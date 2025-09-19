खतरा: इस कंपनी की लाखों कारों में आई खराबी, अब सबको बुलाया वापस; कहीं इसमें आपकी गाड़ी तो नहीं!

फोर्ड मोटर ने अमेरिका में करीब 1,02,000 (टॉरस) Taurus सेडान कारों को रिकॉल किया है। इसकी वजह ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर दरवाजों पर लगे B-पिलर ट्रिम का ढीला होना बताया जा रहा है।

फोर्ड मोटर ने करीब 1,02,000 (टॉरस) Taurus सेडान कारों को रिकॉल किया है। इसकी वजह ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर दरवाजों पर लगे B-पिलर ट्रिम का ढीला होना बताया जा रहा है। बता दें कि नेशनल हाइवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (NHTSA) ने चेतावनी दी है कि अगर ये ट्रिम चलते समय अलग हो जाए तो यह सड़क पर गिरकर दूसरे वाहनों और राहगीरों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। बता दें कि यह रिकॉल अमेरिका में साल 2016 से 2019 के बीच बने मॉडल की कारों के लिए है।

खुद से नहीं करना होगा कोई खर्च फोर्ड के डीलर इस प्रॉब्लम से जूझ रहे कारों की पूरी जांच करेंगे और जरूरत पड़ने पर ट्रिम को बदल या ठीक करेंगे। कंपनी ने साफ किया है कि यह पूरी प्रक्रिया ग्राहकों के लिए बिल्कुल मुफ्त होगी। यानी अगर आपकी कार इस रिकॉल लिस्ट में आती है तो आपको खुद से कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। कंपनी का कहना है कि यह कदम केवल वाहन मालिकों की सुरक्षा और सड़क पर किसी भी तरह के हादसे से बचाने के लिए उठाया गया है।