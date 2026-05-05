सड़कों के 'असली राजा' की वापसी: Force ने लॉन्च की हाई-टेक Traveller N; जानिए क्या हुए बड़े बदलाव

May 05, 2026 04:44 pm IST

भारतीय सड़कों पर दशकों से राज करने वाली फोर्स ट्रैवलर अब बिल्कुल नए और हाई-टेक अवतार में आ गई है। फोर्स मोटर्स ने अपनी नई 'ट्रैवलर N' सीरीज को भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया है।

भारतीय सड़कों पर दशकों से राज करने वाली फोर्स ट्रैवलर अब बिल्कुल नए और हाई-टेक अवतार में आ गई है। फोर्स मोटर्स ने अपनी नई 'ट्रैवलर N' सीरीज को बाजार में उतार दिया है। यह नई गाड़ी न केवल देखने में पहले से बेहतर है, बल्कि इसे चलाने वाले ड्राइवरों और इसमें सफर करने वाले पैसेंजर्स के लिए भी बहुत कुछ नया लेकर आई है। कंपनी इस महीने के बीच से इसकी बुकिंग शुरू कर देगी। इसके तुरंत बाद ग्राहकों को इसकी डिलीवरी मिलनी शुरू हो जाएगी। चाहे स्कूल बस हो, एम्बुलेंस हो या सामान ढोने वाली कार्गो गाड़ी, यह नया मॉडल हर काम के लिए पहले से ज्यादा तैयार है।

अब दिखेगी लग्जरी कार जैसी इस नए मॉडल में सबसे बड़ा बदलाव इसके केबिन के अंदर किया गया है। अब आपको ट्रैवलर के अंदर बैठकर किसी बड़ी बस जैसा नहीं, बल्कि एक प्रीमियम कार जैसा अहसास होगा। इसके डैशबोर्ड को पूरी तरह बदल दिया गया है। अब एक डिजिटल मीटर और 9-इंच का टचस्क्रीन वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसके अलावा, यात्रियों के आराम के लिए सीटों के डिजाइन में सुधार किया गया है। गर्मी से निपटने के लिए कंपनी ने इसमें बिल्कुल नया और पावरफुल एसी (HVAC) सिस्टम लगाया है।

डिजाइन में क्या है नया? बाहर से देखने पर इसके अगले हिस्से में काफी बदलाव दिखेगा। अब इसमें नई LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) और LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं जो इसे मॉडर्न लुक देते हैं। गाड़ी की छत को भी अब नए तरीके से बनाया गया है ताकि यह ज्यादा मजबूत रहे। कंपनी ने इसे बनाने के तरीके में भी बड़ा बदलाव किया है। अब इसे बनाने के लिए रोबोट और ऑटोमैटिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे इसकी फिनिशिंग और फिटिंग अब पहले से कहीं ज्यादा शानदार और सटीक हो गई है।