड़ों और बच्चों दोनों के लिए पैदल चलने वालों के पैरों की सुरक्षा और सिर के इम्पैक्ट को कम करने के लिए गाड़ी के अगले हिस्से का असेसमेंट किया जाएगा। ऑप्शनल इवैल्यूएशन में पैदल चलने वालों और मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB) रिस्पॉन्स शामिल हैं।

भारत NCAP 2.0 के अब तक की डिटेल

एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि नेक्स्ट जनरेशन के भारत NCAP में मौजूदा फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट के अलावा एक फुल-फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट भी शामिल किया जाएगा, जिसमें कार की 40% आगे की चौड़ाई (ड्राइवर की तरफ से) को क्रैश के लिए बनाया जाता है। उन्होंने आगे बताया कि रियर क्रैश इम्पैक्ट टेस्ट भी शुरू किया जाएगा और व्यापक क्रैश सुरक्षा डेटा के लिए साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में तकनीकी रूप से बेहतर डमी का इस्तेमाल किया जाएगा।