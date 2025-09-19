ford motor has issued a recall for approximately 102000 taurus sedan cars खतरा: इस कंपनी की लाखों कारों में आई खराबी, अब सबको बुलाया वापस; कहीं इसमें आपकी गाड़ी तो नहीं!, Auto Hindi News - Hindustan
खतरा: इस कंपनी की लाखों कारों में आई खराबी, अब सबको बुलाया वापस; कहीं इसमें आपकी गाड़ी तो नहीं!

फोर्ड मोटर ने अमेरिका में करीब 1,02,000 (टॉरस) Taurus सेडान कारों को रिकॉल किया है। इसकी वजह ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर दरवाजों पर लगे B-पिलर ट्रिम का ढीला होना बताया जा रहा है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 02:44 PM
फोर्ड मोटर ने करीब 1,02,000 (टॉरस) Taurus सेडान कारों को रिकॉल किया है। इसकी वजह ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर दरवाजों पर लगे B-पिलर ट्रिम का ढीला होना बताया जा रहा है। बता दें कि नेशनल हाइवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (NHTSA) ने चेतावनी दी है कि अगर ये ट्रिम चलते समय अलग हो जाए तो यह सड़क पर गिरकर दूसरे वाहनों और राहगीरों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। बता दें कि यह रिकॉल अमेरिका में साल 2016 से 2019 के बीच बने मॉडल की कारों के लिए है।

खुद से नहीं करना होगा कोई खर्च

फोर्ड के डीलर इस प्रॉब्लम से जूझ रहे कारों की पूरी जांच करेंगे और जरूरत पड़ने पर ट्रिम को बदल या ठीक करेंगे। कंपनी ने साफ किया है कि यह पूरी प्रक्रिया ग्राहकों के लिए बिल्कुल मुफ्त होगी। यानी अगर आपकी कार इस रिकॉल लिस्ट में आती है तो आपको खुद से कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। कंपनी का कहना है कि यह कदम केवल वाहन मालिकों की सुरक्षा और सड़क पर किसी भी तरह के हादसे से बचाने के लिए उठाया गया है।

कहीं आपकी कार तो शामिल नहीं!

कार मालिकों के लिए सलाह दी गई है कि वे अपनी कार का VIN नंबर चेक करें। ईटी में छपी एक खबर के अनुसार, फोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपकी कार इस रिकॉल में शामिल है या नहीं। अगर आपकी कार शामिल है तो जल्दी से अपने नजदीकी Ford डीलर से अपॉइंटमेंट लें। डीलर आपकी कार की जांच करके ट्रिम की मरम्मत या रिप्लेसमेंट करेगा। यह कदम फोर्ड की सुरक्षा प्राथमिकताओं का हिस्सा है।

Auto News Hindi

