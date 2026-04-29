गंगा एक्सप्रेसवे पर बाइक चलाने पर भी देना होगा टोल, यहां देखें कार से बस तक सभी व्हीकल की दरें

Apr 29, 2026 04:08 pm IST

ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक तक का एरिया कवर करेगा। इस एक्सप्रेसवे को लेकर दावा है कि 594 किलोमीटर का सफर महज 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की खास बात ये है कि इस पर टोल सिस्टम को एकदम अलग रखा गया है। वहीं, इस पर चलने वाले सभी व्हीकल को टोल देना होगा।

गंगा एक्सप्रेसवे को चालू कर दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक तक का एरिया कवर करेगा। इस एक्सप्रेसवे को लेकर दावा है कि 594 किलोमीटर का सफर महज 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की खास बात ये है कि इस पर टोल सिस्टम को एकदम अलग रखा गया है। वहीं, इस पर चलने वाले सभी व्हीकल को टोल देना होगा। जी हां, गंगा एक्सप्रेसवे पर टू-व्हीलर को भी टोल चुकाना होगा। इसे एक्सप्रेसवे की टोल दरों को जारी कर दिया गया है। चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं।

इस लिस्ट को देखने से ये बात साफ हो जाती है कि गंगा एक्सप्रेसवे पर सभी व्हीकल को टोल चुकाना होगा। इसमें टू-व्हीलर भी शामिल रहेंगे। यहां की टोल दरें प्रति किलोमीटर के हिसाब से रहेंगी। इसका बड़ा फायदा ये है कि इस एक्सप्रेसवे पर जितने किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे उतना ही टोल चुकाना होगा। वहीं, यहां जितना लंबा सफर तय करेंगे टोल उतना ज्यादा लगेगे। देश के दूसरी एक्सप्रेसवे पर प्रति किलोमीटर करीब 1 रुपया टोल लगता है। अब यहां पर व्हीकल के हिसाब से पूरे 594 किलोमीटर के टोल को समझते हैं।

गंगा एक्सप्रेसवे पर अलग-अलग व्हीकल के टोल दरों की बात करें तो टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर को प्रति किलोमीटर 1.28 रुपए चुकाने होंगे। इस तरह यदि इन से पूरे 594 किलोमीटर का सफर तय किया जाता है, तब इन व्हीकल को लगभग 760 रुपए चुकाने होंगे।

गंगा एक्सप्रेसवे पर कार, जीप, वैन और लाइट व्हीकल को प्रति किलोमीटर 2.55 रुपए चुकाने होंगे। इस तरह यदि इन से पूरे 594 किलोमीटर का सफर तय किया जाता है, तब इन व्हीकल को लगभग 1,514 रुपए चुकाने होंगे।

गंगा एक्सप्रेसवे पर लाइट कमर्शियल व्हीकल और लाइट गुड्स व्हीकल को प्रति किलोमीटर 4.05 रुपए चुकाने होंगे। इस तरह यदि इन से पूरे 594 किलोमीटर का सफर तय किया जाता है, तब इन व्हीकल को लगभग 2,405 रुपए चुकाने होंगे।

गंगा एक्सप्रेसवे पर लाइट मिनी बस, बस और ट्रक को प्रति किलोमीटर 8.20 रुपए चुकाने होंगे। इस तरह यदि इन से पूरे 594 किलोमीटर का सफर तय किया जाता है, तब इन व्हीकल को लगभग 4,870 रुपए चुकाने होंगे।

गंगा एक्सप्रेसवे पर हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी और अर्थ मूविंग व्हीकल को प्रति किलोमीटर 12.60 रुपए चुकाने होंगे। इस तरह यदि इन से पूरे 594 किलोमीटर का सफर तय किया जाता है, तब इन व्हीकल को लगभग 7,484 रुपए चुकाने होंगे।