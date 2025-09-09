महिंद्रा बोलेरो खरीदने का बेस्ट टाइम, कीमतों में अब तक की सबसे बड़ी कटौती; जानिए GST घटने के बाद कितना पैसा बचेगा?

GST कटौती के बाद महिंद्रा बोलेरो पर बंपर छूट मिल रही है। जी हां, क्योंकि महिंद्रा की बोलेरो अब 1.27 लाख तक सस्ती हो गई है, जो अब तक की सबसे बड़ी बचत है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Tue, 9 Sep 2025 02:10 PM

अगर आप महिंद्रा बोलेरो खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो अब है सही मौका है। जी हां, क्योंकि महिंद्रा ने अपने लेटेस्ट अपडेट में घोषणा की है कि ग्राहक बोलेरो पर अब पूरे 1.27 लाख तक की बचत कर सकते हैं। यह ऑफर GST रेट कट के कारण आया है और कंपनी ने इसका पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने का फैसला किया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

क्या है ऑफर?

महिंद्रा ने अपने X अकाउंट पर आधिकारिक पोस्ट में साफ किया है कि ग्राहकों को बोलेरो पर 1.27 लाख तक की GST बचत मिलेगी। यह ऑफर तुरंत लागू है, यानी आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कंपनी ग्राहकों से कह रही है कि जल्दी से शोरूम पहुंचें और भीड़ से बचकर अपनी नई बोलेरो बुक करें।

बोलेरो क्यों है खास?

महिंद्रा बोलेरो भारतीय सड़कों पर भरोसे और मजबूती के लिए मानी जाती है। ये दमदार डिजाइन और रग्ड बॉडी के साथ आती है। इसमें पावरफुल इंजन और शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। ये लो-मेंटेनेंस वाली एमपीवी मानी जाती है। गांव से लेकर शहर तक यह बोलेरो हर जगह लोगों की पहली पसंद बनी हुई है।