कोहरे में ड्राइविंग कर रहे हैं? एक छोटी गलती और बड़ा हादसा… अपनाएं ये 5 लाइफसेविंग टिप्स
भारत में इन दिनों घने कोहरे और शीत लहर में ड्राइविंग करना काफी कठिन होता जा रहा है। ऐसे हालात में जरूरी हो जाता है कि ड्राइवर सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं, बल्कि सही ड्राइविंग टिप्स को अपनाकर सड़क पर निकलें।
भारत में इन दिनों घने कोहरे और शीत लहर में ड्राइविंग करना काफी कठिन होता जा रहा है। कोहरे की वजह से सड़क पर कुछ मीटर आगे तक देख पाना भी मुश्किल हो जाता है जिसके चलते छोटे-बड़े हादसों की संख्या बढ़ जाती है। कई बार ये हादसे जानलेवा साबित होते हैं। ऐसे हालात में जरूरी हो जाता है कि ड्राइवर सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं, बल्कि सही ड्राइविंग टिप्स को अपनाकर सड़क पर निकलें। ऐसे में आइए जानते हैं सुरक्षित ड्राइविंग के ये 5 जरूरी लाइफसेविंग टिप्स के बारे में विस्तार से।
सिर्फ लो बीम और फॉग लाइट का करें इस्तेमाल
कोहरे में गाड़ी चलाते वक्त हाई बीम लाइट का इस्तेमाल करना सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। हाई बीम कोहरे की नमी से टकराकर वापस आंखों में रिफ्लेक्ट होती है जिससे सामने का रास्ता और भी कम दिखाई देता है। ऐसे में हमेशा लो बीम हेडलाइट और फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। पीली रोशनी वाली फॉग लाइट्स कोहरे में सफेद रोशनी के मुकाबले ज्यादा बेहतर विजिबिलिटी देती हैं।
हॉर्न और इंडिकेटर का समझदारी से करें इस्तेमाल
कोहरे में सामने वाला वाहन या पैदल चलने वाला व्यक्ति नजर आए, इसलिए हॉर्न और टर्न इंडिकेटर बेहद जरूरी हो जाते हैं। जरूरत पड़ने पर हल्का हॉर्न बजाकर सामने वाले को अलर्ट करें। मोड़ लेते वक्त इंडिकेटर जरूर ऑन करें। चलती गाड़ी में हैजार्ड लाइट्स का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे दूसरे ड्राइवर भ्रमित हो सकते हैं।
स्पीड रखें कंट्रोल में
घने कोहरे में तेज रफ्तार जानलेवा साबित हो सकती है। एक्सपर्ट्स की मानें तो भारी कोहरे में करीब 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार सबसे सुरक्षित मानी जाती है। साथ ही, आगे चल रही गाड़ी से कम से कम 5 सेकंड की दूरी बनाकर रखें ताकि अचानक ब्रेक लगाने की जरूरत पड़े तो आपके पास प्रतिक्रिया का समय हो।
रोड मार्किंग को बनाएं अपना गाइड
कोहरे में आगे की गाड़ी की लाइट्स को फॉलो करने के बजाय सड़क के किनारे बनी सफेद लाइन को अपना गाइड बनाएं। इससे आप अपनी लेन में बने रहेंगे और सामने से आने वाले ट्रैफिक में घुसने से बच सकेंगे। अगर विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाए, तो सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोककर हैजार्ड लाइट ऑन कर दें।
आंखों के साथ कानों का भी करें इस्तेमाल
कोहरा देखने की क्षमता कम कर देता है, लेकिन सुनने की नहीं। म्यूजिक सिस्टम बंद रखें और खिड़की थोड़ा नीचे कर लें। हॉर्न, सायरन या इंजन की आवाज सुनकर आप सामने आ रही गाड़ी का अंदाजा पहले ही लगा सकते हैं। यह सतर्कता आपको हादसे से बचाने में मदद कर सकती है।
