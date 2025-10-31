Hindustan Hindi News
Ford to resume India operations with Rs 3,250 crore
फोर्ड का बड़ा प्लान, ₹3,250 करोड़ के साथ भारत में फिर से शुरू करेगी इंजन मैन्युफैक्चरिंग

फोर्ड का बड़ा प्लान, ₹3,250 करोड़ के साथ भारत में फिर से शुरू करेगी इंजन मैन्युफैक्चरिंग

संक्षेप: कंपनी ने तमिलनाडु सरकार के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने की घोषणा की, जो सितंबर 2024 में साइन किए गए लेटर ऑफ इंटेंट के बाद हुआ है। यह एग्रीमेंट एक स्ट्रेटेजिक प्लान बताता है जो फोर्ड+ विजन के साथ मेल खाता है और ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए भारत की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज का फायदा उठाता है।

Fri, 31 Oct 2025 02:39 PM
अमेरिकन ऑटोमेकर फोर्ड ने भले ही भारतीय बाजार में कारों को बेचना बंद कर दिया है, लेकिन कंपनी इस बाजार में अभी भी कई संभावनाएं तलाश रही है। दरअसल. कंपनी ने कन्फर्म किया है कि उसकी चेन्नई फैसिलिटी को बिल्कुल नए, नेक्स्ट-जेनरेशन इंजन बनाने के लिए रीपर्पज किया जाएगा। यह भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग मौजूदगी को फिर से शुरू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कंपनी ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन करने की घोषणा की, जो सितंबर 2024 में साइन किए गए लेटर ऑफ इंटेंट के बाद हुआ है।

यह एग्रीमेंट एक स्ट्रेटेजिक प्लान बताता है जो फोर्ड+ विजन के साथ मेल खाता है और ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए भारत की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज का फायदा उठाता है। इस प्लान के तहत, फोर्ड चेन्नई प्लांट में एक पावरट्रेन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन शुरू करने के लिए 3,250 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। साइट की तैयारी और निवेश का काम इस साल के आखिर में शुरू होगा। उम्मीद है कि इस फैसिलिटी की सालाना कैपेसिटी 2.35 लाख (235,000) इंजन होगी, और प्रोडक्शन 2029 में शुरू होने का टारगेट है। इस प्रोजेक्ट से 600 से ज्यादा डायरेक्ट नौकरियां और इंडस्ट्री में अतिरिक्त इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:रॉयल एनफील्ड ग्राहकों को देगी सरप्राइज, कर ली इलेक्ट्रिक बाइक लाने की तैयारी

फोर्ड के इंटरनेशनल मार्केट्स ग्रुप के प्रेसिडेंट जेफ मैरेंटिक ने कहा कि यह फैसला कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क में चेन्नई प्लांट की अहम भूमिका की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा, "यह भविष्य के प्रोडक्ट्स के लिए भारत की मैन्युफैक्चरिंग काबिलियत का फायदा उठाने की हमारी कमिटमेंट को मजबूत करता है।" इसके लिए उन्होंने तमिलनाडु सरकार को उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया।

चेन्नई से आने वाले नए इंजन लाइनअप में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होगी, जिसमें इंजन के टाइप और एक्सपोर्ट मार्केट के बारे में खास डिटेल्स प्रोडक्शन के करीब शेयर की जाएंगी। यह प्लांट भारत में फोर्ड के मौजूदा इंजन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को कॉम्प्लिमेंट करेगा, जो पहले से ही ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं। तमिलनाडु के इंडस्ट्री मिनिस्टर डॉ. टीआरबी राजा ने कहा कि फोर्ड का यह फैसला राज्य के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में भरोसे को दिखाता है। यह कदम तमिलनाडु के ऑटोमोटिव सेक्टर को और बढ़ावा देगा और नेक्स्ट-जनरेशन इंजन प्रोडक्शन के साथ मोबिलिटी के भविष्य की दिशा में एक और कदम है।

ये भी पढ़ें:ये है मारुति की सबसे कम बिकने वाली कार, हर महीने 266 ग्राहक ही मिल रहे

फोर्ड फिलहाल तमिलनाडु में अपने ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस में लगभग 12,000 लोगों को रोजगार देती है। कंपनी सर्विस, आफ्टरमार्केट पार्ट्स और वारंटी प्रोग्राम के जरिए अपने मौजूदा भारतीय कस्टमर्स को सपोर्ट देना जारी रखे हुए है। फोर्ड ने लगभग तीन दशक बाद 2021 में भारत में गाड़ियों का प्रोडक्शन बंद कर दिया था, लेकिन उसने अपनी चेन्नई फैसिलिटी को बनाए रखा था। बाद में कंपनी ने गुजरात में अपना सानंद प्लांट टाटा मोटर्स को बेच दिया। इस नए निवेश के साथ, चेन्नई साइट फोर्ड के ग्लोबल इंजन मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क के हिस्से के तौर पर फिर से प्रोडक्शन शुरू करेगी।

