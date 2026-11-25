ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने डीलर्स को लुभाने की नई स्ट्रैटिजी अपनाई है। कंपनी अपने फ्रेंचाइजी डीलर्स को 9% तक मार्जिन ऑफर कर रही है। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी भी एक साल पहले के 17% से गिरकर करीब 7% रह गई।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में अपनी खोई हुई पकड़ वापस पाने के लिए ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने डीलर्स को लुभाने की नई स्ट्रैटिजी अपनाई है। कंपनी अपने फ्रेंचाइजी डीलर्स को 9% तक मार्जिन ऑफर कर रही है, जो आमतौर पर इस इंडस्ट्री में मिलने वाले कमीशन से काफी ज्यादा है। सेल में लगातार गिरावट, कस्टमर्स की शिकायतों और दूसरी कंपनियों से मिल रही कड़ी टक्कर के बीच ओला इलेक्ट्रिक अपने बिजनेस मॉडल में भी बदलाव कर रही है। आइए जानते हैं डीटेल।

पहले तीन महीने मिलेगा 9% तक मार्जिन डीलर्स के मुताबिक ओला इलेक्ट्रिक नॉर्मली हर स्कूटर की सेल पर 6% मार्जिन दे रही है। इसके अलावा शुरुआती तीन महीनों के लिए 3% एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी दिया जा रहा है। इस तरह शुरुआत में डीलर्स को टोटल 9% तक मार्जिन मिल सकता है। यह एक्स्ट्रा 3% रकम सीधे पेमेंट करने की बजाय क्रेडिट नोट के तौर पर दी जाएगी। डीलर्स का कहना है कि कंपनी इस इंसेंटिव पीरियड को तीन महीने से बढ़ाकर छह महीने भी कर सकती है। एक ओला डीलर के मुताबिक कंपनी हर व्हीकल पर करीब 11,000 रुपये तक का फायदा दे रही है।

हालांकि, यह रकम डीलर का अनुमान है। असल पेआउट स्कूटर की सेल प्राइस और कमीशन की कैलकुलेश के आधार पर अलग हो सकता है। आमतौर पर टू-व्हीलर कंपनियां डीलर्स को करीब 3 से 5% तक मार्जिन देती हैं।

कंपनी का D2C मॉडल बदलने की तैयारी ओला इलेक्ट्रिक अब अपने कंपनी की ओनरशिप वाले Direct-to-Consumer (D2C) मॉडल से हटकर फ्रेंचाइजी बेस्ड डीलर नेटवर्क पर जोर दे रही है। इससे कंपनी को अपने फिक्स्ड ऑपरेशनल खर्च कम करने और ज्यादा शहरों में रिटेल नेटवर्क बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

7% पर पहुंचा ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी से अक्टूबर 2026 के बीच ओला इलेक्ट्रिक की सेल ऐनुअली करीब 36% घटकर 1,18,830 यूनिट रह गई। इस दौरान इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी भी एक साल पहले के 17% से गिरकर करीब 7% रह गई। दूसरी तरफ देश में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट का विस्तार जारी रहा।