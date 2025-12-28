किआ सेल्टोस से लेकर नई रेनो डस्टर तक, जनवरी 2026 में लॉन्च होंगी ये भौकाली 7 कारें; सब एक से बढ़कर एक

संक्षेप: जनवरी 2026 भारतीय कार बाजार के लिए एक्शन से भरा महीना साबित होने वाला है। चाहे आप नई SUV, इलेक्ट्रिक कार या फैमिली MPV की तलाश में हों, आने वाला महीना हर तरह के खरीदार के लिए कुछ न कुछ खास लेकर आएगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Dec 28, 2025 02:03 pm IST

नया साल शुरू होते ही भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिलने वाली है। जनवरी 2026 कार लॉन्च के लिहाज से काफी व्यस्त रहने वाला है, क्योंकि इस महीने किआ (Kia), महिंद्रा (Mahindra), मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki), रेनो (Renault), टाटा (Tata), MG, निसान (Nissan) और टोयोटा (Toyota) जैसी बड़ी कंपनियां अपनी नई और अपडेटेड कारें पेश करने जा रही हैं। इन लॉन्च में नेक्स्ट-जेन SUV, इलेक्ट्रिक कारें, फेसलिफ्ट मॉडल और फैमिली MPV शामिल होंगी, जो अलग-अलग बजट और जरूरतों वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं।

1- किआ सेल्टोस (Kia Seltos- सेकेंड जेन)

किआ (Kia) साल 2026 की शुरुआत 2 जनवरी को सेकेंड जेनरेशन सेल्टोस (Seltos) के साथ करेगी। यह SUV नए K3 प्लेटफॉर्म पर बनी है और इसका लुक पहले से ज्यादा बोल्ड और अपमार्केट हो गया है। इसके मुख्य बदलाव में ज्यादा चौड़ी ग्रिल और वर्टिकल एलिमेंट्स, स्क्वायर LED हेडलैंप और वर्टिकल DRL, नए LED टेललैंप, डुअल 12.3-इंच स्क्रीन वाला डिजिटल केबिन, पैनोरमिक सनरूफ, 360° कैमरा, Level 2 ADAS और इंजन ऑप्शन पहले जैसे ही (पेट्रोल और डीजल) रहेंगे।

2- महिंद्राXUV 7XO – XUV700 का नया फेस

5 जनवरी को लॉन्च होने वाली महिंद्रा XUV 7XO (Mahindra XUV 7XO) मौजूदा XUV700 का फेसलिफ्ट वर्जन होगी। इसमें महिंद्रा (Mahindra) की नई नामकरण रणनीति देखने को मिलेगी।

3- स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट

जनवरी के मिड में स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट (Skoda Kushaq Facelift) लॉन्च की जाएगी। इसमें कॉस्मेटिक अपडेट्स के साथ फीचर लिस्ट भी बढ़ाई जाएगी। हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें नया बंपर और ग्रिल, स्लीक LED टेललैंप, पैनोरमिक सनरूफ, 360° कैमरा और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स मिलते हैं।

4- नई रेनो डस्टर

26 जनवरी 2026 को नई जेनरेशन रेनो डस्टर (Renault Duster) भारत में वापसी करेगी। यह मॉडल बिगस्टर (Bigster) कॉन्सेप्ट से इंस्पायर है और पहले से ज्यादा रग्ड दिखती है। डिजाइन और फीचर्स की बात करें तो इसमें Y-शेप LED लाइटिंग, मस्क्युलर बॉडी क्लैडिंग, हाई ग्राउंड क्लीयरेंस, डिजिटल डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स और ADAS जैसे फीचर्स मिलते हैं। भारत में इसे टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

5- मारुति सुजुकी ई-विटारा

ई-विटारा (Maruti Suzuki e-Vitara) मारुति की पहली इलेक्ट्रिक SUV है। मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) जनवरी में अपनी पहली ऑल-इलेक्ट्रिक मिडसाइज़ SUV e-Vitara लॉन्च करेगी। ये Heartect-e प्लेटफॉर्म बनी होगी। इसमें 49kWh और 61kWh का बैटरी पैक मिलेगा। इसकी रेंज 500 किमी. तक (क्लेम्ड) होगी। इसमें डुअल स्क्रीन और Level 2 ADAS जैसे फीचर मिलेंगे।

6- निसान ग्रैविटी

निसान ग्रैविटी (Nissan Gravite) के साथ सब-4 मीटर MPV सेगमेंट में एंट्री करेगी। यह ट्राइबर (Triber) प्लेटफॉर्म पर आधारित 7-सीटर MPV होगी। इसके खास बात की बात करें तो इसमें 2+3+2 सीटिंग लेआउट, 8-इंच टचस्क्रीन, फैमिली-फ्रेंडली डिजाइन मिलती है। ये किफायती कीमत पर लॉन्च हो सकती है।

7- टाटा पंच फेसलिफ्ट