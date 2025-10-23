नॉर्टन मोटरसाइकिल ला रही चार नई मोटरसाइकिल, EICMA 2025 में होंगी पेश; डिटेल का हुआ खुलासा

संक्षेप: TVS की ओनरशिप वाली ऑटोमोबाइल कंपनी नॉर्टन मोटरसाइकिल्स EICMA में अपनी लाइनअप के लिए एकदम नए मॉडल पेश करने वाली है। कंपनी ने इन मॉडल का खुलासा करने से पहले ब्रिटिश ब्रांड के अंदर चल रही गतिविधियों की एक झलक मिल गई है।

TVS की ओनरशिप वाली ऑटोमोबाइल कंपनी नॉर्टन मोटरसाइकिल्स EICMA में अपनी लाइनअप के लिए एकदम नए मॉडल पेश करने वाली है। कंपनी ने इन मॉडल का खुलासा करने से पहले ब्रिटिश ब्रांड के अंदर चल रही गतिविधियों की एक झलक मिल गई है। टीवीएस, नॉर्टन को उसके पुराने गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। र इसी कड़ी में नॉर्टन 4 नवंबर को चार नई मोटरसाइकिलें पेश करने वाली है।

इसे लेकर नॉर्टन ने खुलासा किया है कि EICMA 2025 में पेश होने वाली 4 नई बाइक्स में से एक मिडलवेट एडवेंचर बाइक होगी। अपनी एडवेंचर बाइक के बारे में नॉर्टन का कहना है कि इसे 'मिड-कैपेसिटी एडवेंचर मोटरसाइकिल वर्ग को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए डिजाइन किया जाएगा, जो एक डिजाइन-बेस्ड, राइडर-फोकस्ड एक्सपीरियंस प्रदान करेगा जो डेली की उपयोगिता को एक स्पेसिफिक नॉर्टन कैरेक्टर के साथ मिश्रित करता है।'

नॉर्टन के लाइनअप में रेंज-टॉपिंग मॉडल V4-पावर्ड सुपरबाइक ही रहेगा, लेकिन इसे दो वर्जन में पेश किया जाएगा। इनमें क्या अंतर होगा, यह अभी पता नहीं है। नॉर्टन की प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया है कि वह अपनी बी-सीरीज V4 मॉडल्स के लिए 'एक किलोग्राम प्रति हॉर्सपावर से कम' के पावर-टू-वेट अनुपात का लक्ष्य रख रहा है। V4 सुपरबाइक दो वैरिएंट में उपलब्ध होगी, जिनका नाम मैंक्स और मैंक्स R होगा। जबकि ADV का बैज एटलस होगा।

आप में से जिन लोगों को यह नाम थोड़ा जाना-पहचाना लगता है, उन्हें याद होगा कि महामारी से ठीक पहले, अपने पिछले मालिकाना हक वाली नॉर्टन ने इसी नाम से 650cc पैरेलल-ट्विन इंजन वाली एक नई स्क्रैम्बलर का खुलासा किया था। हालांकि, यह 2026 एटलस अपने पिछले नाम से बिल्कुल अलग होगी।