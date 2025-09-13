गुड न्यूज: जीएसटी कट के बाद 6.81 लाख रुपये तक घट गए इस कंपनी की गाड़ियों के दाम; जानिए मॉडल वाइज कटौती

फोर्स मोटर्स ने ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने एलान किया है कि जीएसटी दरों में हुई कटौती का पूरा फायदा अब सीधे खरीदारों को मिलेगा। यानी इसका सीधा असर दामों पर पड़ा है।

फोर्स मोटर्स ने ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। कंपनी ने एलान किया है कि जीएसटी दरों में हुई कटौती का पूरा फायदा अब सीधे खरीदारों को मिलेगा। यानी इसका सीधा असर दामों पर पड़ा है और कंपनी की वैन, बस, एम्बुलेंस और एसयूवी अब पहले से सस्ती हो गई हैं। बता दें कि इस ऐलान से कंपनी के अलग-अलग रेंज वाली गाड़ियां 6.81 लाख रुपये तक सस्ती हुई हैं। उम्मीद है कि इस फैसले से आने वाले महीनों में इन गाड़ियों की डिमांड और तेजी से बढ़ेगी। आइए जानते हैं मॉडल-वाइज जीएसटी कट के बारे में विस्तार से।

4.52 लाख तक सस्ती हुई ट्रैवलर जीएसटी कट का सबसे ज्यादा असर फोर्स की पॉपुलर ट्रैवलर रेंज पर पड़ा है। बता दें कि पैसेंजर गाड़ियों से लेकर स्कूल बस, एम्बुलेंस और कार्गो वैन तक, हर मॉडल अब 1.18 लाख से 4.52 लाख रुपये तक सस्ता हो गया है। ट्रैवलर सेगमेंट का बाजार में पहले ही 65 पर्सेंट से ज्यादा हिस्सा है। यही वजह है कि फोर्स मोटर्स देश की सबसे बड़ी वैन और एम्बुलेंस निर्माता मानी जाती है।

ट्रैक्स रेंज भी 3.21 लाख तक सस्ती दूसरी ओर ट्रैक्स रेंज की गाड़ियों की कीमत में भी 2.54 लाख से 3.21 लाख रुपये तक की कमी आई है। ट्रैक्स क्रूजर, तूफान और सिटीलाइन जैसी गाड़ियां अपनी मजबूती और रफ-टफ नेचर की वजह से ग्रामीण और ऑफ-रोड इलाकों में खूब पसंद की जाती हैं। वहीं, कंपनी का मोनोबस भी 2.25 से 2.66 लाख रुपये तक सस्ता हो गया है।

गुरखा भी करीब 1 लाख सस्ती सबसे बड़ा प्राइस कट अर्बेनिया पर देखने मिला है जिसकी कीमतें 2.47 लाख से 6.81 लाख रुपये तक कम हुई हैं। वहीं, ऑफ-रोडिंग के शौकीनों की पसंदीदा गुरखा एसयूवी भी अब करीब 1 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है। 3-डोर वैरिएंट अब 16.87 लाख रुपये और 5-डोर 18.50 लाख रुपये में मिल रही है।