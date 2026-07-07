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E20 के बाद अब E25 पेट्रोल लाने की तैयारी कर रही सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार; जानिए प्लानिंग

By Ashutosh Kumar
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देश में बढ़ते पॉल्यूशन को कम करने और कच्चे तेल के आयात को घटाने के लिए सरकार अब E25 पेट्रोल लाने की तैयारी कर रही है। इसमें 75 पर्सेंट पेट्रोल और 25 पर्सेंट इथेनॉल मिलाया जाएगा।

E20 के बाद अब E25 पेट्रोल लाने की तैयारी कर रही सरकार, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार; जानिए प्लानिंग
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देश में बढ़ते पॉल्यूशन को कम करने और कच्चे तेल के आयात को घटाने के लिए सरकार अब E25 पेट्रोल लाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि E25 पेट्रोल का मतलब है कि इसमें 75 पर्सेंट पेट्रोल और 25 पर्सेंट इथेनॉल मिलाया जाएगा। हालांकि, इस नए ईंधन को लेकर लोगों के मन में माइलेज और इंजन की परफॉर्मेंस को लेकर कई तरह की चिंताएं बनी हुई हैं। मनीकंट्रोल में छपी एक खबर के अनुसार, केंद्र सरकार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ मिलकर इसपर गहराई से चर्चा कर रही है। सरकार मौजूदा E20 पेट्रोल का आकलन करने के बाद ही इस दिशा में अगला कदम बढ़ाएगी।

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सरकारी हरी झंडी का इंतजार

देश की सरकारी तेल रिफाइनर कंपनियों ने E25 पेट्रोल की सप्लाई के लिए अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। वे तकनीकी रूप से इस नए ईंधन को मार्केट में उतारने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। अधिकारियों का कहना है कि वे इस काम के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं, लेकिन कमर्शियल रोलआउट केवल सरकार की अंतिम मंजूरी के बाद ही शुरू किया जाएगा। भारत ने पहले ही तय समय से 5 साल पहले पूरे देश में 20 पर्सेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग (E20) का लक्ष्य हासिल कर लिया है।

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सरकार ने कर ली है पूरी तैयारी

इस बड़े बदलाव के लिए सरकार ने कागजी और कानूनी काम पहले ही पूरा कर लिया है। हाल ही में सरकार ने E22, E25, E27 और E30 जैसे ज्यादा इथेनॉल वाले पेट्रोल के लिए नए नियम और स्टैंडर्ड तय कर दिए हैं। इसके साथ ही, इन नए फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने टैक्स में भी छूट दी है। हालांकि, सरकार ने अभी तक इसे मार्केट में उतारने की कोई पक्की तारीख नहीं बताई है। इन कदमों से साफ है कि आने वाले समय में पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट और बढ़ने वाली है।

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E20 पेट्रोल को लेकर छिड़ी बहस

ज्यादा इथेनॉल मिलाने की बात ऐसे समय में हो रही है, जब पहले से चल रहे E20 पेट्रोल को लेकर कोर्ट में बहस चल रही है। पिछले दिनों सरकारी वकील (अटॉर्नी जनरल) ने कोर्ट में कहा था कि E20 अभी एक 'ट्रेयल' यानी एक्सपेरिमेंट की तरह है। इसका असली असर अगले एक साल में साफ होगा। इस बीच, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इन सब चिंताओं को अफवाह बताया है। उन्होंने साफ कहा कि इस पेट्रोल से इंजन खराब होने जैसी बातें पूरी तरह गलत हैं।

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माइलेज पर होगा ये असर

जानकारों का कहना है कि E20 से आगे बढ़कर E25 पेट्रोल इस्तेमाल करने के लिए कार और बाइक कंपनियों को इंजन में कुछ तकनीकी बदलाव करने होंगे। उन्हें यह चेक करना होगा कि गाड़ी के पुर्जे और पाइप इस फ्यूल को झेल पाएंगे या नहीं। इथेनॉल बनाने वाले एसोसिएशन के मुताबिक, इस पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज करीब 3 से 7 परसेंट तक थोड़ा कम हो सकता है। हालांकि, आज के नए जमाने के इंजन इस कमी को काफी हद तक संभाल लेते हैं। इस फ्यूल का बड़ा फायदा यह है कि इससे पॉल्यूशन बहुत कम होता है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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