KTM की न्यू एडवेंचर R मोटरसाइकिल लॉन्च, ये स्टैंडर्ड मॉडल से ₹20000 सस्ती; 6-स्पीड ट्रांसमिशन मिलेगा

संक्षेप:

KTM मोटरसाइकिल ने भारतीय बाजार के एडवेंचर सेगमेंट में अपनी रेंज को बढ़ाते हुए ग्लोबल-स्पेक KTM 390 एडवेंचर R लॉन्च कर दी है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 3,77,915 रुपए है। यह स्टैंडर्ड मॉडल से 20,000 सस्ती है, क्योंकि इसमें ट्यूब वाले टायरों का इस्तेमाल किया गया है।

Jan 29, 2026 08:24 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
KTM मोटरसाइकिल ने भारतीय बाजार के एडवेंचर सेगमेंट में अपनी रेंज को बढ़ाते हुए ग्लोबल-स्पेक KTM 390 एडवेंचर R लॉन्च कर दी है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 3,77,915 रुपए है। यह स्टैंडर्ड मॉडल से 20,000 सस्ती है, क्योंकि इसमें ट्यूब वाले टायरों का इस्तेमाल किया गया है। इस मोटरसाइकिल में 398.63 cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर DOHC इंजन है जो 8,500 rpm पर 46 PS और 6,500 rpm पर 39 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

इस मोटर में इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी का इस्तेमाल किया गया है और इसे 6-स्पीड कॉन्स्टेंट मेश गियरबॉक्स के साथ वेट और मल्टीप्लेट A&S क्लच के साथ जोड़ा गया है। 390 एडवेंचर R एक स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम पर बनी है जिसका रेक एंगल 27-डिग्री है। सस्पेंशन का काम 43 mm इनवर्टेड टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क करता है जिसमें ओपन-कार्ट्रिज डिजाइन और 30-स्टेप डैम्पिंग एडजस्टेबिलिटी है, जो 230 mm का व्हील ट्रैवल देता है।

पीछे की तरफ, इसमें एक पूरी तरह से एडजस्टेबल मोनोशॉक मिलता है, जो 230 mm का ट्रैवल देता है। इसकी तुलना में रेगुलर मॉडल में क्रमशः 200 mm और 205 mm का ट्रैवल होता है। नए मॉडल में फ्रेम पर कंट्रास्ट ऑरेंज कलर की पेंटिंग और अलग बॉडी ग्राफिक्स भी मिलते हैं। डाइमेंशन के हिसाब से इस मोटरसाइकिल की लंबाई 2,238 mm, चौड़ाई 821 mm और ऊंचाई 1,490 mm है, जिसका व्हीलबेस 1,479 mm है। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 272 mm और सीट की ऊंचाई 880 mm है। वहीं, इसका कर्ब वेट 183 kg है।

दोनों सिरों पर डिस्क ब्रेक की सेफ्टी
मोटरसाइकिल में ट्यूब-टाइप मीटा नॉबी टायरों के साथ 21-इंच का फ्रंट और 18-इंच का रियर स्पोक व्हील सेटअप है। फ्रंट टायर का साइज 90/90-21 है, जबकि पीछे 140/80-18 सेक्शन का इस्तेमाल किया गया है। ब्रेकिंग हार्डवेयर में 320 mm फ्रंट डिस्क और 240 mm रियर डिस्क शामिल हैं। दोनों फ्लोटिंग कैलिपर्स के साथ काम करते हैं। डुअल-चैनल ABS स्टैंडर्ड के तौर पर आता है जिसमें डेडिकेटेड ऑफरोड ABS है जो ढीली सतहों पर सटीक कंट्रोल के लिए पिछले पहिए को लॉक करने की सुविधा देता है।

KTM कनेक्ट का सपोर्ट मिलेगा
राइडर इंटरफेस को 5-इंच के फुल-कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से कंट्रोल किया जाता है, जो 12V इंडक्टिव इग्निशन सिस्टम से चलता है। यह डिस्प्ले KTM कनेक्ट को सपोर्ट करता है, जिससे कॉल, म्यूजिक और ऑप्शनल टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के लिए स्मार्टफोन पेयरिंग की जा सकती है। इसमें स्टैंडर्ड तौर पर एक USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट भी लगा है। अपने हार्डकोर ऑफ-रोड फोकस के बावजूद, KTM 390 एडवेंचर R सड़क पर भी अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए रखती है। कॉर्नरिंग ABS और कॉर्नरिंग मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स उपलब्ध हैं।

