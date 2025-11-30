थोड़ा कर लीजिए इंतजार! अगले 9 महीनों में आ रही मारुति की तीन धांसू कार, इनमें फ्रोंक्स हाइब्रिड भी शामिल
मारुति सुजुकी अब अगले 9 महीनों में भारतीय मार्केट में तीन बड़ी कारें लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी इलेक्ट्रिक, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और पेट्रोल, तीनों तरह के नए मॉडल लाने जा रही है ताकि अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत किया जा सके।
मारुति सुजुकी अब अगले 9 महीनों में भारतीय मार्केट में तीन बड़ी कारें लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी इलेक्ट्रिक, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और पेट्रोल, तीनों तरह के नए मॉडल लाने जा रही है ताकि अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत किया जा सके। लाइनअप में सबसे बड़ी लॉन्च होगी e-Vitara जो मारुति की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी है। इसके बाद आएगी 2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट जिसमें नए फीचर्स और Level 2 ADAS की उम्मीद है। तीसरा मॉडल होगा फ्रोंक्स हाइब्रिड 2026 होगा जो कंपनी का पहला स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड कार बनेगा। आइए जानते हैं तीनों अपकमिंग कारों के बारे में विस्तार से।
मारुति ई-विटारा
सबसे चर्चित मॉडल e-Vitara है जो मारुति की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। इसे 2 दिसंबर, 2025 को लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि e-Vitara में 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.1-इंच टचस्क्रीन, मल्टी-कलर एंबियंट लाइटिंग, 10-वे पावर ड्राइवर सीट और 40:20:40 स्प्लिट रियर सीट जैसे फीचर्स मिलेंगे। यह SUV दो बैटरी पैक, 49 kWh और 61 kWh में आएगी जिसमें बड़ी बैटरी 500+ किलोमीटर की रेंज देगी। इसे गुजरात के हंसलपुर प्लांट में लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ तैयार किया जा रहा है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.26 - 13.01 लाख
Maruti Suzuki Ignis
₹ 5.85 - 8.26 लाख
Maruti Suzuki Jimny
₹ 12.76 - 14.96 लाख
Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.1 लाख
Maruti Suzuki XL6
₹ 11.94 - 14.99 लाख
मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट
इसके बाद आती है 2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट जिसे हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया। यह एक मिड-लाइफ अपडेट होगा इसलिए डिजाइन में हल्के-फुल्के बदलाव देखने को मिलेंगे। अनुमान है कि नई ब्रेजा में Level 2 ADAS फीचर्स जोड़े जाएंगे ताकि SUV और ज्यादा मॉडर्न और सेफ बने। इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा और वही 1.5-लीटर K15C पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 102bhp की पावर और 137 Nm का टॉर्क देता है। 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी जारी रहेंगे।
मारुति फ्रोंक्स हाइब्रिड
दूसरी ओर कंपनी अगले साल मारुति फ्रोंक्स का हाइब्रिड वर्जन लॉन्च करने जा रही है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स में दावा है कि फ्रोंक्स हाइब्रिड 35+ kmpl का माइलेज दे सकती है जो भारत में अब तक किसी भी कार में नहीं मिला है। इसे 2026 के मध्य तक लॉन्च किया जा सकता है। इस मॉडल में भी Level 2 ADAS मिल सकता है। फ्रोंक्स पहले ही 70 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होती है और अब हाइब्रिड वर्जन आने से यह और भी प्रीमियम और हाई-टेक हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।