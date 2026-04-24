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मारुति सुजुकी की 5 नई SUV, लिस्ट में टाटा पंच को टक्कर देने वाली Y43 के साथ फ्रॉन्क्स हाइब्रिड भी

Apr 24, 2026 02:29 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मारुति अपनी 5 नई SUV लॉन्च करने वाली है। इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स में नई ब्रेजा के साथ फ्रॉन्क्स सीरीज हाइब्रिड, फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल, ग्रैंड विटारा फेसलिफ्ट और टाटा पंच को टक्कर देने वाली कंपनी की नई माइक्रो एसयूवी Y43 शामिल है।

मारुति सुजुकी की 5 नई SUV, लिस्ट में टाटा पंच को टक्कर देने वाली Y43 के साथ फ्रॉन्क्स हाइब्रिड भी

मारुति सुजुकी फैन्स के लिए आने वाले दिन बेहद एक्साइटिंग रहने वाले हैं। कंपनी इंडियन मार्केट में अपनी 5 नई SUV लॉन्च करने वाली है। इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स में नई ब्रेजा के साथ फ्रॉन्क्स सीरीज हाइब्रिड, फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल, ग्रैंड विटारा फेसलिफ्ट और टाटा पंच को टक्कर देने वाली कंपनी की नई माइक्रो एसयूवी Y43 शामिल है। तो आइए जानते हैं मारुति सुजुकी अपनी इन अपकमिंग एसयूवी में क्या कुछ ऑफर कर सकती है।

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फ्रॉन्क्स सीरीज हाइब्रिड इसी साल मई या जून में एंट्री कर सकती है। इसके साथ कंपनी अफोर्डेबल सेगमेंट में नई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ऑफर करने वाली है। इस क्रॉसओवर एसयूवी की सबसे बड़ी खासियत इसका सीरीज हाइब्रिड सिस्टम होगा। इसमें 1.2 लीटर का Z12E थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा होगा, जो बैटरी को चार्ज करने के लिए सिर्फ जनरेटर का काम करेगा। वील्स इलेक्ट्रिक मोटर से चलेंगे, जो बैटरी पैक से एनर्जी लेंगे।

Maruti Suzuki Fronx Flex Fuel

रिपोर्ट्स के अनुसार मारुति सुजुकी अपनी फ्रॉन्क्स का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन भी लाने की तैयारी कर रही है। यह E85 ब्लेंडेड पेट्रोल पर भी चलेगी। इंजन इथेनॉल पर्सेंटेज के हिसाब से फ्यूल इंजेक्शन, इग्निशन टाइमिंग और कॉम्बशन को ऑटोमैटिकली एडजस्ट करेगा। फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया जा सकता है। फिलहाल, इस मॉडल की लॉन्च डेट के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

Maruti Suzuki Grand Vitara Facelift

मारुति सुजुकी इसी साल के सेकेंड हाफ में ग्रैंड विटारा का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने वाला है। नया फेसलिफ्ट ग्रैंड विटारा को नए मॉडल्स से मिल रही चुनौती से निपटने में मदद करेगा। फेसलिफ्ट में इंप्रूव्ड ग्रिल डिजाइन, अपडेटेड एलईडी लाइटिंग और नए अलॉय वील्स मिलने की उम्मीद है। इंटीरियर में में बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, नए डैशबोर्ड ट्रिम्स और अभी से बेहतर केबिन क्वालिटी ऑफर की जा सकती है। इंजन ऑप्शन में बदलाव की उम्मीद न के बराबर है।

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Maruti Suzuki Y43 Micro SUV

मारुति सुजुकी एक बिल्कुल नई माइक्रो एसयूवी पर भी काम कर रही है, जिसका कोडनेम Y43 है। यह 2027 में लॉन्च हो सकती है। यह एंट्री-लेवल माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में टाटा पंच और हुंडई एक्सीर को टक्कर देगी। यह HEARTECT प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसकी लंबाई करीब 3.8 मीटर होगी। इसमें स्विफ्ट और डिजायर की तरह ही Z12E थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल सकता है। खास बात है कि यह सीएनजी में भी आ सकती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें एलईडी हेडलाइट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और के साथ सनरूफ भी ऑफर किया जा सकता हैं।

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Maruti Suzuki Brezza Facelift

कंपनी अपनी पॉप्युलर मिड-साइड एसयूवी ब्रेजा का भी फेसलिफिट लाने वाली है। एसयूवी में रिवाइज्ड फ्रंट ग्रिल, एलईडी हेडलाइट्स और नए लोअर बंपर मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा ब्रेजा फेसलिफ्ट में नए अलॉय वील्स और रिफ्रेश्ड टेललाइट्स भी ऑफर किए जा सकते हैं। केबिन के अंदर, ब्रेजा फेसलिफ्ट में आपको 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और प्रीमियम सॉफ्ट-टच मटेरियल के साथ एक नया डिजाइन किया गया डैशबोर्ड देखने को मिल सकता है। मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में पहले की तरह ही 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और मैनुअल के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे। सीएनजी वर्जन में विक्टोरिस की तरह अंडरबॉडी सीएनजी किट मिलेगी। साथ ही एसयूवी में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन भी दिया जाएगा।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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