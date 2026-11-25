कार और बाइक इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। सरकार ऐसे कई प्रस्तावों पर विचार कर रही है, जिनका असर इंश्योरेंस के प्रीमियम से लेकर पेट्रोल पंप पर फ्यूल खरीदने तक पड़ सकता है। आइए जानते हैं डीटेल।

भारत में व्हीकल इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ऐसे कई प्रस्तावों पर विचार कर रही है, जिनका असर इंश्योरेंस के प्रीमियम से लेकर पेट्रोल पंप पर फ्यूल खरीदने तक पड़ सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय का मकसद देश में ज्यादा से ज्यादा वाहनों को वैलिड इंश्योरेंस के दायरे में लाना है।

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर महंगा हो सकता है इंश्योरेंस प्रपोजल के तहत व्हीकल ओनर्स का इंश्योरेंस प्रीमियम उनके पिछले साल तोड़े गए ट्रैफिक नियमों के रिकॉर्ड से जोड़ा जा सकता है। यानी अगर कोई ड्राइवर बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है, तो उसे इंश्योरेंस रिन्यू कराने पर ज्यादा प्रीमियम देना पड़ सकता है। वहीं, ट्रैफिक नियमों का पालन करने वाले वाहन मालिकों पर इसका कम असर पड़ सकता है। हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि किस तरह के ट्रैफिक उल्लंघन पर कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम लगाया जाएगा। मंत्रालय इस सिस्टम को लागू करने के तरीके पर काम कर रहा है।

6 साल तक की पॉलिसी का प्रस्ताव सरकार लंबी वैलिडिटी वाली इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने पर भी विचार कर रही है। इसके तहत कार ओनर एक बार में प्रीमियम देकर 4 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकेंगे। जबकि, टू-व्हीलर्स के लिए 6 साल की पॉलिसी का ऑप्शन दिया जा सकता है। इससे वाहन मालिकों को हर साल इंश्योरेंस रिन्यू कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लगातार इंश्योरेंस कवरेज बनाए रखना आसान हो सकता है। इसके अलावा, कुछ खास कैटिगरी के व्हीकल्स के बेस प्रीमियम में बदलाव पर भी विचार किया जा रहा है। इनमें इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल हैं।

बिना इंश्योरेंस पेट्रोल पर लग सकती है रोक इस प्रपोजल में सबसे अहम बात 'No Insurance, No Fuel' नियम है। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति (Supreme Court Committee on Road Safety) ने सड़क परिवहन और पेट्रोलियम मंत्रालयों से इस पहल का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा है। शुरुआती ट्रायल हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किया जा सकता है। इसके तहत दोनों राज्यों के 5-5 पेट्रोल पंप चुने जाएंगे। इन पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे, जो वहां आने वाले वाहनों की नंबर प्लेट रीड कर सकेंगे। इसके बाद व्हीकल के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए यह जांचने में मदद मिलेगी कि उसका इंश्योरेंस वैलिड है या नहीं। फिलहाल यह केवल प्रस्तावित पायलट प्रोजेक्ट है। इसे देशभर में लागू करने का फैसला अभी नहीं हुआ है।

देश में कितने व्हीकल्स के पास वैलिड इंश्योरेंस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में करीब 25 करोड़ ऐक्टिव व्हीकल्स के पास वैलिड इंश्योरेंस है। यह देश में चल रहे टोटल व्हीकल्स का लगभग 81% है। अलग-अलग व्हीकल कैटिगरी में इंश्योरेंस कवरेज भी अलग है। 90% से ज्यादा हैवी कमर्शियल व्हीकल और करीब 88% कारों का वैलिड इंश्योरेंस है। वहीं, लगभग 80% टू-व्हीलर्स के पास इंश्योरेंस है। थ्री-व्हीलर इस मामले में सबसे पीछे हैं। इनमें केवल करीब 57% वाहनों के पास वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी है। इन आंकड़ों को देखते हुए सरकार बीमा कवरेज बढ़ाने के लिए नए नियमों पर विचार कर रही है।