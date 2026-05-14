यूएस-ईरान वॉर का असर: पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने से दुनियभार में बढ़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड

डेटा से यह भी पता चला कि अप्रैल में बिक्री मार्च 2026 में दर्ज बिक्री की तुलना में 9% कम हो गई। इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड कई कारणों से बढ़ रही है। मध्य-पूर्व में चल रहे संघर्ष के बीच पेट्रोल की बढ़ती कीमतें एक मुख्य कारक हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री को बढ़ावा दे रही हैं।

ग्लोबल मार्केट में इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर की डिमांड में इजाफा देखने को मिला है। दरअसल, बेंचमार्क मिनरल इंटेलिजेंस (BMI) द्वारा जारी डेटा से पता चला है कि अप्रैल 2026 में इलेक्ट्रिक व्हीकल की ग्लोबल डिमांड लगातार दूसरे महीने बढ़ी है। इसकी वजह पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण पैसेंजर व्हीकल खरीदने वाले लोग इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) वाली कारों से दूर होते जा रहे थे। कंसल्टेंसी फर्म के अनुसार, इस साल अप्रैल में नए बैटरी-इलेक्ट्रिक व्हीकल और प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन पिछले साल की तुलना में 6% बढ़कर 1.6 मिलियन हो गया।

हालांकि, डेटा से यह भी पता चला कि अप्रैल में बिक्री मार्च 2026 में दर्ज बिक्री की तुलना में 9% कम हो गई। इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड कई कारणों से बढ़ रही है। मध्य-पूर्व में चल रहे संघर्ष के बीच पेट्रोल की बढ़ती कीमतें एक मुख्य कारक हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री को बढ़ावा दे रही हैं। इसके अलावा, दुनियाभर की सरकारों द्वारा दिए जा रहे नीतिगत प्रोत्साहन भी इस वृद्धि को गति दे रहे हैं। साथ ही, इलेक्ट्रिक व्हीकल के विकास को बढ़ावा देने वाला एक और मुख्य कारक इस एरिया में चीनी ब्रांडों का तेजी से बढ़ता दबदबा है।

दुनियाभर की सरकारों ने फ्यूल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए उपाय किए, ताकि मध्य-पूर्व संघर्ष के प्रभाव को कम किया जा सके, जिसने पूरी दुनिया के लिए फ्यूल सप्लाई चेन को बाधित कर दिया था। यूरोप में अप्रैल 2026 में इलेक्ट्रिक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन 27% बढ़कर लगभग 400,000 यूनिट हो गया, जबकि यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (EEA) के देशों और स्विट्जरलैंड ने अपने EV ईकोसिस्टम के लिए लगभग $235 बिलियन देने का वादा किया है।

दूसरी तरफ, चीन में अप्रैल 2026 में इलेक्ट्रिक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन पिछले साल की तुलना में 8% घटकर लगभग 850,000 व्हीकल रह गया। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि पुराने व्हीकल के बदले नए व्हीकल खरीदने (ट्रेड-इन) पर मिलने वाला समर्थन वापस ले लिया गया था और इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर मिलने वाली कर छूट (टैक्स ब्रेक) की अवधि समाप्त हो गई थी। दिलचस्प बात यह है कि चीनी घरेलू बाजार में EV की बिक्री में गिरावट के बावजूद, चीनी OEMs ने विदेशों में अपना विस्तार किया।