कैब बुक करते ही 'एडवांस टिप' मांगने पर सरकार ने लगाई रोक, जानिए अब कैसे मिलेगी कैब

सरकार ने इन सभी राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म्स को सख्त आदेश दिया है कि वे राइड पूरी होने से पहले एडवांस्ड टिप मांगने वाले ऑप्शन को तुरंत हटाएं। अब ये कंपनियां ग्राहकों को ऐसे मैसेज नहीं दिखा सकेंगी

ओला, उबर, रैपिडो एडवांस्ड टिप नियम

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अगर आप भी ओला, उबर या रैपिडो से कैब या बाइक बुक करते हैं, तो एक बड़ी और राहत भरी खबर है। सरकार ने इन सभी राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म्स को सख्त आदेश दिया है कि वे राइड पूरी होने से पहले एडवांस्ड टिप मांगने वाले ऑप्शन को तुरंत हटाएं। अब ये कंपनियां ग्राहकों को ऐसे मैसेज नहीं दिखा सकेंगी, जिनमें यह सुझाव दिया जाता था कि extra पैसे देने से ड्राइवर जल्दी मिलेगा। साथ ही आपका वेटिंग टाइम कम हो जाएगा। सरकार का यह नया नियम तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

अपनी मर्जी से टिप दे सकते हैं मोटर वाहन एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 के तहत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि टिपिंग पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई गई है। यात्री अपनी मर्जी से ड्राइवर को टिप दे सकते हैं। हालांकि, इसका ऑप्शन राइड खत्म होने के बाद ही स्क्रीन पर दिखाई देना चाहिए। पहले कई ऐप्स बुकिंग के समय ही "एडवांस टिप" या "ऐड-ऑन चुनिए" जैसे ऑप्शन दिखाते थे। इससे ग्राहकों पर एक अनचाहा दबाव बनता था कि अगर उन्होंने extra पैसे नहीं दिए, तो शायद उन्हें कैब नहीं मिलेगी या ड्राइवर राइड कैंसिल कर देगा।

क्या है गाइडलाइंस? गाइडलाइंस के नियम 14.15 के अनुसार, टिप का मकसद सेवा पसंद आने पर ड्राइवर को इनाम देना है, न कि राइड पाने का जरिया बनाना। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि ग्राहक जो भी टिप देंगे, वह पूरी की पूरी राशि ड्राइवर को मिलेगी और कंपनियां उसमें से एक रुपया भी कमीशन के रूप में नहीं काट सकतीं। बुकिंग से पहले दी जाने वाली टिप एक तरह से छिपा हुआ 'प्रायोरिटी चार्ज' बन गई थी। अब इस पर पूरी तरह लगाम लगा दी गई है।

यात्रियों को काफी राहत इस फैसले से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। अब उन्हें बुकिंग के वक्त यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैब पाने के लिए 20, 30 या 50 रुपये अलग से जोड़ने हैं या नहीं। हालांकि, इससे ड्राइवरों की कमाई पर थोड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि कई बार मुश्किल रास्तों या देर रात की राइड्स पर उन्हें एडवांस टिप से अच्छी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती थी। लेकिन अब ऐप बुकिंग प्रोसेस के दौरान इस तरह के पैसों की मांग नहीं कर सकेंगे।