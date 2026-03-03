सड़कों पर दिखेगा असली 'भौकाल'! अगले 12 महीनों में आ रही हैं ये 3 फुल-साइज SUV; इनमें फॉर्च्यूनर भी शामिल

Mar 03, 2026 12:35 pm IST

भारतीय सड़कों पर जल्द ही एक से बढ़कर एक 'भौकाली' एसयूवी (SUV) का मेला लगने वाला है। अगले 12 महीनों के भीतर भारत में कई बड़ी एसयूवी दस्तक देने वाली हैं। ये गाड़ियां लग्जरी, सेफ्टी और ऑफ-रोडिंग का भी मजा देगी।

आने वाले दिनों में फुल-साइज एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। भारतीय सड़कों पर जल्द ही एक से बढ़कर एक 'भौकाली' एसयूवी (SUV) का मेला लगने वाला है। अगले 12 महीनों के भीतर भारत में कई बड़ी एसयूवी दस्तक देने वाली हैं। ये गाड़ियां साइज में बड़ी होने का साथ-साथ लग्जरी, सेफ्टी और ऑफ-रोडिंग का भी मजा देगी। आइए जानते हैं भारतीय मार्केट में आने वाली ऐसी ही 3 मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग एसयूवी के बारे में विस्तार से।

MG मेजेस्टर एमजी मोटर ने हाल ही में अपनी पॉपुलर एसयूवी 'मेजेस्टर' से पर्दा उठाया है। कंपनी इसे इसी साल अप्रैल में लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसका लुक पहले के मुकाबले काफी ज्यादा आक्रामक है। गाड़ी के अंदर फ्रंट सीटों पर 'मसाज' की सुविधा दी गई है। साथ ही इसमें 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डुअल वायरलेस चार्जर और लेवल-2 ADAS जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलेंगे।

स्कोडा कोडिएक RS रफ्तार के शौकीनों के लिए स्कोडा अपनी दमदार 'कोडिएक RS' को भारत ला रही है। उम्मीद है कि यह अक्टूबर तक मार्केट में आ जाएगी। स्कोडा इसे सीधे विदेश से (CBU यूनिट के तौर पर) मंगाएगी। बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 60 लाख रुपये के पार जा सकती है। भारत में इसका 7-सीटर वर्जन आने की उम्मीद है। यह कार अपनी रफ्तार के लिए जानी जाती है जो महज 6.4 सेकंड में यह 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 231 किमी/घंटा है।