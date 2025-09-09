Get up to Rs 1.27 Lakh on Mahindra Bolero after GST cut, check all details महिंद्रा बोलेरो खरीदने का बेस्ट टाइम, कीमतों में अब तक की सबसे बड़ी कटौती; जानिए GST घटने के बाद कितना पैसा बचेगा?, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi News
ऑटो न्यूज़
Get up to Rs 1.27 Lakh on Mahindra Bolero after GST cut, check all details

महिंद्रा बोलेरो खरीदने का बेस्ट टाइम, कीमतों में अब तक की सबसे बड़ी कटौती; जानिए GST घटने के बाद कितना पैसा बचेगा?

GST कटौती के बाद महिंद्रा बोलेरो पर बंपर छूट मिल रही है। जी हां, क्योंकि महिंद्रा की बोलेरो अब 1.27 लाख तक सस्ती हो गई है, जो अब तक की सबसे बड़ी बचत है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 9 Sep 2025 02:10 PM
Mahindra Bolero Neo Plusarrow

अगर आप महिंद्रा बोलेरो खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो अब है सही मौका है। जी हां, क्योंकि महिंद्रा ने अपने लेटेस्ट अपडेट में घोषणा की है कि ग्राहक बोलेरो पर अब पूरे 1.27 लाख तक की बचत कर सकते हैं। यह ऑफर GST रेट कट के कारण आया है और कंपनी ने इसका पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने का फैसला किया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:GST कटौती के बाद घटी मारुति ब्रेजा की कीमत, अब इसे घर लाना हुआ फायदे का सौदा

क्या है ऑफर?

महिंद्रा ने अपने X अकाउंट पर आधिकारिक पोस्ट में साफ किया है कि ग्राहकों को बोलेरो पर 1.27 लाख तक की GST बचत मिलेगी। यह ऑफर तुरंत लागू है, यानी आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कंपनी ग्राहकों से कह रही है कि जल्दी से शोरूम पहुंचें और भीड़ से बचकर अपनी नई बोलेरो बुक करें।

बोलेरो क्यों है खास?

महिंद्रा बोलेरो भारतीय सड़कों पर भरोसे और मजबूती के लिए मानी जाती है। ये दमदार डिजाइन और रग्ड बॉडी के साथ आती है। इसमें पावरफुल इंजन और शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। ये लो-मेंटेनेंस वाली एमपीवी मानी जाती है। गांव से लेकर शहर तक यह बोलेरो हर जगह लोगों की पहली पसंद बनी हुई है।

ये भी पढ़ें:GST कटौती के बाद मारुति, महिंद्रा, हुंडई, टाटा समेत अन्य कारों की कीमत?

क्यों है ये मौका खास?

पहली बार ग्राहकों को बोलेरो पर इतनी बड़ी बचत मिल रही है। जी हां, क्योंकि फेस्टिव सीजन से पहले ही यह ऑफर लॉन्च किया गया है। GST कट के फायदे सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का वादा महिंद्रा ने पूरा किया है, तो अगर आप बोलेरो खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय है। जल्दी करें, कहीं ऑफर मिस न हो जाए।

