इस कंपनी ने किया बड़ा ऐलान, गाड़ी लेने पर पूरे 3 साल तक देगी 24x7 मदद; बीच रास्ते में बंद हो गाड़ी तो भी कोई चिंता नहीं
फोर्स मोटर्स (Force Motors) ने ग्राहकों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। अब हर गाड़ी के साथ 3 साल की मुफ्त रोडसाइड असिस्टेंस मिलेगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारत की प्रमुख वैन निर्माता कंपनी फोर्स मोटर्स (Force Motors) ने अपने सभी वाहनों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है, जो ग्राहकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। कंपनी ने ट्रैवलर (Traveller), ट्रैक्स (Trax), मोनोबस (Monobus), अर्बेनिया (Urbania) और गुरखा (Gurkha) जैसे अपने सभी मॉडल्स पर 3 साल की फ्री रोडसाइड असिस्टेंस (RSA) सेवा की घोषणा की है। यह कदम भारत के कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अपने तरह का पहला है और इसका उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर ओनरशिप अनुभव देना है।
24x7 सहायता — कहीं भी, कभी भी
नई RSA सर्विस 24 घंटे, 365 दिन उपलब्ध रहेगी। यानी, अगर गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो जाए या कोई तकनीकी दिक्कत आ जाए, तो फोर्स मोटर्स (Force Motors) की टीम तुरंत मदद के लिए पहुंचेगी। इसके लिए एक टोल-फ्री मल्टी लैंग्वेज हेल्पलाइन भी उपलब्ध कराई गई है।
इस सर्विस के तहत मिलेंगे कई फायदे
1- फ्री टोइंग सर्विस (100 किलोमीटर तक) निकटतम Force वर्कशॉप तक
2- ऑन-साइट रिपेयर (छोटी खराबियों के लिए)
3- एक्सीडेंट रिकवरी असिस्टेंस
4- टायर चेंज, बैटरी जंप-स्टार्ट और की असिस्टेंस
5- होटल, टैक्सी या मेडिकल रेफरल सपोर्ट
6- एमर्जेंसी गाइडेंस और वर्कशॉप कोऑर्डिनेशन
कमर्शियल ग्राहकों के लिए गेम-चेंजर
कमर्शियल सेगमेंट में समय ही पैसा है और यह प्रोग्राम इसी जरूरत को पूरा करता है। फोर्स मोटर्स (Force Motors) का कहना है कि यह योजना डाउनटाइम और ऑपरेशनल लॉस को कम करने में मदद करेगी। कंपनी की मजबूत ऑल-इंडिया सर्विस नेटवर्क RSA को सपोर्ट करेगी, ताकि किसी भी लोकेशन से तुरंत सहायता मिल सके।
फोर्स मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रशांत फीरोदिया ने कहा कि हमारा उद्देश्य हर ग्राहक को यात्रा के दौरान पूरी सुरक्षा और सहायता देना है। यह प्रोग्राम हमारे भरोसे, केयर और रेस्पॉन्सिवनेस के वादे को और मजबूत करता है।
ग्राहकों के लिए क्या मायने रखता है यह ऑफर?
इस फ्री RSA प्रोग्राम से फोर्स मोटर्स (Force Motors) न सिर्फ ग्राहकों की सुविधा और भरोसे को बढ़ा रही है, बल्कि अपने वाहनों के टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप (TCO) को भी कम कर रही है। ट्रैवलर (Traveller) अपनी रिलायबिलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए पहले से ही फ्लीट ओनर्स की पसंद है, वहीं ट्रैक्स (Trax) और गुरखा (Gurkha) अपने रफ-एंड-टफ नेचर के लिए मशहूर हैं। अब रोडसाइड असिस्टेंस जुड़ने से ब्रांड की वैल्यू और बढ़ेगी।
फोर्स मोटर्स (Force Motors) का यह कदम न सिर्फ एक नई सर्विस पहल है, बल्कि भारतीय कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में ग्राहक-केंद्रित सोच का नया मानक भी है।
