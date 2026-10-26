भारत सरकार का बड़ा फैसला, अब E100 फ्यूल के लिए भी रास्ता हुआ साफ; जानिए क्या होगा फायदा

सड़क परिवहन मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में बदलाव किए हैं। इससे E100 तक इथेनॉल वाले फ्यूल पर चलने वाली फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिए रास्ता साफ हो गया है।

देश में अब ऐसी गाड़ियों को बढ़ावा देने की तैयारी है, जो पेट्रोल में ज्यादा मात्रा में इथेनॉल मिलाकर चल सकेंगी। इसे देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में बदलाव किए हैं। इससे E100 तक इथेनॉल वाले फ्यूल पर चलने वाली फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिए रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि E100 में करीब-करीब शुद्ध इथेनॉल होता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अभी सड़क पर चल रही सभी पेट्रोल गाड़ियों में यह फ्यूल डाला जा सकेगा। इसका इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं गाड़ियों में होगा, जिन्हें खास तौर पर इसके लिए बनाया गया है और जिन्हें इसकी मंजूरी मिली है।

खास गाड़ियों में ही डलेगी E100 फ्यूल मंत्रालय के एक अधिकारी ने PTI को बताया कि E20 से ज्यादा और E100 तक इथेनॉल वाले फ्यूल का इस्तेमाल सिर्फ खास गाड़ियों में हो सकेगा। इन गाड़ियों को ऐसे फ्यूल के लिए बनाया जाता है। टेस्ट के बाद इन्हें मंजूरी भी दी जाती है। आम पेट्रोल गाड़ियों में E85 या E100 फ्यूल नहीं डाल सकेंगे। ऐसा करने से इंजन और दूसरे हिस्सों में परेशानी आ सकती है। फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियां पेट्रोल में इथेनॉल की अलग-अलग मात्रा मिलाकर चल सकती हैं।

वजन से जुड़े नियम भी बदले मंत्रालय ने गाड़ियों की कैटेगरी और प्रदूषण की जांच से जुड़े कुछ नियम बदले हैं। फ्यूल से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। इसके तहत कुछ हल्की पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के लिए वजन की सीमा बढ़ाई गई है। पहले यह सीमा 3,000 किलो थी। अब इसे बढ़ाकर 3,500 किलो कर दिया गया है। इन बदलावों से ज्यादा इथेनॉल वाले फ्यूल पर चलने वाली गाड़ियों को मदद मिलेगी। दूसरे तरह के ईंधन से चलने वाली गाड़ियों के लिए भी रास्ता आसान होगा।

आ चुकी है फ्लेक्स-फ्यूल वैगनआर भारत में फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों पर काम शुरू हो चुका है। इसी साल जून में मारुति सुजुकी इंडिया ने वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल पेश की थी। इसे देश की पहली फ्लेक्स-फ्यूल पैसेंजर कार बताया गया। यह गाड़ी E20 से लेकर E100 तक के इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण पर चल सकती है। टोयोटा, टाटा मोटर्स और हुंडई जैसी कंपनियां भी इस तरह की गाड़ियां तैयार कर रही हैं।