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कैब बुक करते ही 'एडवांस टिप' मांगने पर सरकार ने लगाई रोक, जानिए अब कैसे मिलेगी कैब

By Ashutosh Kumar
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सरकार ने इन सभी राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म्स को सख्त आदेश दिया है कि वे राइड पूरी होने से पहले एडवांस्ड टिप मांगने वाले ऑप्शन को तुरंत हटाएं। अब ये कंपनियां ग्राहकों को ऐसे मैसेज नहीं दिखा सकेंगी

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अगर आप भी ओला, उबर या रैपिडो से कैब या बाइक बुक करते हैं, तो एक बड़ी और राहत भरी खबर है। सरकार ने इन सभी राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म्स को सख्त आदेश दिया है कि वे राइड पूरी होने से पहले एडवांस्ड टिप मांगने वाले ऑप्शन को तुरंत हटाएं। अब ये कंपनियां ग्राहकों को ऐसे मैसेज नहीं दिखा सकेंगी, जिनमें यह सुझाव दिया जाता था कि extra पैसे देने से ड्राइवर जल्दी मिलेगा। साथ ही आपका वेटिंग टाइम कम हो जाएगा। सरकार का यह नया नियम तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

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अपनी मर्जी से टिप दे सकते हैं

मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 के तहत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि टिपिंग पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई गई है। यात्री अपनी मर्जी से ड्राइवर को टिप दे सकते हैं। हालांकि, इसका ऑप्शन राइड खत्म होने के बाद ही स्क्रीन पर दिखाई देना चाहिए। पहले कई ऐप्स बुकिंग के समय ही "एडवांस टिप" या "ऐड-ऑन चुनिए" जैसे ऑप्शन दिखाते थे। इससे ग्राहकों पर एक अनचाहा दबाव बनता था कि अगर उन्होंने extra पैसे नहीं दिए, तो शायद उन्हें कैब नहीं मिलेगी या ड्राइवर राइड कैंसिल कर देगा।

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क्या है गाइडलाइंस?

गाइडलाइंस के नियम 14.15 के अनुसार, टिप का मकसद सेवा पसंद आने पर ड्राइवर को इनाम देना है, न कि राइड पाने का जरिया बनाना। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि ग्राहक जो भी टिप देंगे, वह पूरी की पूरी राशि ड्राइवर को मिलेगी और कंपनियां उसमें से एक रुपया भी कमीशन के रूप में नहीं काट सकतीं। बुकिंग से पहले दी जाने वाली टिप एक तरह से छिपा हुआ 'प्रायोरिटी चार्ज' बन गई थी। अब इस पर पूरी तरह लगाम लगा दी गई है।

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यात्रियों को काफी राहत

इस फैसले से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। अब उन्हें बुकिंग के वक्त यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैब पाने के लिए 20, 30 या 50 रुपये अलग से जोड़ने हैं या नहीं। हालांकि, इससे ड्राइवरों की कमाई पर थोड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि कई बार मुश्किल रास्तों या देर रात की राइड्स पर उन्हें एडवांस टिप से अच्छी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती थी। लेकिन अब ऐप बुकिंग प्रोसेस के दौरान इस तरह के पैसों की मांग नहीं कर सकेंगे।

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सरकार की होगी सख्त नजर

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये कंपनियां इस नियम को अपने ऐप्स पर कितनी जल्दी और कैसे लागू करती हैं। कई बार कंपनियां एडवांस टिप का नाम बदलकर कोई दूसरा ऐड-ऑन फीचर ले आती हैं, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि किसी भी रूप में राइड मिलने की गारंटी के नाम पर एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगे जा सकते। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले के बाद कैब मिलने की स्पीड और बुकिंग कैंसिल होने की समस्या पर क्या असर पड़ता है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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