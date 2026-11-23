होंडा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, विनफास्ट और हुंडई जैसी कंपनियां नई SUVs लाने की तैयारी में हैं। यहां हम ऐसी ही 5 नई SUVs के बारे में बता रहे हैं, जो जल्द भारतीय बाजार में धमाकेदार एंट्री कर सकती हैं।

भारत में SUV की बढ़ती मांग के चलते कॉम्पैक्ट और मिड-साइज SUV सेगमेंट में मुकाबला लगातार तेज हो रहा है। लगभग सभी कार कंपनियां इस सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नए मॉडल लॉन्च करने के साथ मौजूदा SUVs को भी अपडेट कर रही हैं। आने वाले समय में होंडा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, विनफास्ट और हुंडई जैसी कंपनियां नई SUVs लाने की तैयारी में हैं। यहां हम ऐसी ही 5 नई SUVs के बारे में बता रहे हैं, जो जल्द भारतीय बाजार में धमाकेदार एंट्री कर सकती हैं।

Honda ALPHA EV होंडा 2 दिसंबर को इंडियन मार्केट के लिए अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी की एंट्री कराने वाली है। इसका नाम ALPHA है। इसें अगले साल ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। इसकी डिलीवरी भी 2027 में शुरू हो सकती है। टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों और वीडियो से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसका प्रोडक्शन मॉडल कॉन्सेप्ट से ज्यादा अलग नहीं होगा। इसमें बॉक्सी लेकिन मॉडर्न डिजाइन, ग्लॉस-ब्लैक फ्रंट, नया होंडा लोगो, LED हेडलैंप और DRLs मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें 65kWh और 75kWh बैटरी पैक के ऑप्शन दिए जा सकते हैं। इसकी रियल-वर्ल्ड ड्राइविंग रेंज एक बार चार्ज करने पर करीब 450-500 किलोमीटर हो सकती है।

Mahindra Vision S महिंद्रा की नई सब-4 मीटर एसयूवी विजन S आजकल देश के अलग-अलग हिस्सों में टेस्टिंग के दौरान देखी जा रही है। कंपनी इसे अगले साल जून से पहले लॉन्च कर सकती है। यह महिंद्रा के नए NU-IQ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड पहला प्रोडक्ट होगा। विजन S में बॉक्सी और रगेड एसयूवी जैसा डिजाइन देखने को मिलेगा। फीचर्स की बात करें, तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ, Level 2 ADAS, लेदरेट सीट्स, बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और 360-डिग्री कैमरा मिल सकता है। इसमें 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो-डीजल इंजन के ऑप्शन दिए जाने की उम्मीद है।

Maruti Fronx Facelift मारुति सुजुकी अगले साल अपनी फ्रॉन्क्स को अपडेट करने की तैयारी में है। इसके फेसलिफ्ट मॉडल में नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड बंपर, वेंटिलेटेड सीट्स, Level 2 ADAS और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। टॉप वेरिएंट में मौजूदा 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। वहीं, मौजूदा 1.2-लीटर 4-सिलेंडर K12C पेट्रोल इंजन की जगह नया 1.2-लीटर 3-सिलेंडर Z12E इंजन दिया जा सकता है। यह इंजन बलेनो में भी मिलता है। इसके साथ 5-स्पीड मैन्युअल और AMT गियरबॉक्स के ऑप्शन मिल सकते हैं। सीएनजी वर्जन में भी इन गियरबॉक्स ऑप्शन की उम्मीद है। कंपनी बाद में इसका सीरीज-हाइब्रिड वर्जन भी ला सकती है।

VinFast VF5 Facelift वियतनाम की कंपनी विनफास्ट भी इंडियन कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में कंपनी अपडेटेड VF5 इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारत में ला सकती है। इसका फेसलिफ्ट मॉडल हाल ही में वियतनाम में पेश किया गया है। इसमें नया फ्रंट डिजाइन, क्रोम ट्रिम के साथ LED DRLs, नीचे की तरफ दिए गए स्लिम हेडलैंप, नया फ्रंट एयर इनटेक और कम ब्लैक क्लैडिंग मिलती है। इसके अलावा इसमें नए अलॉय व्हील और अपडेटेड टेललैंप भी दिए गए हैं। नई VF5 में 43kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलता है, जो 370 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज देता है। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर करीब 99PS की पावर और 135Nm का टॉर्क जेनरेट करती है।