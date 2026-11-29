आज के समय में 15 लाख रुपये से कम बजट में डीजल ऑटोमैटिक कारों के ऑप्शन काफी कम रह गए हैं। फिर भी कुछ एसयूवी इस कीमत में उपलब्ध हैं। आइए इन 5 ऑप्शन्स के बारे में जानते हैं।

अगर आप लंबा हाइवे सफर करते हैं और शहर के ट्रैफिक में बार-बार क्लच दबाने की परेशानी से बचना चाहते हैं, तो Diesel Automatic कार एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। डीजल इंजन कम RPM पर भी अच्छा टॉर्क देते हैं। इससे फुल लोड के साथ हाईवे पर गाड़ी चलाना आसान होता है। वहीं, ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शहर में ड्राइविंग को कंफर्टेबल बनाता है। हालांकि, आज के समय में 15 लाख रुपये से कम बजट में डीजल ऑटोमैटिक कारों के ऑप्शन काफी कम रह गए हैं। फिर भी Kia, Tata, Mahindra और Hyundai की कुछ एसयूवी इस कीमत में उपलब्ध हैं। आइए इन 5 ऑप्शन्स के बारे में जानते हैं।

1. Kia Sonet इस लिस्ट में सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन Kia Sonet है। इसके HTE (O) वेरिएंट में डीजल इंजन के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये से शुरू होती है। इसमें 1.5-लीटर CRDi VGT टर्बो-डीजल इंजन दिया गया है, जो 114bhp की पावर और 250Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। यह उन ग्राहकों के लिए अच्छा ऑप्शन है, जो कम बजट में डीजल ऑटोमैटिक एसयूवी खरीदना चाहते हैं।

2. Tata Nexon टाटा नेक्सॉन का Pure+ AMT 1.5 वेरिएंट इस लिस्ट में दूसरा ऑप्शन है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10.87 लाख रुपये से शुरू होती है। इसमें 1.5-लीटर Revotorq टर्बो-डीजल इंजन मिलता है, जो 113.3bhp की पावर और 260Nm का टॉर्क देता है। इसके साथ 6-स्पीड AMT गियरबॉक्स मिलता है। इसमें स्टीयरिंग माउंटेड पैडल शिफ्टर्स और तीन ड्राइव मोड भी दिए गए हैं। कंपनी के मुताबिक, इसकी ARAI माइलेज 24.08kmpl है।

3. Mahindra XUV 3XO महिंद्रा XUV 3XO का REVX EDGE (O) Diesel AutoSHIFT+ वेरिएंट 11.91 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर उपलब्ध है। इसमें 1.5-लीटर CRDe टर्बो-डीजल इंजन मिलता है, जो 115bhp की पावर और 300Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा टॉर्क इसी एसयूवी में मिलता है। इसमें 6-स्पीड AutoSHIFT+ AMT गियरबॉक्स दिया गया है, जो हाईवे पर ओवरटेकिंग को काफी मजेदार बनाता है।

4. Hyundai Venue नई हुंडई वेन्यू का HX5 1.5 Diesel AT वेरिएंट भी 15 लाख रुपये से कम कीमत में खरीदा जा सकता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11.94 लाख रुपये से शुरू होती है। इसमें 1.5-लीटर U2 CRDi टर्बो-डीजल इंजन दिया गया है, जो 114bhp की पावर और 250Nm का टॉर्क देता है। खास बात यह है कि इसमें 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, जो ट्रैफिक में स्मूद ड्राइविंग का एक्सपीरियंस देता है। इसकी ARAI माइलेज 17.9kmpl है।