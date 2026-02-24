खतरे की घंटी! इस कंपनी की 4 लाख से ज्यादा कारों में स्टीयरिंग फेल होने का खतरा, कंपनी ने फौरन वापस बुलाया
फोर्ड (Ford) ने अमेरिका में अपनी फोर्ड एक्प्लोरर (Ford Explorer) SUV की 4,12,774 यूनिट्स को रिकॉल किया है। इन गाड़ियों में स्टीयरिंग सिस्टम से जुड़ी गंभीर समस्या का पाया गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
अमेरिका में एक बार फिर ऑटो इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। दिग्गज कार निर्माता फोर्ड मोटर (Ford Motor) को अपनी लाखों SUVs वापस बुलानी पड़ रही हैं। वजह स्टीयरिंग सिस्टम से जुड़ा गंभीर खतरा है, जो हादसे की आशंका बढ़ा सकता है। अमेरिका की सेफ्टी एजेंसी नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (National Highway Traffic Safety Administration -NHTSA) ने इस खामी को चिन्हित किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, फोर्ड (Ford) अमेरिका में अपनी फोर्ड एक्प्लोरर (Ford Explorer) SUV की 4,12,774 यूनिट्स को रिकॉल कर रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
क्या है समस्या?
समस्या रियर सस्पेंशन के “टो-लिंक” (Toe-Link) पार्ट में पाई गई है। अगर यह पार्ट टूट जाता है, तो गाड़ी का व्हील एलाइनमेंट बिगड़ सकता है और ड्राइवर स्टीयरिंग कंट्रोल खो सकता है। साफ शब्दों में कहें तो, चलते समय गाड़ी पर कंट्रोल कम हो सकता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है।
कंपनी क्या करेगी?
NHTSA के निर्देश के बाद फोर्ड (Ford) डीलरशिप पर इस खराब पार्ट को फ्री में बदलेगी। प्रभावित गाड़ियों के मालिकों को नोटिस भेजा जाएगा और बिना किसी खर्च के रिपेयर किया जाएगा।
एक और झटका: 40 हजार गाड़ियां और रिकॉल
सिर्फ एक्सप्लोरर (Explorer) ही नहीं, फोर्ड (Ford) को 40,655 अतिरिक्त वाहनों को भी रिकॉल करना पड़ रहा है। इन गाड़ियों में दो तरह की समस्याएं सामने आई हैं। सबसे पहला बैटरी फेल होने का खतरा और दूसरा ब्रेक पेडल में संभावित खराबी है। ये दोनों समस्याएं भी सड़क पर हादसे का जोखिम बढ़ा सकती हैं।
ग्राहकों के लिए क्या मायने?
रिकॉल का मतलब यह नहीं कि हर गाड़ी में समस्या होगी, लेकिन सेफ्टी के लिहाज से कंपनी एहतियाती कदम उठा रही है। अगर आपके पास प्रभावित मॉडल है, तो कंपनी से संपर्क करना और जल्द से जल्द जांच करवाना जरूरी है।
क्यों अहम है यह खबर?
फोर्ड (Ford) अमेरिका की बड़ी ऑटो कंपनियों में से एक है और एक्सप्लोरर (Explorer) उसकी सबसे पॉपुलर SUVs में गिनी जाती है। ऐसे में 4 लाख से ज्यादा गाड़ियों का रिकॉल कंपनी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि, राहत की बात यह है कि कंपनी फ्री में पार्ट बदलकर समस्या का समाधान कर रही है। यह मामला एक बार फिर याद दिलाता है कि कार में छोटी-सी तकनीकी खामी भी बड़े खतरे में बदल सकती है और समय रहते उठाया गया कदम हजारों जानें बचा सकता है।
