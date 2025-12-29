नए साल पर लगेगी बाइक लवर्स की लॉटरी! तहलका मचाने आ रहीं बुलेट 650 समेत ये 4 बाइक्स, लिस्ट में KTM, होंडा और BMW भी शामिल

संक्षेप: जनवरी 2026 में बाइक लवर्स की लॉटरी लगने वाली है। जी हां, क्योंकि बुलेट 650 (Bullet 650) से लेकर BMW GS तक 4 नई बाइक्स मैदान में उतरने वाली हैं। आइए जरा विस्तार से इनकी खासियत जानते हैं।

आमतौर पर दिसंबर के बाद भारतीय टू-व्हीलर मार्केट थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन जनवरी 2026 इस ट्रेंड को तोड़ने वाला है। नए साल की शुरुआत में ही ऐसी बाइक्स लॉन्च होने वाली हैं, जो चार बिल्कुल अलग-अलग तरह के राइडर्स को टारगेट करती हैं। इस लिस्ट में एक क्लासिक लुक वाली दमदार रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield), युवाओं के लिए शार्प KTM स्पोर्टबाइक, BMW की एंट्री-लेवल एडवेंचर GS और होंडा (Honda) की भरोसेमंद मिडिलवेट स्ट्रीट बाइक शामिल है, यानि चाहे आप रिलैक्स्ड राइडर हों, स्पोर्टी फील चाहते हों या लॉन्ग टूरिंग का सपना देखते हों, जनवरी 2026 में हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास है।

रॉयल एनफील्ड बुलेट 650

रॉयल एनफील्ड बुलेट 650 (Bullet 650) इस लिस्ट की सबसे पुरानी सोच और नई पावर वाली बाइक है। इसमें वही आइकॉनिक बुलेट (Bullet) डिजाइन मिलेगा, लेकिन इंजन रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) का 648cc पैरेलल-ट्विन होगा। संभावना है कि ये बाइक क्लासिक 650 (Classic 650) से नीचे पोजिशन की जाएगी, यानी सिंपल डिजाइन, कम दिखावा, ज्यादा सोल आरामदायक राइडिंग पोजिशन किया जाएगा। यह बाइक उन राइडर्स के लिए होगी, जो बुलेट 350 (Bullet 350) से अपग्रेड चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मॉडर्न या भारी फीचर्स वाली बाइक नहीं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, लॉन्च के समय सिर्फ 2 कलर ऑप्शन मिल सकते हैं। अगर आपको क्लासिक लुक के साथ स्मूद और टॉर्की ट्विन-सिलेंडर इंजन चाहिए, तो बुलेट 650 (Bullet 650) जनवरी की सबसे दिलचस्प लॉन्च हो सकती है।

R15 को सीधी टक्कर देगी KTM RC 160

KTM की RC सीरीज में 125cc और 200cc के बीच लंबे समय से एक गैप था। RC 160 उसी खाली जगह को भरने आ रही है और इसका यामाहा R15 टारगेट बिल्कुल साफ है। इस बाइक में 164cc लिक्विड-कूल्ड इंजन (160 Duke वाला) मिलने की उम्मीद है। इसमें फुल फेयर्ड स्पोर्टी डिजाइन, USD फ्रंट फोर्क्स, ड्यूल चैनल ABS मिलेंगे। युवा राइडर्स के लिए अच्छी खबर यह है कि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और चुनिंदा वैरिएंट्स में क्विकशिफ्टर भी मिल सकता है। सबसे बड़ा सवाल कीमत का है। अगर KTM इसे R15 के आसपास रख पाई, तो RC 160 युवाओं की नई ड्रीम स्पोर्टबाइक बन सकती है।

BMW F 450 GS: GS फैमिली में एंट्री टिकट

BMW F 450 GS उन राइडर्स के लिए है, जो GS ब्रांड का सपना देखते हैं, लेकिन 900 या 1250 GS तक पहुंचना मुश्किल लगता है। इसके खासियत की बात करें तो इसमें नया 420cc ट्विन-सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा। भारत में TVS के साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग की संभावना है। इसमें TFT डिस्प्ले, राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्विचेबल ABS मिलने की उम्मीद है। अगर कीमत सही रही, तो यह बाइक सीधे KTM 390 एडवेंचर और हिमालयन 450 के बीच मुकाबले में उतरेगी। BMW बैज के साथ यह सेगमेंट और भी दिलचस्प हो जाएगा।

होंडा CB500F: सिंपल, भरोसेमंद और डेली यूज फ्रेंडली