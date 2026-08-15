फॉर्च्यूनर को कहा अलविदा! अब इस देसी SUV में चलेंगे गोवा के CM सावंत; 622 KM की मिलेगी रेंज
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपनी पुरानी डीजल SUV को अलविदा कह दिया है। उसकी जगह बिल्कुल नई देसी इलेक्ट्रिक SUV टाटा हैरियर EV को अपने आधिकारिक काफिले में शामिल किया है।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपनी पुरानी डीजल SUV को अलविदा कह दिया है। उसकी जगह बिल्कुल नई देसी इलेक्ट्रिक SUV टाटा हैरियर EV को अपने आधिकारिक काफिले में शामिल किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सीएम की पुरानी गाड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर थी। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में मुख्यमंत्री अपने आधिकारिक आवास पर इस नई SUV की डिलीवरी लेते नजर आ रहे हैं। लाल रंग के सैटिन कपड़े से ढकी इस सफेद रंग की कार से मुख्यमंत्री ने खुद पर्दा उठाया। इस खास मौके पर उनके निजी स्टाफ, सहयोगी और डीलरशिप के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
सीएम ने चुना यह वैरिएंट
मुख्यमंत्री के लिए चुनी गई टाटा हैरियर EV इसका टॉप-एंड 'एम्पावर्ड AWD' (QWD) वैरिएंट है, जो ऑल-व्हाइट कलर शेड में आता है। वीवीआईपी सुरक्षा और सरकारी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस स्टॉक मॉडल में कुछ जरूरी बदलाव भी किए गए हैं। डिलीवरी वीडियो में गाड़ी के फ्रंट में LED स्ट्रोब लाइट्स लगी दिखाई दे रही हैं, साथ ही बंपर पर एक मेटल रॉड लगाया गया है, जिसका इस्तेमाल आधिकारिक या पार्टी का झंडा लगाने के लिए किया जाएगा।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Harrier EV
₹ 21.49 - 30.23 लाख
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
Mahindra BE 07
₹ 25 - 30 लाख
Toyota Urban Cruiser Ebella
₹ 23.6 लाख
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
मॉडर्न फीचर्स से लैस है एसयूवी
यह इलेक्ट्रिक SUV प्रीमियम और मॉडर्न फीचर्स से पूरी तरह लैस है। इसके केबिन में 14.5-इंच का सैमसंग नियो QLED टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डॉल्बी एटमॉस 5.1 सपोर्ट वाला 10-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा, कार में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और वेंटिलेटेड फ्रंट व रियर सीट्स जैसे लग्जरी फीचर्स भी मिलते हैं।
622 किमी का मिलेगा रेंज
सुरक्षा के मामले में भी यह SUV बेहद दमदार है। इसमें जेस्चर कंट्रोल वाला पावर्ड टेलगेट, समन मोड, मल्टी-मोड रीजनेरेटिव ब्रेकिंग और V2L व V2V टेक्नोलॉजी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं। सेफ्टी के लिए कार में 540-डिग्री सराउंड-व्यू कैमरा सिस्टम, लेवल 2 ADAS, 7 एयरबैग्स, ESP और ऑटो-पार्क असिस्ट दिया गया है। बैटरी की बात करें तो मुख्यमंत्री द्वारा चुने गए 75 kWh QWD वैरिएंट में 390bhp की पावर और 504Nm का टॉर्क मिलता है। यह एक बार फुल चार्ज करने पर 622 किमी तक की शानदार ड्राइविंग रेंज का दावा करता है।
इतनी है एसयूवी की कीमत
भारतीय मार्केट में टाटा हैरियर EV की एक्स-शोरूम कीमत 21.69 लाख रुपये से शुरू होकर 30.43 लाख रुपये तक जाती है। इसमें 65 kWh RWD बेस मॉडल से लेकर टॉप-एंड 75 kWh QWD वैरिएंट शामिल हैं। यह बेहतरीन परफॉर्मेंस और लंबी रेंज की तलाश करने वाले ग्राहकों के साथ-साथ अब वीवीआईपी नेताओं की भी पहली पसंद बन रहे हैं।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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