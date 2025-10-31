फोर्ड का बड़ा प्लान, ₹3,250 करोड़ के साथ भारत में फिर से शुरू करेगी इंजन मैन्युफैक्चरिंग

संक्षेप: कंपनी ने तमिलनाडु सरकार के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने की घोषणा की, जो सितंबर 2024 में साइन किए गए लेटर ऑफ इंटेंट के बाद हुआ है। यह एग्रीमेंट एक स्ट्रेटेजिक प्लान बताता है जो फोर्ड+ विजन के साथ मेल खाता है और ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए भारत की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज का फायदा उठाता है।

अमेरिकन ऑटोमेकर फोर्ड ने भले ही भारतीय बाजार में कारों को बेचना बंद कर दिया है, लेकिन कंपनी इस बाजार में अभी भी कई संभावनाएं तलाश रही है। दरअसल. कंपनी ने कन्फर्म किया है कि उसकी चेन्नई फैसिलिटी को बिल्कुल नए, नेक्स्ट-जेनरेशन इंजन बनाने के लिए रीपर्पज किया जाएगा। यह भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग मौजूदगी को फिर से शुरू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कंपनी ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन करने की घोषणा की, जो सितंबर 2024 में साइन किए गए लेटर ऑफ इंटेंट के बाद हुआ है।

यह एग्रीमेंट एक स्ट्रेटेजिक प्लान बताता है जो फोर्ड+ विजन के साथ मेल खाता है और ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए भारत की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज का फायदा उठाता है। इस प्लान के तहत, फोर्ड चेन्नई प्लांट में एक पावरट्रेन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन शुरू करने के लिए 3,250 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। साइट की तैयारी और निवेश का काम इस साल के आखिर में शुरू होगा। उम्मीद है कि इस फैसिलिटी की सालाना कैपेसिटी 2.35 लाख (235,000) इंजन होगी, और प्रोडक्शन 2029 में शुरू होने का टारगेट है। इस प्रोजेक्ट से 600 से ज्यादा डायरेक्ट नौकरियां और इंडस्ट्री में अतिरिक्त इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।

फोर्ड के इंटरनेशनल मार्केट्स ग्रुप के प्रेसिडेंट जेफ मैरेंटिक ने कहा कि यह फैसला कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क में चेन्नई प्लांट की अहम भूमिका की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा, "यह भविष्य के प्रोडक्ट्स के लिए भारत की मैन्युफैक्चरिंग काबिलियत का फायदा उठाने की हमारी कमिटमेंट को मजबूत करता है।" इसके लिए उन्होंने तमिलनाडु सरकार को उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया।

चेन्नई से आने वाले नए इंजन लाइनअप में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होगी, जिसमें इंजन के टाइप और एक्सपोर्ट मार्केट के बारे में खास डिटेल्स प्रोडक्शन के करीब शेयर की जाएंगी। यह प्लांट भारत में फोर्ड के मौजूदा इंजन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को कॉम्प्लिमेंट करेगा, जो पहले से ही ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं। तमिलनाडु के इंडस्ट्री मिनिस्टर डॉ. टीआरबी राजा ने कहा कि फोर्ड का यह फैसला राज्य के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में भरोसे को दिखाता है। यह कदम तमिलनाडु के ऑटोमोटिव सेक्टर को और बढ़ावा देगा और नेक्स्ट-जनरेशन इंजन प्रोडक्शन के साथ मोबिलिटी के भविष्य की दिशा में एक और कदम है।