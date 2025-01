हाइब्रिड कारों का भविष्य! क्या ये बचा सकती हैं आपका पैसा और पर्यावरण? जानिए सच

सरकार की भूमिका

भारतीय सरकार FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) जैसी योजनाओं के माध्यम से हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। लेकिन, हाइब्रिड कार निर्माता कंपनियों की डिमांड ईवी की तरह हाइब्रिड पर भी सब्सिडी को बढ़ाने का है, जिससे हाइब्रिड कारों को ग्राहक कम बजट में भी खरीद पाएं।