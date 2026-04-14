सावधान! कल से बदल रहे हैं टोल के नियम; 10% से ज्यादा वजन हुआ तो लगेगा 4 गुना तक टैक्स

Apr 14, 2026 05:09 pm IST

नेशनल हाईवे पर चलने वाले ट्रक और माल ढोने वाली गाड़ियों के लिए एक बड़ी खबर है। कल यानी 15 अप्रैल, 2026 से ओवरलोडिंग को लेकर सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं।

नेशनल हाईवे पर चलने वाले ट्रक और माल ढोने वाली गाड़ियों के लिए एक बड़ी खबर है। कल यानी 15 अप्रैल, 2026 से ओवरलोडिंग को लेकर सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। इसमें अच्छी बात ये है कि अगर आपकी गाड़ी में तय सीमा से 10 पर्सेंट तक एक्स्ट्रा वजन है तो अब आपको कोई जुर्माना नहीं देना होगा। सरकार ने इतनी छूट दे दी है ताकि छोटी-मोटी गलतियों पर जेब न कटे। हालांकि, अगर आपने इस लिमिट से ज्यादा सामान लादा तो अब भारी जुर्माना देना पड़ेगा। यह टोल टैक्स के दोगुने से लेकर चार गुना तक हो सकता है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

चार गुना तक टोल टैक्स भरना पड़ेगा सरकार ने जुर्माने का हिसाब बहुत सीधा रखा है। अगर आपकी गाड़ी में वजन 10 पर्सेंट से 40 पर्सेंट के बीच ज्यादा है तो आपसे नॉर्मल टोल टैक्स का दो गुना पैसा वसूला जाएगा। लेकिन अगर आपने गाड़ी में हद से ज्यादा यानी 40 पर्सेंट से भी ऊपर माल भर लिया तो फिर आपको चार गुना टोल टैक्स भरना पड़ेगा। ये सब चेक करने के लिए टोल प्लाजा पर धर्मकांटा यानी वेइंग मशीन लगे होंगे। यहां तुरंत पता चल जाएगा कि गाड़ी का वजन पासिंग से कितना ज्यादा है।

पैसा आपके FASTag से ही कटेगा एक मजे की बात ये भी है कि अगर किसी टोल पर वजन करने वाली मशीन नहीं है या खराब है, तो वहां आपसे ओवरलोडिंग का एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ वही नॉर्मल टोल देना होगा जो रोज देते हैं। ये सारा पैसा आपके FASTag से ही कटेगा। पैसे भरने की जिम्मेदारी ड्राइवर या मालिक की होगी। साथ ही, आपकी गाड़ी का पूरा डेटा सरकारी रिकॉर्ड यानी 'वाहन' पोर्टल पर भी चढ़ जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सरकार को पता रहे कि कौन-सी गाड़ी नियम तोड़ रही है।