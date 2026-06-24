E20 पेट्रोल को लेकर इस कंपनी ने जारी किआ अलर्ट, आपके पास भी है कार तो जान लो ये जरूरी डिटेल
अपने ईमेल जवाब में फोर्ड इंडिया ने कहा, ज्यादा इथेनॉल वाले फ्यूल (जैसे E20) का इस्तेमाल करने से इंजन या एमिशन सिस्टम को नुकसान हो सकता है। इससे फ्यूल की खपत भी बढ़ सकती है और आपकी गाड़ी की वारंटी की वैलिडिटी पर भी असर पड़ सकता है।
E20 पेट्रोल की वजह देशभर से अलग-अलग मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलों को लेकर सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई है। जिसमें माइलेज कम होने के साथ पेट्रोल टैंक और इंजन में खराबी की बातों का दावा किया जा रहा है। इस फ्यूल को लेकर कई कंपनियों की तरफ से भी स्टेमेंट सामने आ रहे हैं। इस बीच, E20 पेट्रोल को लेकर शुरू हुई बहस ने एक नया मोड़ ले लिया। दरअसल, एक फोर्ड इकोस्पोर्ट ओनर को फोर्ड इंडिया कस्टमर केयर से एक जवाब मिला, जिसमें उनकी गाड़ी में E20 फ्यूल इस्तेमाल करने के संभावित असर के बारे में चेतावनी दी गई थी।
यह घटनाक्रम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का बचाव करते हुए एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करने के कुछ ही दिनों बाद हुआ है। जिसमें कहा गया है कि E20 फ्यूल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और सरकार द्वारा इसकी लगातार निगरानी की जाती है। यह मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर फोर्ड इंडिया कस्टमर केयर के जवाब के स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे। इसे लेकर RushLane ने अपनी एक रिपोर्ट में कई बातों को साफ किया है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Staria
₹ 55 - 65 लाख
Nissan X-Trail
₹ 48.2 लाख
Volkswagen Tayron R-Line
₹ 46.99 लाख
Tesla Model Y
₹ 59.89 - 61.99 लाख
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
रिपोर्ट के मुताबिक, अपने ईमेल जवाब में फोर्ड इंडिया ने कहा, "ज्यादा इथेनॉल वाले फ्यूल (जैसे E20) का इस्तेमाल करने से इंजन या एमिशन सिस्टम को नुकसान हो सकता है। इससे फ्यूल की खपत भी बढ़ सकती है और आपकी गाड़ी की वारंटी की वैलिडिटी पर भी असर पड़ सकता है।" कंपनी ने ओनर्स को गाड़ी की परफॉर्मेंस पर बारीकी से नजर रखने और कोई भी गड़बड़ी दिखने पर ऑथराइज्ड फोर्ट सर्विस सेंटर जाने की सलाह भी दी।
कस्टमर केयर का यह जवाब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल के बारे में भ्रामक दावों पर एक बयान जारी करने के कुछ ही समय बाद सामने आया है। मंत्रालय ने दोहराया कि भारत का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम वैज्ञानिक रूप से सर्टिफाइट है और इसके शुरू होने के बाद से E20 फ्यूल के कारण इंजन फेल होने या गाड़ी खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है।
सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई दावों को भी खारिज कर दिया, जिनमें E20 फ्यूल से कीड़े-मकोड़े आकर्षित होने और गाड़ी के इंश्योरेंस की वैलिडिटी से जुड़ी चिंताएं शामिल थीं। मंत्रालय के अनुसार, ज्यादा इथेनॉल वाले ब्लेंड्स को ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ व्यापक तकनीकी मूल्यांकन और बातचीत के बाद ही पेश किया गया है।
हालांकि, सरकार का बयान E20 फ्यूल की कुल सुरक्षा और उसे लागू करने पर केंद्रित है, लेकिन E20 कम्पैटिबिलिटी स्टैंडर्ड्स लागू होने से पहले बेची गई कई पुरानी गाड़ियां मूल रूप से कम इथेनॉल वाले ब्लेंड्स के लिए बनाई गई थीं। कई मैन्युफैक्चरर ने पहले कम्पैटिबिलिटी लिस्ट जारी की हैं जिनमें बताया गया है कि उनकी कौन सी गाड़ियां E20 फ्यूल पर सुरक्षित रूप से चल सकती हैं। वहीं, किनमें बदलाव की जरूरत हो सकती है, या जहां उपलब्ध हो वहां कम इथेनॉल वाले ब्लेंड्स का इस्तेमाल जारी रखने की सलाह दी जाती है।
ऐसे में हो सकता है कि फोर्ड का जवाब खास तौर पर पुराने इकोस्पोर्ट मॉडल और उन गाड़ियों के बारे में हो जो शुरू में E20 फ्यूल के इस्तेमाल के लिए सर्टिफाइड नहीं थीं। साथ ही, E20 फ्यूल के बारे में कोई बात भी नहीं कही गई। सरकार की हालिया सफाई में मुख्य रूप से गाड़ी की सुरक्षा, इंजन के भरोसेमंद होने और ऑनलाइन फैल रही गलत जानकारी से जुड़ी चिंताओं पर बात की गई। हालांकि, इसमें गाड़ी मालिकों द्वारा अक्सर उठाए जाने वाले मुद्दों पर सीधे तौर पर बात नहीं की गई, जैसे कि ज्यादा इथेनॉल वाले ब्लेंड से फ्यूल की माइलेज कम होना।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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