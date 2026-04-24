मारुति सुजुकी की 5 नई SUV, लिस्ट में टाटा पंच को टक्कर देने वाली Y43 के साथ फ्रॉन्क्स हाइब्रिड भी

मारुति अपनी 5 नई SUV लॉन्च करने वाली है। इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स में नई ब्रेजा के साथ फ्रॉन्क्स सीरीज हाइब्रिड, फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल, ग्रैंड विटारा फेसलिफ्ट और टाटा पंच को टक्कर देने वाली कंपनी की नई माइक्रो एसयूवी Y43 शामिल है।

मारुति सुजुकी फैन्स के लिए आने वाले दिन बेहद एक्साइटिंग रहने वाले हैं। कंपनी इंडियन मार्केट में अपनी 5 नई SUV लॉन्च करने वाली है। इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स में नई ब्रेजा के साथ फ्रॉन्क्स सीरीज हाइब्रिड, फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल, ग्रैंड विटारा फेसलिफ्ट और टाटा पंच को टक्कर देने वाली कंपनी की नई माइक्रो एसयूवी Y43 शामिल है। तो आइए जानते हैं मारुति सुजुकी अपनी इन अपकमिंग एसयूवी में क्या कुछ ऑफर कर सकती है।

Maruti Suzuki Fronx Series Hybrid

फ्रॉन्क्स सीरीज हाइब्रिड इसी साल मई या जून में एंट्री कर सकती है। इसके साथ कंपनी अफोर्डेबल सेगमेंट में नई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ऑफर करने वाली है। इस क्रॉसओवर एसयूवी की सबसे बड़ी खासियत इसका सीरीज हाइब्रिड सिस्टम होगा। इसमें 1.2 लीटर का Z12E थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा होगा, जो बैटरी को चार्ज करने के लिए सिर्फ जनरेटर का काम करेगा। वील्स इलेक्ट्रिक मोटर से चलेंगे, जो बैटरी पैक से एनर्जी लेंगे।

Maruti Suzuki Fronx Flex Fuel रिपोर्ट्स के अनुसार मारुति सुजुकी अपनी फ्रॉन्क्स का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन भी लाने की तैयारी कर रही है। यह E85 ब्लेंडेड पेट्रोल पर भी चलेगी। इंजन इथेनॉल पर्सेंटेज के हिसाब से फ्यूल इंजेक्शन, इग्निशन टाइमिंग और कॉम्बशन को ऑटोमैटिकली एडजस्ट करेगा। फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया जा सकता है। फिलहाल, इस मॉडल की लॉन्च डेट के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

Maruti Suzuki Grand Vitara Facelift मारुति सुजुकी इसी साल के सेकेंड हाफ में ग्रैंड विटारा का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने वाला है। नया फेसलिफ्ट ग्रैंड विटारा को नए मॉडल्स से मिल रही चुनौती से निपटने में मदद करेगा। फेसलिफ्ट में इंप्रूव्ड ग्रिल डिजाइन, अपडेटेड एलईडी लाइटिंग और नए अलॉय वील्स मिलने की उम्मीद है। इंटीरियर में में बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, नए डैशबोर्ड ट्रिम्स और अभी से बेहतर केबिन क्वालिटी ऑफर की जा सकती है। इंजन ऑप्शन में बदलाव की उम्मीद न के बराबर है।

Maruti Suzuki Y43 Micro SUV मारुति सुजुकी एक बिल्कुल नई माइक्रो एसयूवी पर भी काम कर रही है, जिसका कोडनेम Y43 है। यह 2027 में लॉन्च हो सकती है। यह एंट्री-लेवल माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में टाटा पंच और हुंडई एक्सीर को टक्कर देगी। यह HEARTECT प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसकी लंबाई करीब 3.8 मीटर होगी। इसमें स्विफ्ट और डिजायर की तरह ही Z12E थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल सकता है। खास बात है कि यह सीएनजी में भी आ सकती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें एलईडी हेडलाइट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और के साथ सनरूफ भी ऑफर किया जा सकता हैं।