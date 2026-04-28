Freelander 8 की धमाकेदार एंट्री, डिफेंडर वाला भौकाल, गजब है रोड प्रेजेंस

Apr 28, 2026 07:30 pm IST

Jaguar Land Rover और चीन की Chery Automobile के कोलैबोरेशन का पहला प्रोडक्ट- Freelander 8 आ गया है। iMAX प्लेटफॉर्म पर बनी फ्रीलैंडर 8 बैटरी-इलेक्ट्रिक, प्लग-इन हाइब्रिड और एक्सटेंडेड रेंज EV पावरट्रेन ऑप्शन्स के साथ आती है।

Jaguar Land Rover और चीन की Chery Automobile के कोलैबोरेशन का पहला प्रोडक्ट आ गया है। इसका नाम Freelander 8 है। यह रिवाइव्ड फ्रीलैंडर ब्रैंड का सबसे पहला प्रोडक्शन वीइकल है। कॉन्सेप्ट 97 के प्रीव्यू के कुछ ही हफ्तों बाद बीजिंग ऑटो शो में अनवील की गई यह थ्री-रो एसयूवी लैंड रोवर डिफेंडर 110 से लंबी, ऊंची और चौड़ी बताई जा रही है, जो इसे प्रीमियम ऑफ-रोड सेगमेंट में एक दूसरों के लिए एक तगड़ा कॉम्पेटिटर बनाता है।

धांसू है रोड प्रेजेंस फ्रीलैंडर 8 अपने कॉन्सेप्ट मॉडल की बोल्ड स्टाइलिंग से काफी मिलती-जुलती है। इसमें 2000 के दशक की शुरुआत के स्टैंडर्ड फ्रीलैंडर मॉडल्स के डिजाइन की झलक भी मिलती है। स्क्वेयर एलईडी हेडलाइट्स फंक्शनल फ्रंट बम्पर को घेरे हुए हैं। इसमें रेक्टैंगुलर एयर वेंट और इंटेक हैं, जो कॉन्सेप्ट मॉडल की बंद ग्रिल की जगह पर दिए गए हैं। ब्लैक कलर के वील आर्च, रगेड साइड स्कर्ट, रूफ रेल और बड़े ड्यूल-टोन अलॉय वील्स इसके दमदार लुक को और भी शानदार बनाते हैं। वहीं, ग्रिल और टेलगेट पर 'फ्रीलैंडर' बैज दिया गया है। साइड प्रोफाइल में कॉन्सेप्ट के रियर डोर्स की जगह ट्रेडिशनल डोर दिए गए हैं और रियर में स्लिम टेललाइट्स, ब्लैक स्पॉयलर और ब्लैक बंपर एक्सेंट भी मौजूद हैं।

डैशबोर्ड पर एक मिनी एलईडी स्क्रीन केबिन के अंदर की पूरी तस्वीरें अभी तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन चेरी-जेएलआर ने डैशबोर्ड पर एक बेहतरीन मिनी एलईडी स्क्रीन देने का वादा किया है, जो वीइकल स्टेटस, नैविगेशन, मौसम और सड़क की जानकारी रियल टाइम में देगी। कंपनी का दावा है कि आगे की सीट्स एलिवेटेड सीटिंग पोजिशन ऑफर करती हैं। साथ ही लंबे सफर के दौरान कंफर्ट के लिए सेकेंड रो की सीट्स 'जीरो-ग्रेविटी' रिक्लाइनिंग के साथ आती हैं। इसका लेआउट 6 सीटर के कॉन्फिगरेशन को सपोर्ट करता है, जो लग्जरी और स्पेस चाहने वाले परिवारों के लिए बेस्ट है।

कई पावरट्रेन ऑप्शन iMAX प्लेटफॉर्म पर बनी फ्रीलैंडर 8 बैटरी-इलेक्ट्रिक (EV), प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) और एक्सटेंडेड रेंज EV (EREV) पावरट्रेन ऑप्शन्स के साथ आती है। ये सभी 800V आर्किटेक्चर का यूज करते हैं। EV वेरिएंट 350 kW तक की अल्ट्रा-फास्ट DC चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। अडवांस्ड ड्राइवर सपोर्ट के लिए इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8397 चिप से पावर्ड रूफ-माउंटेड LiDAR के साथ हुवावे का सिस्टम और ऑफ-रोड कैपेबिलिटी के लिए मल्टी-टेरेन मैनेजमेंट सेटअप दिया गया है।