थोड़ा कर लीजिए इंतजार! अगले 9 महीनों में आ रही मारुति की तीन धांसू कार, इनमें फ्रोंक्स हाइब्रिड भी शामिल

थोड़ा कर लीजिए इंतजार! अगले 9 महीनों में आ रही मारुति की तीन धांसू कार, इनमें फ्रोंक्स हाइब्रिड भी शामिल

संक्षेप:

मारुति सुजुकी अब अगले 9 महीनों में भारतीय मार्केट में तीन बड़ी कारें लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी इलेक्ट्रिक, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और पेट्रोल, तीनों तरह के नए मॉडल लाने जा रही है ताकि अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत किया जा सके।

Sun, 30 Nov 2025 02:15 PMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
मारुति सुजुकी अब अगले 9 महीनों में भारतीय मार्केट में तीन बड़ी कारें लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी इलेक्ट्रिक, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड और पेट्रोल, तीनों तरह के नए मॉडल लाने जा रही है ताकि अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत किया जा सके। लाइनअप में सबसे बड़ी लॉन्च होगी e-Vitara जो मारुति की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी है। इसके बाद आएगी 2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट जिसमें नए फीचर्स और Level 2 ADAS की उम्मीद है। तीसरा मॉडल होगा फ्रोंक्स हाइब्रिड 2026 होगा जो कंपनी का पहला स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड कार बनेगा। आइए जानते हैं तीनों अपकमिंग कारों के बारे में विस्तार से।

मारुति ई-विटारा

सबसे चर्चित मॉडल e-Vitara है जो मारुति की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। इसे 2 दिसंबर, 2025 को लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि e-Vitara में 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.1-इंच टचस्क्रीन, मल्टी-कलर एंबियंट लाइटिंग, 10-वे पावर ड्राइवर सीट और 40:20:40 स्प्लिट रियर सीट जैसे फीचर्स मिलेंगे। यह SUV दो बैटरी पैक, 49 kWh और 61 kWh में आएगी जिसमें बड़ी बैटरी 500+ किलोमीटर की रेंज देगी। इसे गुजरात के हंसलपुर प्लांट में लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ तैयार किया जा रहा है।

मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट

इसके बाद आती है 2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट जिसे हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया। यह एक मिड-लाइफ अपडेट होगा इसलिए डिजाइन में हल्के-फुल्के बदलाव देखने को मिलेंगे। अनुमान है कि नई ब्रेजा में Level 2 ADAS फीचर्स जोड़े जाएंगे ताकि SUV और ज्यादा मॉडर्न और सेफ बने। इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा और वही 1.5-लीटर K15C पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 102bhp की पावर और 137 Nm का टॉर्क देता है। 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स भी जारी रहेंगे।

मारुति फ्रोंक्स हाइब्रिड

दूसरी ओर कंपनी अगले साल मारुति फ्रोंक्स का हाइब्रिड वर्जन लॉन्च करने जा रही है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स में दावा है कि फ्रोंक्स हाइब्रिड 35+ kmpl का माइलेज दे सकती है जो भारत में अब तक किसी भी कार में नहीं मिला है। इसे 2026 के मध्य तक लॉन्च किया जा सकता है। इस मॉडल में भी Level 2 ADAS मिल सकता है। फ्रोंक्स पहले ही 70 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होती है और अब हाइब्रिड वर्जन आने से यह और भी प्रीमियम और हाई-टेक हो जाएगी।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
