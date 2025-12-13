Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Four Maruti cars launching in 2026
2026 में मारुति लॉन्च करेगी ये 4 धांसू कार, जनवरी में आएगा पहला मॉडल; EV के साथ फ्लेक्स फ्यूल ऑप्शन भी मिलेगा

2026 में मारुति लॉन्च करेगी ये 4 धांसू कार, जनवरी में आएगा पहला मॉडल; EV के साथ फ्लेक्स फ्यूल ऑप्शन भी मिलेगा

संक्षेप:

Dec 13, 2025 08:43 am IST
मारुति सुजुकी के लिए साल 2025 बेहद शानदार रहा है। कंपनी ने जहां बिक्री में नए कीर्तिमान स्थापित किए, तो उसने मिडसाइज सेगमेंट में विक्टोरिस SUV को लॉन्च किया। लॉन्च के बाद से ही इस SUV की बिक्री ने रफ्तार पकड़ ली है। हालांकि, मारुति ने इस साल सिर्फ यही एक मॉडल लॉन्च किया है। हालांकि, 2026 में मारुति सुजुकी वापसी करती दिख रही है। दरअसल, अगले साल, कंपनी अपने पोर्टफोलियो में दो EV और एक फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल जोड़ेगी। साथ ही, ब्रेजा कॉम्पैक्ट SUV को भी अपडेट करेगी। आइए इनके बारे में जानते हैं।

1. Maruti Suzuki e Vitara
भारत के लिए मारुति सुजुकी की पहली EV, ई विटारा का इंतजार काफी समय से था और यह आखिरकार जनवरी 2026 में बिक्री के लिए आएगी। ई विटारा का मुकाबला महिंद्रा BE 6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, MG ZS EV, विनफास्ट VF6 और टाटा कर्व EV जैसी गाड़ियों से होगा। मारुति ई विटारा को 49kWh और 61kWh बैटरी ऑप्शन के साथ पेश करेगी, दोनों ही फ्रंट-माउंटेड मोटर से जुड़े होंगे। ई विटारा की रेंज 543km बताई गई है। इस इलेक्ट्रिक मिडसाइज SUV को 5-स्टार भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग भी मिली है।

2. Maruti Suzuki Fronx Flex Fuel
कंपनी अपनी पहली EV के अलावा, अगले साल अपना पहला फ्लेक्स-फ्यूल इंजन लॉन्च करेगी, जो फ्रोंक्स कॉम्पैक्ट SUV के बोनट के नीचे मिलेगा। हालांकि, इस इंजन की पूरी जानकारी अभी नहीं दी गई है, लेकिन इस इंजन के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि यह E85 तक के इथेनॉल-पेट्रोल ब्लेंड के साथ कम्पैटिबल है जो 85% इथेनॉल, 15% पेट्रोल को सपोर्ट करता है। इसके इंजन के अलावा, फ्रोंक्स फ्लेक्स फ्यूल के डिजाइन और इक्विपमेंट लेवल दोनों में मौजूदा मॉडल जैसा ही रहने की उम्मीद है। इसे मिड 2026 में लॉन्च किया जा सकता है।

3. Maruti Suzuki Brezza facelift
सेकेंड जनरेशन की ब्रेजा अपने चौथे साल में प्रवेश कर रही है, मारुति सुजुकी इस कॉम्पैक्ट SUV के लिए एक फेसलिफ्ट तैयार कर रही है। ब्रेजा फेसलिफ्ट टेस्ट म्यूल्स की हाल की स्पाई तस्वीरों में डिजाइन में छोटे-मोटे बदलाव दिखे हैं, शायद विक्टोरिस जैसा ही अंडरबॉडी CNG टैंक सेटअप होगा। इंटीरियर में भी हल्के बदलाव और फीचर्स की लंबी लिस्ट की भी उम्मीद है। ब्रेजा फेसलिफ्ट में 103hp वाला 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन होने की संभावना है, जिसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ-साथ CNG ऑप्शन भी होगा। इसे भी मिड 2026 में लाया जा सकता है।

4. Maruti Suzuki ‘YMC’ electric MPV
मारुति सुजुकी की दूसरी EV, e Vitara के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, लेकिन इसमें MPV फॉर्म फैक्टर होगा। ‘YMC’ कोडनेम वाली यह मारुति सुजुकी की पहली ऑल-इलेक्ट्रिक MPV होगी और शायद इसे अर्टिगा और XL6 के ऊपर रखा जाएगा। इसलिए, YMC का मुकाबला किआ कैरेंस क्लैविस EV से हो सकता है। e Vitara की तरह, YMC को 49kWh और 61kWh बैटरी पैक के साथ पेश किया जाएगा और यह 500-550km की रेंज दे सकती है। इसे 2026 के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें

