नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में EV चार्जिंग दर घटाने के लिए कहा, इसे 5 रुपए प्रति यूनिट करने की सलाह
गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार्जिंग स्टेशनों पर लगने वाली दर को भी कम करने के लिए भी कहा है, जहां अभी यह 22 रुपए प्रति यूनिट है। गडकरी ने सिक्स EKA मोबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के उद्घाटन के मौके पर इस बात को कहा।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र सरकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग स्टेशनों पर लगने वाले चार्जिंग रेट को कम करने के लिए कहा है। गडकरी ने कहा कि सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच प्रति यूनिट 5 रुपए की कटौती से राज्य में EV सेगमेंट को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार्जिंग स्टेशनों पर लगने वाली दर को भी कम करने के लिए भी कहा है, जहां अभी यह 22 रुपए प्रति यूनिट है। गडकरी ने सिक्स EKA मोबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के उद्घाटन के मौके पर इस बात को कहा। इस प्रोग्राम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए।
फडणवीस ने गडकरी का अनुरोध स्वीकार करते हुए कहा कि राज्य चार्जिंग स्टेशनों पर प्रति यूनिट शुल्क कम करने के की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सरप्लस सोलर एनर्जी है, जो उसके EV चार्जिंग ईकोसिस्टम का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है। वहीं, रिनेबल एनर्जी 2030 तक राज्य के पावर मिक्स का 52% और 2035 तक 65% हो जाएगी।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Yulu Wynn
₹ 55,555
Bajaj Pulsar 150
₹ 1.15 - 1.29 लाख
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.87 - 2.24 लाख
Honda SP 125
₹ 89,748 - 97,335
Royal Enfield Continental GT 650
₹ 3.58 - 3.88 लाख
फडणवीस ने EKA मोबिलिटी को अगले 3 सालों में 50,000 इलेक्ट्रिक बसें बनाने और तैनात करने के लिए भी कहा। उन्होंने कंपनी से मेक इन महाराष्ट्र" को बढ़ावा देने के लिए भी कहा। गडकरी ने ऑटो इंडस्ट्री और विशेष रूप से EKA से इलेक्ट्रिक कम्पोनेंट के लिए चीन पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस तरह का इम्पोर्ट फिलहाल 30 से 40% है। EKA मोबिलिटी ने कार्यक्रम में 6 प्लांट का उद्घाटन किया, जिनमें से सबसे बड़ा पीथमपुर में है। कंपनी की प्रेजेंटेशन में 3,500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 6 प्लांट की कैपेसिटी 40,000 व्हीकल प्रति साल बताई गई। FY27 की पहली छमाही में कंपनी ने 500 इलेक्ट्रिक बसें और 1268 eSCV बेचीं।
प्रेजेंटेशन में पुणे के कोरेगांव भीमा में बस और ट्रक प्लांट की डिटेल भी दी गई। 580,000 स्क्वायर फीट की सुविधा से हर साल 4,800 बसें और 4,000 ट्रक बनाए जा सकते हैं। इससे 2,000 लोगों को सीधे रोजगार मिलता है। इसमें CNC लेजर कटिंग, रोबोटिक वेल्डिंग, बिना गड्ढे वाली लिफ्टर-बेस्ड असेंबली और एक ऑटोमैटिक कन्वेयराइज्ड रोबोटिक पेंट शॉप है। यह 6x4 और 4x2 कॉन्फिगरेशन में EKA 55T ट्रक और मोनोकॉक और लेडर स्ट्रक्चर पर बसें बनाएगा।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें