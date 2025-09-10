सरकार ने GST 28% से बढ़ाकर 40% किया, फिर भी सस्ती हों गईं फॉर्च्यूनर, ग्लोस्टर जैसी SUVs; जानिए कैसे?

कमाल की बात ये है कि सरकार ने देश में बिकने वाली लग्जरी कारों पर GST को 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। इसके बाद भी इनकी कीमतों में बड़ी कटौती हो गई है। हम आपको यहां पर इसी गणित को समझा रहे हैं।

22 सितंबर, 2025.... ये भारतीय कैलेंडर की वो तारीख बनने वाली जिसे देश को लोग सालों तक याद रखेंगे। दरअसल, इस दिन से देश के अंदर कारों को खरीदना सस्ता होने वाला है। सरकार ने मिडिल क्लास को राहत देते हुए ये शानदार कदम उठाया है। जिसके चलते छोटी कारों पर अब 28% की जगह सिर्फ 18% ही GST लगेगा। इतना ही नहीं, इन पर लगने वाला 1% सेस भी सरकार ने खत्म कर दिया है। कमाल की बात ये है कि सरकार ने देश में बिकने वाली लग्जरी कारों पर GST को 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। इसके बाद भी इनकी कीमतों में बड़ी कटौती हो गई है। हम आपको यहां पर इसी गणित को समझा रहे हैं।

SUVs के नए और पुराने GST में अंतर GST कंपनसेशन सेस कुल टैक्स पुराना 28% 22% 50% नया 40% 0 40% अंतर +12% - 10%

दरअसल, देश की बड़ी SUVs में महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, महिंद्रा XUV700, हुंडई टक्सन, टोयोटा फॉर्च्यूनर, एमजी ग्लॉस्टर जैसे कई मॉडल शामिल हैं। इन कारों पर अभी 50% टैक्स लिया जाता है। इस टैक्स में 28% GST और 22% कंपनसेशन सेस शामिल होता है। इस तरह कुल टैक्स 50% हो जाता है। सरकार के नए टैक्स स्लैब में GST को बढ़ाकर 40% कर दिया है। जबकि, कंपनसेशन सेस को घटाकर 0 कर दिया है। ऐसे में इस पर कुल टैक्स अब 40% हो गया है। यानी पुराने और नए टैक्स स्लैब में 12% GST ज्यादा हो गई है। इसके बाद भी इन SUVs को खरीदना 10% सस्ता हो गया है।

SUVs पर नए GST 2.0 का असर मॉडल शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत नए टैक्स से कटोती महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ₹13.99 लाख ₹1.45 लाख महिंद्रा XUV700 ₹14.49 लाख ₹1.43 लाख हुंडई टक्सन ₹29.27 लाख ₹2.40 लाख टोयोटा फॉर्च्यूनर ₹36.05 लाख ₹3.49 लाख एमजी ग्लॉस्टर ₹41.07 लाख ₹3.04 लाख

अभी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 13.99 लाख रुपए है। नए GST से इस पर टैक्स के 1.45 लाख रुपए तक बचेंगे। महिंद्रा XUV700 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 14.49 लाख रुपए है। नए GST से इस पर टैक्स के 1.43 लाख रुपए तक बचेंगे। हुंडई टक्सन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 29.27 लाख रुपए है। नए GST से इस पर टैक्स के 2.40 लाख रुपए तक बचेंगे। टोयोटा फॉर्च्यूनर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 36.05 लाख रुपए है। नए GST से इस पर टैक्स के 3.49 लाख रुपए तक बचेंगे। एमजी ग्लॉस्टर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 41.07 लाख रुपए है। नए GST से इस पर टैक्स के 3.04 लाख रुपए तक बचेंगे।

छोटी और मिड-साइज कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।