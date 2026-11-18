अच्छी रेंज ऑफर करने वाली इलेक्ट्रिक कार की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक कारें नॉर्मल कंडीशन में 400km से ज्यादा तक की रेंज ऑफर करती हैं।

इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले ग्राहकों के मन में सबसे बड़ा सवाल रेंज को लेकर रहता है। खासकर जब गाड़ी से हाईवे पर लंबा सफर तय करना हो। कंपनियां अपनी कारों की क्लेम्ड रेंज तो बताती हैं, लेकिन रियल ड्राइविंग में मिलने वाली रेंज ज्यादा मायने रखती है। इलेक्ट्रिक कारों की रियल वर्ल्ड रेंज ड्राइविंग स्टाइल, स्पीड, ट्रैफिक, मौसम और रोड कंडीशन के हिसाब से बदल सकती है। भारत में अब ऐसी कई इलेक्ट्रिक कारें मौजूद हैं, जो नॉर्मल कंडीशन्स यानी रियल वर्ल्ड में 400km से ज्यादा तक की दूरी तय कर सकती हैं। यहां हम ऐसी चार बेहतरीन EVs के बारे में बता रहे हैं।

BYD Sealion 7 बीवाईडी सीलायन 7 इलेक्ट्रिक एसयूवी सिंगल-मोटर और ड्यूल-मोटर वर्जन में उपलब्ध है। दोनों में 82.5kWh का बैटरी पैक मिलता है। सिंगल-मोटर वर्जन 308bhp की पावर देता है, जबकि Performance AWD वर्जन में दो मोटर मिलती हैं, जो टोटल 523bhp की पावर जेनरेट करती हैं। कंपनी के मुताबिक, सिंगल-मोटर वर्जन की क्लेम्ड रेंज 587km और Performance AWD की रेंज 542km है। नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन्स में यह इलेक्ट्रिक एसयूवी एक फुल चार्ज पर करीब 500km तक की रियल वर्ल्ड रेंज दे सकती है।

Tata Harrier EV AWD टाटा हैरियर ईवी के AWD वर्जन ने टेस्टिंग के दौरान 460km की रेंज दी है। इसमें 75kWh का बैटरी पैक और दो इलेक्ट्रिक मोटर मिलती हैं। फ्रंट मोटर 155bhp और रियर मोटर 235bhp की पावर जेनरेट करती है। दोनों मोटर्स का टोटल टॉर्क 504Nm है। टाटा मोटर्स इसकी MIDC रेंज 622km बताती है, जबकि कंपनी के मुताबिक रियल वर्ल्ड रेंज करीब 490km है। हालांकि, नॉर्मल ड्राइविंग में यह 450km से ज्यादा तक की रेंज दे देती है, जिसे लंबे हाईवे सफर के लिए भी ठीक माना जा सकता है।

Mahindra BE 6 Sporteq Mahindra BE 6 Sporteq में 59kWh, 70kWh और 79kWh के तीन बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं। इनकी MIDC क्लेम्ड रेंज क्रमशः 548km, 651km और 683km है। अगर आपकी प्रायोरिटी ज्यादा रेंज है, तो 79kWh वाला बैटरी पैक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इस बड़े बैटरी पैक के साथ यह ईवी नॉर्मल ड्राइविंग रेंज में 430km से ज्यादा की रियल वर्ल्ड रेंज दे सकती है। इसमें रियर-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है, जो 282bhp की पावर और 380Nm का टॉर्क जेनरेट करती है।